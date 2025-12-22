Quién es el hombre que se casará con la hermana de Lionel Messi
Julián Arellano, preparador físico del Inter Miami, oficializará su vínculo con la integrante del círculo íntimo de La Pulga
- 3 minutos de lectura'
El círculo íntimo de Lionel Messi celebrará un acontecimiento familiar en la ciudad de Rosario durante el inicio del próximo mes. Julián Arellano y María Sol Messi fijaron su boda para este viernes 3 de enero en una ceremonia de carácter privado. El novio se desempeña actualmente como integrante del cuerpo técnico de las divisiones juveniles en el Inter Miami.
Quién es el hombre que se casará con la hermana de Lionel Messi
El futuro esposo de la hermana de Lionel Messi es Julián Arellano, un joven rosarino conocido en su entorno cercano bajo el apodo de “Tuli”. El profesional del fútbol mantiene una relación con María Sol Messi, con quien comparte su vida desde la juventud en la ciudad de Santa Fe.
Arellano forjó un vínculo de gran confianza con el capitán de la selección nacional, hecho que facilitó su inserción profesional en el ámbito deportivo de los Estados Unidos hace algunos años.
El joven posee un perfil público en la red social Instagram con una base de 63 mil seguidores. Su actividad en la plataforma digital muestra imágenes de sus viajes por distintos destinos internacionales: Puerto Rico, Miami, Orlando e Italia figuran entre los puntos geográficos visitados junto a su pareja.
El recorrido profesional en el ámbito del fútbol
La trayectoria de Arellano como director técnico comenzó en la ciudad de Rosario. Tras su traslado al exterior, se incorporó a las divisiones inferiores del Inter Miami para cumplir el rol de ayudante de campo en la categoría Sub 19.
El equipo bajo su coordinación técnica alcanzó logros deportivos en la División Sur de la Florida United Premier Soccer League, conocida por las siglas UPSL. Durante este proceso, Arellano lidió con diversas opiniones críticas en el entorno deportivo.
La historia de amor en el barrio La Bajada
Los integrantes de la pareja crecieron juntos en el barrio La Bajada. En aquel sitio de la zona sur rosarina, ambos mantuvieron grupos de amigos en común y asistieron a diversos encuentros de carácter familiar desde la infancia.
Esta cercanía facilitó que Arellano construyera una amistad sólida con el futbolista profesional. El jugador rosarino le extendió una invitación personal para su casamiento celebrado el 30 de junio de 2017, fecha que marcó un hito en la integración del joven al núcleo familiar.
Acompañando el desarrollo de su pareja, María Sol Messi adoptó una personalidad discreta. La joven alejó su cotidianeidad de las cámaras y los flashes de la prensa. Su enfoque laboral se centra en su proyecto de indumentaria femenina denominado Bikinis Río.
Antonela Roccuzzo brindó su apoyo público al emprendimiento mediante la promoción de una colección especial en redes sociales. La modelo expresó sus felicitaciones a través de sus canales digitales: “hermosa tu cápsula, felicitaciones, cuña”.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Audiencia
“Es un fenómeno complejo”. Un especialista advirtió por qué crecen los casos de autismo y no sirve aplicar medidas de un día para el otro
"Puede complicarse" Cristina Kirchner: un médico explicó en detalle qué es un cuadro de apendicitis y cómo es el postoperatorio
Cuándo podría recibir el alta. Qué se sabe de la salud de Cristina Kirchner
- 1
Estudiantes jugará la Supercopa Argentina y la Internacional y puede acceder a la nueva Recopa de Campeones
- 2
Argentina vs. España, por la Finalissima el 27 de marzo de 2026: sede, horario y todo lo que se sabe
- 3
Miguel Borja viaja a México para formalizar su vínculo con Cruz Azul
- 4
Enzo Fernández: el doble campeón del mundo que creció de golpe y, a los 24 años, juega como un veterano