El círculo íntimo de Lionel Messi celebrará un acontecimiento familiar en la ciudad de Rosario durante el inicio del próximo mes. Julián Arellano y María Sol Messi fijaron su boda para este viernes 3 de enero en una ceremonia de carácter privado. El novio se desempeña actualmente como integrante del cuerpo técnico de las divisiones juveniles en el Inter Miami.

Quién es el hombre que se casará con la hermana de Lionel Messi

El futuro esposo de la hermana de Lionel Messi es Julián Arellano, un joven rosarino conocido en su entorno cercano bajo el apodo de “Tuli”. El profesional del fútbol mantiene una relación con María Sol Messi, con quien comparte su vida desde la juventud en la ciudad de Santa Fe.

La boda en Rosario reunirá a los integrantes del círculo íntimo de Lionel Messi este viernes 3 de enero

Arellano forjó un vínculo de gran confianza con el capitán de la selección nacional, hecho que facilitó su inserción profesional en el ámbito deportivo de los Estados Unidos hace algunos años.

El joven posee un perfil público en la red social Instagram con una base de 63 mil seguidores. Su actividad en la plataforma digital muestra imágenes de sus viajes por distintos destinos internacionales: Puerto Rico, Miami, Orlando e Italia figuran entre los puntos geográficos visitados junto a su pareja.

Julián Arellano suma 63 mil seguidores en su cuenta oficial de la red social Instagram

El recorrido profesional en el ámbito del fútbol

La trayectoria de Arellano como director técnico comenzó en la ciudad de Rosario. Tras su traslado al exterior, se incorporó a las divisiones inferiores del Inter Miami para cumplir el rol de ayudante de campo en la categoría Sub 19.

El equipo bajo su coordinación técnica alcanzó logros deportivos en la División Sur de la Florida United Premier Soccer League, conocida por las siglas UPSL. Durante este proceso, Arellano lidió con diversas opiniones críticas en el entorno deportivo.

Julián Arellano desempeña tareas como ayudante de campo en la categoría Sub 19 del Inter Miami

La historia de amor en el barrio La Bajada

Los integrantes de la pareja crecieron juntos en el barrio La Bajada. En aquel sitio de la zona sur rosarina, ambos mantuvieron grupos de amigos en común y asistieron a diversos encuentros de carácter familiar desde la infancia.

Esta cercanía facilitó que Arellano construyera una amistad sólida con el futbolista profesional. El jugador rosarino le extendió una invitación personal para su casamiento celebrado el 30 de junio de 2017, fecha que marcó un hito en la integración del joven al núcleo familiar.

Lionel Messi junto a su hermana menor, María Sol Messi Ig / @leonela_fam

Acompañando el desarrollo de su pareja, María Sol Messi adoptó una personalidad discreta. La joven alejó su cotidianeidad de las cámaras y los flashes de la prensa. Su enfoque laboral se centra en su proyecto de indumentaria femenina denominado Bikinis Río.

Antonela Roccuzzo brindó su apoyo público al emprendimiento mediante la promoción de una colección especial en redes sociales. La modelo expresó sus felicitaciones a través de sus canales digitales: “hermosa tu cápsula, felicitaciones, cuña”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.