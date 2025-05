Indiana Pacers volvió a dominar a los Knicks y puso 2-0 la final de la Conferencia Este de la NBA

La final de la Conferencia Este de la NBA empieza a tener un claro favorito, generando la sorpresa en los que creían que en el Madison Square Garden habría dominación y recuperación local. Indiana Pacers volvió a dar el golpe en el mítico estadio ante New York Knicks con el triunfo por 114-109 y estiró su ventaja a 2-0, con una versión descomunal de Pascal Siakam que elevó el nivel de un equipo que quiere su primera corona.

Si bien ya habían advertido dos días atrás que serían un escollo difícil de doblegar tras remontar históricamente 17 puntos en el último cuarto del primer cruce, logrando un doble agónico que llevó el primer juego a la prórroga en la que terminaron imponiéndose por 138-135, no estaba en las imaginaciones que nuevamente se quedaran con el juego en el estadio mítico.

Pascal Siakam estuvo indomable durante la noche neoyorquina del viernes y alcanzó su récord personal de puntos en playoffs. ELSA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Son fuertes las aspiraciones de involucrarse en la definición de una NBA que en el 2000 le supo negar el primer anillo (cayeron ante Los Ángeles Lakers) y lo ratificó haciendo pesar la racha como visitante que estiró este viernes en la noche neoyorquina.

Son seis triunfos consecutivos fuera de Indiana, lugar al que ahora volverá para disputar este domingo el tercer juego y, el martes, un cuarto encuentro en el que puede cerrar junto a su público un contundente pase a la final. Al menos, tienen una estadística que ya juega en su favor: de las 82 oportunidades en las que hubo una ventaja inicial semejante durante una final de Conferencia, en 76 veces se terminó metiendo en la definición general la franquicia que consiguió esa diferencia.

Los Pacers propinaron dos golpes duros en el Madison Squard Garden y regresan a su casa cómodos, con la firme posibilidad de ser campeones dela Conferencia Este. ELSA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Para lograr el nuevo golpe en el Garden fue vital la actuación de Siakam, ya campeón en 2019 con Toronto Raptors. El camerunés, de 31 años, sacó a relucir toda su experiencia y contabilizó 39 puntos, aportó tres asistencias, capturó cuatro rebotes y sumó un robo al igual que apenas una pérdida.

De hecho, terminó siendo el récord personal de puntos para Siakam durante los playoffs que ha disputado en su carrera. Desde su efectividad partió el éxito rimbombante de los Pacers, que tuvo lógicamente buenos números en el resto de su quinteto principal.

Tyrese Haliburton (el hombre que el miércoles calló New York con sus dos puntos agónicos) cosechó 14 puntos y Myles Turner metió 16, además de culminar el segundo chico desde la línea del libres. Por su parte, Andrew Nembhard y Aaron Nesmith colaboraron con doce puntos cada uno.

Golpe duro para los Knicks, que deberán rescatar algún triunfo en estos próximos dos encuentros como para, luego, sí imponer el clima de su gente con éxito y revivir la chance de meterse en la final contra el ganador de la Conferencia Oeste, en la que también Oklahoma City Thunder lidera por 2-0 ante Minnesota Timberwolves.

Para el equipo de New York no alcanzan los números destacados de Jalen Brunson (36 puntos y once asistencias) como para sacar a su equipo de esta sorpresa grande. Todo un desafío para los neoyorquinos, que deberán pasar a ser uno de los pocos que pudieron romper con aquella estadística de las finales de Conferencia.