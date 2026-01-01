NBA: los Spurs superan un susto por la lesión de Wembanyama y vencen a los Knicks con un récord de Champagnie

SAN ANTONIO (AP) - Julian Champagnie logró un récord personal de 36 puntos y estableció un récord de franquicia con 11 triples, y los Spurs de San Antonio sobrevivieron a un susto por lesión de Victor Wembanyama, remontando para vencer 134-132 a los Knicks de Nueva York el miércoles por la noche en una repetición de la final de la Copa NBA.

Wembanyama terminó con 31 puntos y 13 rebotes en 24 minutos antes de salir rengueando de la cancha con una aparente lesión en la pierna, con menos de 11 minutos restantes. Regresó al banco en ropa de calentamiento en los minutos finales.

Victor Wembanyama se toma la rodilla izquierda, tras su caída RONALD CORTES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jalen Brunson de Nueva York tuvo 29 unidades, incluyendo un triple al final del tiempo reglamentario después de quitarle la posesión a Keldon Johnson mientras celebraba con el banco de San Antonio. Karl-Anthony Towns y Jordan Clarkson añadieron 20 tantos cada uno para los Knicks, quienes vieron interrumpida su racha de tres victorias consecutivas.

Wembanyama salió rengueando de la cancha sin ayuda con 10:32 restantes, dirigiéndose al vestuario tras lesionarse la pierna izquierda. Había saltado para recoger un rebote ofensivo sobre Towns y perdió la posesión al aterrizar. Las repeticiones mostraron que no hubo contacto, pero su pie izquierdo se deslizó hacia adelante y su rodilla pareció hiperextenderse.

Wembanyama regresó al banco de San Antonio con 1:22 restantes, caminando con calma y sin renguear. Fue un buen momento para que el pívot de 2,23 metros regresara. Wembanyama animó desde la línea lateral mientras los Spurs se mantenían para vencer a los Knicks y romper una racha de dos derrotas seguidas.

Los 11 triples de Champagnie

Champagnie anotó 12 puntos en el último cuarto, acertando cuatro de cinco en triples, mientras San Antonio borraba un déficit de doble dígito. Champagnie terminó con 11 de 17 en triples, superando la marca anterior de nueve triples establecida por Chuck Person el 30 de diciembre de 1997.

Nueva York superó a San Antonio 28-27 en el segundo cuarto, pero habría sido mucho peor sin Wembanyama. El pívot de 2,23 metros tuvo 16 puntos en el segundo período.

Wembanyama hizo que la multitud agotada se pusiera de pie con una clavada de una mano tras un pase de alley-oop de Castle que redujo la ventaja de Nueva York a 54-50. Los Knicks respondieron con una racha de 17-2 tras un tiempo muerto y la salida de Wembanyama, incluyendo 14 puntos consecutivos para culminar el impulso.

Wembanyama regresó para ayudar a reducir el déficit a 73-63. Champagnie encestó triples consecutivos, culminando una racha de 16-2 que empató el juego a 86 a mitad del tercer cuarto.

Wembanyama logró el 300º triple en su carrera, convirtiéndose en el más rápido en hacerlo entre los jugadores de más de 2,13 metros, logrando la hazaña en 138 juegos. Eso superó la marca anterior de 141 juegos por Lauri Markkanen de Utah.

