La expectativa por el regreso era enorme, no sólo para Memphis Grizzlies sino para el show de la NBA. Y lo concreto es que no defraudó en nada. La vuelta de Ja Morant, tras cumplir 25 partidos de suspensión por actos de indisciplina, resultó espectacular y con la dosis de épica perfecta. La última pelota del partido en sus manos y el grito de “ Call 12 ″ (en referencia al número de camiseta de Morant, la estrella de Memphis). Toda una señal de que el jugador de 24 años, cuando tiene el control del juego en sus manos, puede “resolver el mundo”.

Un último cuarto soñado y un desenlace magnífico para los Grizzlies, que acumulaban apenas seis éxitos durante los 25 juegos en los que no estuvo Morant. Meses que le costaron carísimo al jugador y a la franquicia, pero el retorno fue a todo vuelo ante New Orleans Pelicans (115-113), porque fue él quien le dio el éxito a Memphis. El tiro ganador en el último segundo, una bandeja con su marca registrada después de jugar el uno contra uno ante el defensor fue una escena de película a la altura de un All-Star.

Los Grizzlies estaban abajo por 24 puntos de diferencia al final del segundo cuarto, tras un parcial negativo de 25-5 que incluyó un 16-0 mientras el 12 descansaba. En la segunda mitad Morant explotó: 13 puntos en el tercer cuarto y 14 tantos en el último período, 27 del total de los 34 que anotó el base para marcar el récord de puntos de un jugador en un regreso tras estar fuera por 25 partidos o más .

CALL 12 pic.twitter.com/hCtcWYYXDK — Grind City Media (@grindcitymedia) December 20, 2023

Desafiante, provocador y con la postura de quien necesita ser reconocido: se paró de frente a la tribuna y miró a todos con seriedad, casi como si estuviese en la calle invitando a pelear. Todos los flashes se quedaron con él, sus compañeros se le fueron encima y en el campo de juego habló del trabajo y el sufrimiento por no jugar durante varios meses. Salió corriendo hacia el vestuario y en los gritos dejó claro de lo que piensa de la sanción de la NBA. “ Yo también guardo recibos ”.

Su último partido había sido el 28 de abril, cuando los Lakers eliminaron a Memphis en el Juego 6 de la primera ronda de playoffs. Pero luego, ya en vacaciones, tuvo semanas de furia y descontrol que le costaron la dura sanción que la NBA anunció el 16 de junio. Los 25 partidos, que algún momento se pensaron que serían más, tuvieron que ver con episodios fuera de la cancha, cuando el 13 de mayo hizo una transmisión en vivo de redes social y volvió a mostrar un arma en sus manos. Lo mismo que había hecho el 4 de marzo, en un club de Memphis. “Conducta perjudicial para la liga”, informó la NBA, dejando claro que no iba a tolerar estas desafiantes actitudes de su nueva estrella. También informó que debería cumplir ciertas condiciones para su retorno, como ir a un programa terapéutico.

“ Soy un perro (I’m a dog). Estuve trabajando sin parar, no he podido jugar en ocho meses así que he tenido mucho tiempo para conocerme a mí mismo. He pasado por muchos días duros, pero el baloncesto es mi vida. Es mi terapia ”. La frase de Ja Morant está de vuelta y el show de la NBA lo disfruta.

