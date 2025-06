Jenny Boucek, la ingeniera defensiva de Indiana Pacers, el equipo que domina la final de la NBA ante Oklahoma

Explotó el Gainbridge Fieldhouse. Desde hacía 25 años que no se disputaba un partido de una final de la NBA en la casa de los Pacers. La victoria por 116-107 sobre Oklahoma City Thunder, adelantándose 2-1 en la serie al mejor de siete en la carrera por el anillo, resultó vibrante, con 15 empates en el tanteador, alternancia en el liderazgo y un desenlace para los dueños casa. Los flashes se quedaron con Tyrese Haliburton, con Obi Toppin, con Rick Carlisle, pero detrás de todos ellos se erige la figura de ella, una de las pocas entrenadoras asistentes de la NBA, Jenny Boucek, la ingeniera defensiva de un equipo que deja la piel dentro de la cancha.

No le gustan mucho las cámaras, prefiere estar en un segundo plano, pero Boucek, de 51 años, es entrenadora asistente de la NBA desde hace siete años, tras construir una carrera como jugadora en Virginia y como coach en la WNBA. Comenzó en el mundo del básquetbol en All-ACC en la Universidad de Virginia de 1992 a 1996. Boucek promedió 7,9 puntos, 3,7 rebotes, 3,1 asistencias y 1,2 robos a lo largo de su carrera, alcanzando tres Elite Eights con los Cavaliers. Boucek terminó jugando para los Cleveland Rockers en la temporada inaugural de la WNBA en 1997, pero sufrió una fractura de espalda que puso fin a su carrera.

Boucek es una de las 15 entrenadoras que han entrenado en la NBA y fue una de las cuatro que formaron parte del cuerpo técnico de la NBA durante la temporada regular 2024-25. Actualmente, en su cuarto año con los Pacers, trabajó anteriormente con los Sacramento Kings y los Dallas Mavericks.

La realidad es que Boucek no había planificado su futuro ligado al básquetbol profesional, porque como estudiante de medicina deportiva y como creció en una familia de médicos y enfermeras y su horizonte estaba concentrado en seguir el legado familiar, según contó en AJ McCord, de la revista Legends .

“Vengo de una familia que ha desafiado el statu quo. Nunca preguntaron: ‘¿Por qué deberíamos hacer esto?’ o ‘¿Por qué deberíamos hacer aquello?’. Siempre decían: ‘¿Por qué no?’. Como: ‘Siempre se ha hecho así, pero ¿por qué?’“, contó en el medio estadounidense a USA Today.

Y la realidad es que la familia Boucek siempre estuvo un paso al frente, ya que el Dr. Mark Boucek, tío de Jenny, tuvo un papel fundamental en el primer trasplante de corazón de babuino a bebé del mundo, y su abuelo materno, el Dr. Robert Heath, fundó el Departamento de Psiquiatría y Neurología de la Universidad de Tulane. “En mi familia hubo muchos pioneros en la investigación médica. Era una mentalidad con la que nos criaron en nuestra familia”, contó Jenny, en una charla con UVA Today.

Carlisle, el entrenador de Indiana, llevó a Boucek a su staff técnico cuando dirigía Dallas Mavericks en 2018 y le dijo que su lugar era como entrenadora a la NBA, que por su capacidad pertenecía a esa elite. “Hay cosas en la forma en que Rick ve el mundo, donde no hay límites ni para él ni para las personas en las que cree. Y siempre me ha visto así, creyendo en mí más de lo que yo mismo he creído”, contó Jenny, que es madre soltera y también eso representó todo un desafío en es universo de enormes responsabilidades que es la NBA. Exactamente 12 días después de ser cesada en Dallas dio a luz a su hija Rylie mediante la fecundación in vitro y desde entonces a acompaña a todos lados, incluso, a los partidos.

El head coach de los Pacers tiene una mirada muy especial sobre Boucek, tanto que podría superar lo que logró Becky Hammon, en San Antonio Spurs, que fue parte del staff técnico de Gregg Popovich como asistente desde 2014 hasta 2021 y se convirtió en la primera mujer en ejercer como entrenadora principal interina en la NBA después de que Pop fuera expulsado de un partido en 2020. Pero Carlisle considera que su asistente defensiva está para dar un paso más: “Jenny Boucek es la única mujer en la construcción defensiva de un staff técnico de la NBA que también es coordinadora y es una de las pocas que podría convertirse en la primera entrenadora principal de la NBA algún día”.

Debbie Ryan, la entrenadora de Boucek en Cavaliers, en la WNBA, dijo que una de las mayores fortalezas de Jenny es la forma en que puede establecer relaciones y generar confianza con los demás. “Y creo que eso es lo que más valoran los hombres, los jugadores de estos equipos, en ella. Es su profesionalismo y su trabajo, y cómo les ayuda a conectar mejor entre sí, con los entrenadores, la organización, los dueños, con todos”, contó Ryan.

Y las palabras de Myles Tuner, el pivote estrella de los Pacers, habló en un video que hizo el equipo sobre Boucek y consolidó la virtud de la entrenadora: “Es una persona muy apasionada por lo que hace. También es alguien que ha llegado a un mundo dominado por hombres y que año tras año se gana más respeto. Incluso afuera de la cancha, es alguien con quien puedes intercambiar ideas y te apoya”.

Se sienta a un par de butacas del entrenador principal, gritando instrucciones como coordinadora defensiva de un equipo que está está en la final de la NBA y domina la serie por 2-1. Su voz rompe con todas las estructuras y es que Boucek quiere trascender: “Quiero hacerlo por Rick. Es un pionero e innovador. Y es alguien que, una vez más, interpela a todos: ‘¿Por qué no?’. Siempre hay que cree que no hay razón por la que algo no sea posible”.