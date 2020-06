Michael Jordan ascendió al puesto 1.001 de las personas más ricas del mundo gracias a los ingresos por la exitosa serie "The last dance" Fuente: Archivo - Crédito: REUTERS

15 de junio de 2020 • 09:22

Michael Jordan da que hablar una vez más. Es que, en esta oportunidad, la ex estrella que tuvo la NBA, ascendió al puesto 1.001 de las personas más ricas del mundo gracias a los ingresos por "The last dance", el documental que recorre su exitosa carrera con Chicago Bulls.

Tras su retiro como basquetbolista, Su Majestad compró el 70% del paquete accionario de los Charlotte Hornets, lo cual le ayudó a aumentar su fortuna basada en las ganancias registradas por su acuerdo con Nike (145 millones el último año). La prensa estadounidense destacó que, llamativamente, Jordan "apenas" ganó 94 millones de dólares durante sus 15 temporadas como jugador de Chicago Bulls y Washington Wizards.

Su primer contrato con los "Bulls" le representó un sueldo de 2,8 millones de dólares, mientras que debió esperar doce años para ser el basquetbolista mejor pagado del mundo, superó la barrera de los 30 millones en 1996.

Forbes manifestó que la fortuna del ex basquetbolista se basa en sus acuerdos con Nike, Coca-Cola, McDonalds, Chevrolet, Gatorade, Hanes y Upper Deck. Fuente: Archivo - Crédito: AFP PHOTO/Mike NELSON

Forbes, cuyo ranking sigue liderado por Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates y el magnate de los bienes de lujo Bernard Arnault, recordó que la fortuna de Jordan tiene su fundamento en sus acuerdos con Nike, Coca-Cola, McDonalds, Chevrolet, Gatorade, Hanes y Upper Deck. La publicación estimó que desde el inicio del acuerdo comercial con la empresa de indumentaria deportiva, en 1984 y a cambio de 500 mil dólares anuales, Jordan ganó 1.700 millones de la moneda estadounidense. El éxito le permitió al ex basquetbolista tener su propia marca en la empresa ("Jordan Brand"), la cual registró ingresos por 3.100 millones de dólares sólo en 2019.

La última inversión de Jordan, ahora con 57 años, fue comprar el equipo béisbol Miami Marlins junto a Derek Jeter, su amigo y leyenda de los Yankees de Nueva York. Asimismo, es dueño de cinco restaurantes, una concesionaria de autos de lujo y con otros propietarios de equipos de la NBA creó la marca de tequila "Cincoro", cuya botella más costosa tiene un costo de 1.600 dólares.