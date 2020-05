Larsa y Scottie Pippen estuvieron casados por 21 años

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de mayo de 2020 • 19:42

Larsa Pippen , la exesposa de la estrella de la NBA Scottie Pippen , fue acusada por distintos usuarios de Instagram de haberle sido infiel al exbasquetbolista de los Chicago Bulls , con quien estuvo casada 21 años.

Es que Larsa compartió una foto en sus redes con un pie de foto que decía "Encontrá a alguien que te ponga primero", y sus seguidores estallaron con las especulaciones.

La publicación de Larsa en Instagram que disparó las acusaciones de infidelidad a Scottie Pippen de parte de los usuarios. Crédito: captura Instagram

"Muy mal que no hayas puesto a Scottie Pippen primero", comentó uno de los usuarios y ella respondió, enojada: "¿En serio? Hice todo por él. Literalmente todo".

A su vez, otro seguidor escribió: "Eso es lo que hizo Scottie ", a lo que ella reaccionó: "¿Cómo sabés eso?". La pareja, que comparte cuatro hijos (Scotty Jr., Sophia, Justin y Preston), se divorció en noviembre de 2018 después de 21 años de matrimonio.

Fuente: Archivo - Crédito: AP / Tom Cruze

Sin embargo, no es la primera vez que Larsa se defiende de esos rumores, ya que luego del estreno del segundo capítulo de "The Last Dance" , ella escribió en su Twitter, según el portal TMZ : "Estuve casada con él durante 21 años e hice todo por él y por mi familia". A su vez, dijo en una serie de tuits que después borró: "La gente cambia y eso es lo que verdaderamente sucedió. La infidelidad no fue el problema".

Larsa Pippen es una celebridad en Instagram, donde tiene 1,9 millones de seguidores. Crédito: Instagram @larsapippen

A los 45 años y pese a haber dado a luz a cuatro hijos, Larsa luce una escultural figura. Es instructora de fitness: tiene una plataforma web donde vende suscripciones para entrenamientos, ofrece seguimiento online a sus alumnos y los asesora en lo relacionado a la nutrición.