La explosión de Kevin Durant contra un aficionado de Detroit Pistons que inquieta a toda la NBA

En las últimas temporadas se viven situaciones incómodas cada vez más seguido entre los fanáticos y los jugadores en el universo de la NBA. La liga presta cada vez más atención a este tipo de careos, en especial cuando son como el que se dio entre Kevin Durant durante el triunfo de Houston Rockets frente a Detroit Pistons, que resultó de máxima tensión y que tuvo una serie de insultos del alero para un fanático que estaba en una de las ubicaciones a pie de cancha.

Durant perdió la paciencia y respondió de forma airada a los agravios que recibió desde la tribuna, un momento que fue captado por los celulares de varios fanáticos y que se difundió rápidamente en las redes sociales.

La discusión se desató cuando Durant, en pleno desarrollo del partido, no soportó más las provocaciones de un aficionado local y fue a increparlo. Lo que pareció un simple cara a cara, terminó con una serie de fuertes insultos de la estrella de los Rockets: “Podés chuparme la p... Sos un hombre adulto, un hombre adulto en mi p... toda la noche".

“You can’t do sh*t…Watch your fu*king mouth.”



— Kevin Durant exchanges words with a fan. 👀



pic.twitter.com/HNcF99xgWV — Hoop Central (@TheHoopCentral) January 24, 2026

No es la primera vez que los jugadores se quejan de las agresiones verbales que reciben de los hinchas y Durant fue uno de los que más se molestó en ese sentido. Entonces, el alero de 37 años, continuó con sus enfrentamiento con el hincha de Detroit: “¿Con quién carajo te creés que estás hablando? ¿Qué harías vos acá? ¡Pagás para verme, gordo hijo de p...! No sabés hacer nada. Creés que me conoces, pero no me importa nada. Cuidado con esa p... boca, estás diciendo tonterías”.Esto fue relatado por varios medios de los Estados Unidos que tuvieron acceso a varios videos en los que se puede ver y escuchar cómo se dio la fuerte discusión entre Durant y el fanático de Detroit Pistons que estaba en la primera final de la cancha.

El partido terminó con una victoria 111-104 a favor de Houston Rockets, que permitió al equipo alcanzar el cuarto lugar en la Conferencia Oeste y Durant cerró una planilla con 32 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias, cifras que lo situaron como líder del encuentro y fundamental en una temporada de alta competencia, con la clasificación a playoffs todavía en juego.

Kevin Durant no soportó los insultos de un aficionado y lo increpó en pleno partido

De este modo, se cortó la racha de cuatro triunfos consecutivos de los Pistons, aunque mantuvieron el liderazgo de la Conferencia Este con un récord de 32 victorias y 11 derrotas. Con esta victoria, los Rockets suman 27 partidos ganados y 16 perdidos.