La impresionante marca de Kevin Durant y la carrera por cazar a dos leyendas: Kobe Bryant y Michael Jordan

Casi 19 años desplegando todo su talento y potencial en la NBA. Y más allá del tiempo, su jerarquía no tiene fecha de vencimiento. Kevin Durant volvió a escribir una página para la historia de la competencia y escaló a la sexta posición de máximos anotadores de la historia de la liga de los Estados Unidos con 31.561 puntos, superando al alemán Dirk Nowitzki en ese ranking de elite. Así, se consolida como una leyenda la liga tras las marcas que parecen inalcanzables de LeBron James (42.703), Kareem Abdul Jabbar (38.387), Karl Malone (36.928), Kobe Bryant (33.643) y Michael Jordan (32.292).

El alero de 2.11 metros, que lidera a Houston Rockets necesitaba 17 puntos para ascender a ese sexto puesto y lo consiguió al cerrar una planilla con 18 puntos en el éxito de los Rockets ante New Orleans Pelicans por 119-110. El 15 veces All Star anotó sus dos últimos puntos desde la línea de tiros libres a 15,2 segundos del final del partido para certificar otro hito en su exitosa carrera y dejar en el camino a Nowitzki (31.560) y a Wilt Chamberlain (31.419).

The moment Kevin Durant passed Dirk Nowitzki for 6th all-time in scoring 🙌



The Easy Money Sniper has his eyes set on Michael Jordan at 5th 👀 pic.twitter.com/Fm9qp1PV6u — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 19, 2026

Estuvo lejos de los números que venía registrando en los últimos partidos, pero le alcanzó con los 18 puntos, los 6 rebotes y las 8 asistencias para escribir su nombre en letras de molde. Y tras el partido se mostró muy emocionado: “Estar a la altura de Dirk, alguien a quien admiraba, idolatraba, contra quien competía... Tuvimos grandes batallas. Siempre apoyó mi carrera y mi juego. Estar a la altura de una leyenda como él es una locura. Y estar justo debajo de Michael Jordan, es una locura”.

No se cansa nunca y quiere competir. Lo lleva en su gen, por eso a los 37 años, pretende darle un salto de calidad a los Rockets y engrandecer su figura: “Quiero seguir acumulando, seguir escalando puestos en las listas, a ver cómo termino. Ha sido increíble hasta ahora. Traté de emular lo más que pude a todos los grandes jugadores, pero aprendí mucho de Dirk”, contó después del partido ante Pelicans.

En las redes sociales dominó el nombre de Kevin Durant, no sólo la cuenta de la NBA celebró la marca del alero, sino que el propio Nowitzki le envió un mensaje de felicitaciones por su récord y fue emitido por las pantallas gigantes del Toyota Center de Houston: “Ha sido increíble ver su carrera. Es uno de los anotadores más puros que este deporte ha visto. Así que, felicidades, KD, sigue así. Sube un par de puestos más y sigue así”. Y lógicamente que este gesto fue agradecido por Durant : “Que se haya tomado un tiempo para enviarme un mensaje sobre mi avance en las listas es genial. Demuestra lo humilde que es Dirk”.

From one legend to another 🤝



Dirk Nowitzki congratulates Kevin Durant on becoming 𝟔𝐭𝐡 𝐚𝐥𝐥-𝐭𝐢𝐦𝐞 in @NBA scoring.@KDTrey5 | #AllFire pic.twitter.com/NPzptdzDRG — Houston Rockets (@HoustonRockets) January 19, 2026

También sus compañeros de equipo lo felicitaron. Uno de los que tomó la palabra fue otras de las figuras de los Rockets, Jabari Smith Jr., que explicó: “Está superando a la gente todas las noches. Está superando a la gente en todas las categorías. Simplemente sigue logrando hitos y actúa como si nada. No lo celebra. No estaba ahí afuera intentando cazarlos o yendo a buscarlos. Simplemente está ahí afuera encestando, y sucede orgánicamente. Es un testimonio de lo que se supone que debe ser un jugador de baloncesto“.