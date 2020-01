Adrián Boccia, con 31 puntos, fue una de las figuras de la victoria de Boca sobre Atenas por 83-74 Crédito: @CarlosPazVivo

13 de enero de 2020 • 09:34

El básquetbol también hace temporada en Carlos Paz. Sobre tablas, Boca y Atenas dieron un espectáculo con golones, caños y una lluvia de triples en la derrota del equipo cordobés por 83-74. Al mejor estilo NBA, la Liga Nacional ofreció un duelo que tuvo una hermosa asistencia de faja y un caño espectacular.

Además, fue la jornada que quedó marcada por los 31 puntos de Adrián Boccia, que resultaron fundamentales tanto para Boca como para el jugador que logró su marca más importante en 539 partidos jugados. La anterior había sido de 29 unidades contra Quilmes en la temporada 2015/16.

El amplio dominio del xeneize en los primeros cuartos tuvo como destacado un triple de Boccia tras uno fantástico pases de faja de Matías Sandes, uno de los jugadores más importantes de la competencia local.

De todos modos, Atenas no se la hizo fácil. Lee Moore dejó atónito al público con su caño sobre Gargallo para marcar de doble, al mejor estilo NBA. El máximo goleador del Griego fue Elijah Robinson, con 23. Horace Spencer le aportó rapidez pero no fue suficiente. Se la saca a Sandez desde mitad de cancha, corre, vuela y la pelota no entra en el aro.

Boca, que logró ampliar su diferencia de diez posiciones sobre el griego en la tabla general -se ubica octavo- recibirá el miércoles a Estudiantes en la Bombonerita, mientras que Atenas buscará volver al triunfo el viernes en su visita a Libertad, en Sunchales.

Otros resultados de la jornada:

Comunicaciones, de Mercedes, doblegó a Obras Basket por 114 a 76, en el primero de los tres partidos correspondientes a la segunda etapa de la Liga Nacional.

En Santiago del Estero el visitante, Regatas Corrientes superó al anfitrión, Olímpico, de La Banda, por 87 a 83.con 20 puntos del goleador de la noche, Fabián Ramírez Barrios.

Para hoy está prevista la realización de un solo partido en Santa Cruz, en el que el dueño de casa, Hispano Americano, de Río Gallegos, recibirá al entrerriano Estudiantes, de Concordia.