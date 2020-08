Luka Doncic, el líder de Dallas Mavericks, con otra noche de colección para igualar la serie de playoffs 1-1 ante los Clippers Crédito: @nba

20 de agosto de 2020 • 08:46

Cada noche en la NBA es un capítulo especial. Todos están dispuestos a dejar una marca, nadie se entrega. Las estrellas se disponen a quebrar las estadísticas y a romper las lógicas. Ahí está parado Luka Doncic, con la camiseta 77 de Dallas Mavericks, enfocado en no dejar que Los Angeles Clippers desfilen en la serie de playoffs.

Anoche, en la burbuja de Disney, el esloveno apareció nuevamente con todo su talento para llevar a su equipo a la victoria por 127-114, pero también para ser el segundo jugador en la historia de la competencia en anotar 70 o más puntos en los dos primeros juegos de postemporada. En el primero duelo de la serie fue noticia por sus 42 puntos (un récord para un debutante en playoffs) y anoche sumó otros 28, para colocarse detrás de George Mikan, que en 1949, para Minneapolis Lakers anotó 75 (37+38) ante Chicago.

La producción de Doncic resultó determinante, ya que es el dueño del juego de los Mavericks. Cerró una planilla de 28 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias, que sumado a lo que ofreció el letón Kristaps Porzingis (23 puntos y 7 rebotes) fue un dosis perfecta para dejar sin efecto el poder de Kawhi Leonard, el líder de los Clippers, que tuvo una noche de 35 puntos y 10 rebotes, pero no pudo evitar que la serie quede igualada 1-1.

Para interpretar las marcas que Doncic está dejando en la NBA, vale comprender que otros grandes jugadores no pudieron ser tan determinantes con su poder ofensivo en sus primeros playoffs. Vale como referencia tener en cuenta que, por ejemplo, Kareem Abdul-Jabbar anotó 69 puntos en sus dos primeros juegos de playoffs en 1970, Wilt Chamberlain se despachó con 65, en 1960 para Philadelphia Warriors, LeBron James con 58, en 2006 para Cleveland, Kevin Durant con 56, en 2010 para Oklahoma City Thunder y Michael Jordan con 53, en 1985 para Chicago Bulls.

"Creo que podemos hacerle la serie muy complicada, pelear con ellos. Cada vez que salimos a jugar una eliminatoria creemos que podemos ganarla. Si no, ni tendrías que estar aquí. Tienes que creer", dijo Luka Doncic, tras la victoria sobre los Clippers. Mientras que el entrenador de Dallas, Rick Carlisle, agrego: "Así es como podemos ganar partidos, nuestra profundidad de rotación tiene que ser una de las claves. Dimos un paso en la dirección correcta. Es importante que sintamos cómo es ganar, pero no nos podemos dejar arrastrar por la curva de la naturaleza humana, que se dispara después de ganar un partido de playoffs. Incluso así, sin publico, es una sensación exuberante, y eso no debe devorarte. Tenemos que seguir trabajando. Ahora estamos ante una eliminatoria a cinco partidos".