El video J.R. Smith durante la golpiza a un joven en plena calle de Los Ángeles 00:42

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de junio de 2020 • 14:05

El basquetbolista J.R. Smith , ex-Cleveland Cavaliers, fue capturado por un celular este domingo mientras golpeaba a otro hombre que aparentemente había roto la ventana de su auto durante las protestas de Los Ángeles por el crimen de George Floyd .

El propio Smith , quien fue compañero de equipo de LeBron James , publicó un video justificando su acción. "Uno de estos niños blancos hijos de p... no sabía a dónde iba y me rompió la ventana de mi camioneta. [...] Lo perseguí y le metí una buena paliza", expresó el deportista que actualmente no está contratado por ningún club.

El excampeón de la NBA durante la temporada 2015-2016 con los Cleveland también concluyó, en relación al hombre que golpeó: "No sabía a quién le estaba rompiendo la ventana y se llevó una buena golpiza".

Sin embargo, Earl Joseph Smith III , tal su nombre completo señaló hoy en una entrevista, al decir que estaba desilusionado de él mismo: "Tengo 34 años y tengo cuatro niñas pequeñas en casa. Más allá del hecho de si lo que hice está bien o mal, no quiero dejarles a ellas la imagen de que su padre es capaz de hacer eso".