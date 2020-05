Scottie Pippen y Michael Jordan, una de las parejas más exitosas de la historia de la NBA

26 de mayo de 2020

Es una locura que no se detiene. Cada día aparecen nuevos guiños o se suman detractores. Y nada de lo que ocurre le es indiferente al mundo del deporte y mucho menos algo universo de la NBA. La serie The Last Dance despertó todo tipo de comentarios y puso en evidencia las diferencias entre los propios protagonistas. Horace Grant fue uno de los que criticó a Michael Jordan, Karl Malone no aceptó ser parte del documental, el periodista Sam Smith aseguró que MJ mintió "descaradamente" en el filme y ahora se sumó Scottie Pippen a ponerle un poco más de pimienta a esta historia: aseguró que Kobe Bryant era mejor que Jordan .

En un video publicado por Thuzio en abril último, en una entrevista realizada en el Juego de Estrellas en Chicago, Pippen recordó a Kobe Bryant y demostró la admiración que sentía por su amigo, que murió en enero pasado después de que se estrellara el helicóptero en el que viajaba junto a su hija Gigi y otras siete personas. Nadie sobrevivió. Ahora, Pippen lo trae a su memoria con afecto: "Kobe me llamaba para intentar aprender, me preguntaba todo el tiempo. Era increíble saber que buscaba consejos de tantos jugadores y de tantas personas, incluso de un productor de películas o un autor de best sellers. Kobe era un tipo extremadamente inteligente. Creía en intentar ser el mejor y odio que no pude decirle lo grande que fue. Él quería tanto ser como Michael Jordan, pero cuando veo videos de él, me digo a mí mismo: 'Carajo, era mejor que Michael '. Trabajaba duro. El chico venía de la preparatoria, no pasó por North Carolina con Dean Smith. Él trabajó tanto en su juego, era bilingüe. Dios bendiga su alma".

Si bien son muchos los rumores que aseguran que la relación entre Pippen y Jordan no es tan saludable, incluso después de los últimos capítulos de The Last Dance , lo concreto es que el eterno 33 de los Bulls tenía una gran relación con Kobe y estaba muy afectado por su muerte: "Seguí siendo su amigo, lo veía en Los Ángeles cuando estaba en el gimnasio. Yo llevaba a mis hijos al 'Mamba Gym' donde entrenaban. Vivo ahora en Los Ángeles y pude estar cerca. Fue bueno ver la otra cara de Kobe. Al hablar de Michael, no sabes mucho más de él (fuera de la cancha), pero Kobe comenzaba a mostrarse, pasar tiempo, y todo el amor que tenía enseñando el básquet a su hija Gigi. Era muy bueno ver una segunda etapa ".

Kobe Bryant y si hija Gigi Fuente: AFP

Si bien evitó la controversia, Pippen trató de dejar en claro que su vínculo con Jordan era menos cercano de lo que muchos piensa. Su relación con MJ se asume más laboral y con poca conexión fuera de la cancha. Incluso, contó cómo se sintió en el tiempo en el que Jordan decidió retirarse de la actividad por un año y medio: "Fue la época que más disfruté de mi carrera en la NBA. Disfruté jugar con Michael, que no se interprete mal, y el ganar fue fantástico, pero era una oportunidad de tener un equipo a mi cargo, ver cuál era mi lugar en la liga entre todas las superestrellas. Siento que fueron dos buenas temporadas".

Pippen sabe bien que la época de oro junto con Michael Jordan los dejará unidos para toda la vida y no duda en reconocer esa particularidad: " Elijo a MJ todos y cada uno de los días. Tuve tanto éxito con él, así que por qué no aceptar que era el mejor. Somos hermanos, somos familia. Éramos los mejores ".

La imagen de Kobe Bryant, una leyenda de Los Angeles Lakers Fuente: AP - Crédito: Rick Bowmer