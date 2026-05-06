Así quedó el cuadro de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol

Los cuatro equipos que ganaron en la reclasificación se cruzarán con los cuatro mejores de la etapa regular, que esperaron rival en la ronda de ocho clubes
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La temporada 2025-2026 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), la más pareja de la última decada, tiene definida los ocho clubes que disputarán los cuartos de final y siguen en carrera por el título, tras la reclasificación que concluyó este martes.
Los equipos que superaron que se impusieron en la instancia octavos fueron Boca Juniors sobre San Martín de Corrientes 3-1; Ferro Carril Oeste sobre Peñarol de Mar del Plata 3-1; Independiente de Oliva sobre La Unión de Formosa 3-1; e Instituto de Córdoba sobre Obras Sanitarias 3-2.
Esos cuatro conjuntos se cruzarán con los cuatro líderes de la etapa regular, que esperaron rival en cuartos: Quimsa de Santiago del Estero, Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Regatas Corrientes y Oberá de Misiones. La Fusión y el conjunto patagónico terminaron con un récord de 24 triunfos y 12 derrotas, pero los santiagueños quedaron por encima por tener ventaja en los encuentros entre sí.
Cuartos de final de la Liga Nacional 2025-2026
- Quimsa de Santiago del Estero (1°) vs. Instituto de Córdoba (10°)
- Gimnasia de Comodoro Rivadavia (2°) vs. Independiente de Oliva (9°)
- Regatas Corrientes (3°) vs. Ferro (6°).
- Oberá Tennis Club (4°) vs. Boca Juniors (5°).
Todas las series de los playoffs son al mejor de cinco partidos, con excepción de la definición que se disputará a siete.
Los cuatro clubes que perdieron en la reclasificación concluyeron su participación en el certamen y no volverán a jugar hasta la temporada 2026-2027 al igual que los elencos que terminaron del 13° al 17° de la etapa regular: Olímpico de La Banda, Racing de Chivilcoy, San Lorenzo, Unión de Santa Fe y Platense. Atenas de Córdoba y Argentino de Junín se enfrentan por la permanencia en la máxima categoría y la serie la domina el Griego 1-0.
Todos los campeones de la Liga Nacional
- 1984: San Andrés.
- 1985: Ferro Carril Oeste.
- 1986: Ferro Carril Oeste.
- 1987: Atenas de Córdoba.
- 1988: Atenas de Córdoba.
- 1989: Ferro Carril Oeste.
- 1990: Atenas de Córdoba.
- 1991: Gimnasia y Esgrima y Pedernera Unidos (GEPU) de San Luis.
- 1992: Atenas de Córdoba.
- 1993: Gimnasia y Esgrima y Pedernera Unidos (GEPU) de San Luis
- 1994: Peñarol de Mar del Plata.
- 1995: Independiente de General Pico (La Pampa).
- 1996: Olimpia de Venado Tuerto.
- 1997: Boca Juniors.
- 1998: Atenas de Córdoba.
- 1999: Atenas de Córdoba.
- 2000: Estudiantes de Olavarría.
- 2001: Estudiantes de Olavarría.
- 2002: Atenas de Córdoba.
- 2003: Atenas de Córdoba.
- 2004: Boca Juniors.
- 2005: Ben Hur de Rafaela.
- 2006: Gimnasia de Comodoro Rivadavia.
- 2007: Boca Juniors.
- 2008: Libertad de Sunchales.
- 2009: Atenas de Córdoba.
- 2010: Peñarol de Mar del Plata.
- 2011: Peñarol de Mar del Plata.
- 2012: Peñarol de Mar del Plata.
- 2013: Regatas de Corrientes.
- 2014: Peñarol de Mar del Plata.
- 2015: Quimsa de Santiago del Estero.
- 2016: San Lorenzo.
- 2017: San Lorenzo.
- 2018: San Lorenzo.
- 2019: San Lorenzo.
- 2020: Desierto (la temporada concluyó prematuramente por la pandemia de Covid-19).
- 2021: San Lorenzo.
- 2022: Instituto de Córdoba.
- 2023: Quimsa de Santiago del Estero.
- 2024: Boca Juniors.
- 2025: Boca Juniors.
Tabla de campeones de la LNB
El máximo campeón de la LNB es, con mucha ventaja, Atenas de Córdoba. El Griego obtuvo nueve veces el título y la última vez fue en 2009. En su cosecha tiene tres bicampeonatos. Le siguen Peñarol de Mar del Plata, único tricampeón de la competencia, y San Lorenzo con cinco estrellas cada uno. El Azulgrana ganó el pentacampeonato entre 2016 y 2021 con la salvedad de que en 2020 el certamen no acabó por la pandemia de Covid-19 y la corona quedó vacante.
Boca Juniors completa el podio con cuatro estatuillas, la última en 2024. Le sigue Ferro Carril Oeste con tres, aunque no celebra desde 1989. Dos consagraciones tienen Quimsa de Santiago del Estero, Gimnasia y Esgrima y Pedernera Unidos (GEPU) de San Luis y Estudiantes de Olavarría. Estos últimos dos clubes actualmente no están en la primera división.
- Atenas - 9
- Peñarol / San Lorenzo / Boca Juniors - 5
- Ferro Carril Oeste - 3
- Quimsa / Estudiantes de Olavarría / GEPU - 2
- Instituto de Córdoba / Independiente de General Pico / Libertad / Regatas Corrientes / Olimpia de Venado Tuerto / Gimnasia de Comodoro Rivadavia / Ben Hur - 1
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