NBA: la espantosa lesión de Jarred Vanderbilt en la derrota de Los Angeles Lakers con Oklahoma City Thunder

Las imágenes que se viralizaron son estremecedoras. Los gestos, las reacciones, los detalles y la cámara lenta ponen en contexto lo que sucedió con Jarred Vanderbilt, el jugador de Los Angeles Lakers que sufrió una dolorosa lesión en el dedo meñique de su mano izquierda durante la derrota de la franquicia angelina ante Oklahoma City Thunder (108-90), en el primer partido de la serie de las semifinales de la Conferencia Oeste de los playoffs NBA.

Las cámaras se quedaron con Vanderbilt, que tras saltar para tratar de tapar a Chet Holmgren chocó su mano con la punta del tablero. Nadie tenía demasiado claro qué sucedía, porque de este tipo de golpes hay muchos en la NBA. Sin embargo, los gritos del jugador de los Lakers pusieron a todos en alerta.

El golpe contra el tablero de Vanderlbilt

Incluso, cuando la transmisión oficial mostró la reacción de los jugadores de los Thunder que estaban en el banco de los suplentes se supo que se trataba de una lesión delicada: todos apartaron la mirada y se tomaron la cabeza. El jugador gritaba de dolor y se dobló en la cancha sujetándose la mano. “Tuve que ir a ver cómo estaba porque se lo veía muy mal. Estaba gritando a viva voz, y se notaba que algo le había pasado. Obviamente, estamos decepcionados por lo sucedido. Es una lesión muy extraña. Hablé con él. Está de muy buen ánimo, dentro de lo posible en esta situación”, dijo JJ Redick, el entrenador de los Lakers, sobre la lesión de Jarred Vanderbilt.

Las palabras de LeBron James sobre lo que sucedió con su compañero también pusieron en contexto el momento que vivieron los Lakers: “Es un tipo duro como una roca. Si Vando sentía dolor, entonces algo realmente sucedió”.

Vanderbilt, que sumó 2 puntos y 1 rebotes en los 6 minutos que pudo jugar, no abandonó la cancha durante el partido para recibir atención médica. Sin embargo, el periodista especializado Shams Charania, informó en la cadena ESPN que el jugador sufrió una luxación abierta del dedo meñique, que necesitó puntos de sutura después del partido porque el hueso quedó expuesto tras romper la piel.

La lesión de Jarred Vanderbilt

Una luxación es cuando los huesos de una articulación pierden su alineación normal. En una luxación abierta, la fuerza del traumatismo es tan grande que el extremo del hueso desplazado perfora los tejidos blandos (músculo, grasa, piel) y queda expuesto al exterior. Explicaron los especialistas en la transmisión oficial y mostraron algunas imágenes desde diferentes ángulos de cómo chocó Vanderbilt la mano contra el tablero y cómo se desplazó el dedo meñique.

Según el experto en lesiones Jeff Stotts de InStreetClothes.com, la lesión de Vanderbilt podría hacer que se pierda una cantidad considerable de tiempo. “Aunque la lesión puede parecer espantosa, la mayoría de las dislocaciones del dedo meñique en la NBA no han resultado en tiempo perdido. Sin embargo, eso cambia si el meñique está fracturado o si un hueso rompió la piel (dislocación abierta)”, escribió Stotts en X