Juanita Vanoy, la ex esposa de Jordan, en otra época: no aparece en The Last Dance

La lista inicial de nombres para entrevistar y construir The Last Dance era de más de 200 personas, pero el número de entrevistados fue de 106. Según el director del documental, Jason Hehir, nadie rechazó la propuesta, ni siquiera el mismísimo Barack Obama. Ahora bien, no parece tan real que ningún personaje vinculado a la historia de los Chicago Bulls y a Michael Jordan no se hubiera negado a participar de esta obra de colección. Y las dos primeras figuras que aparecen en la búsqueda son las de Karl Malone y Byron Russell , dos de los hombres importantes de Utah Jazz, el rival en las finales de la NBA de 1997 y de 1998. No son los únicos ausentes que sorprenden, porque la primera esposa de MJ, Juanita Vanoy , tampoco es parte de la historia, Luc Longley , un Bulls con tres anillos, no aparece y Sonny Vaccaro, la llave para el acuerdo con Nike, fue entrevistado y su testimonio no fue publicado.

Cada caso parece tener diferentes aristas. En el caso de Malone y de Russell, no hay mucho misterio: la relación con MJ y con aquellos Bulls no terminó nada bien. Al pivote de los Jazz, según contó Hehir, hasta le ofrecieron sentarse con Jordan para ser parte del tramo final de The Last Dance, pero no hubo caso: "Le preguntamos varias veces. Agotamos casi todas las vías. Comenzamos en enero de 2018 porque sabíamos que (Malone) sería una venta difícil". La situación de Russell resultó diferente, ya que el alero de Utah nunca respondió a ninguno de los llamados ni mensajes que le realizó la producción.

Luc Longley, el pivote de los Bulls, que vive en Australia y no estuvo por falta de presupuesto Fuente: Archivo - Crédito: AP Photo/Douglas C. Pizac

La relación con aquellos Jazz había quedado muy lastimada, tanto que el testimonio de John Stockton fue el último que se consiguió, el 10 de marzo de 2020. En el primer contacto, el base de Utah había respondido: "Ustedes quieren que participe de un documental que será la cáscara de Michael Jordan". El director contó que estuvo dos años detrás de Stockton y que resultó muy complicado convencerlo de participar.

En varias oportunidades se contó que Jordan participó activamente del documental y estuvo muy encima del contenido. En el portal Imdb dan cuenta de todos los que participaron de la filmación y hasta hacen un ranking de los personajes que más aparecen en la serie, con MJ y Phil Jackson como los únicos que están en todos los episodios. Después sigue Scottie Pippen (en 9) y Dennis Rodman sólo participa en 5 de los 10 capítulos de The Las Dance.

Casi todos los compañeros de su Majestad son parte de la historia, pero llamó la atención que el pivote Luc Longley sea el único de los más reconocidos que no estuvo en el rodaje. La explicación del director estuvo relacionada al presupuesto del rodaje. Como Longley vive en Australia, Hehir, le dijo a Sydney Morning Herald que era muy costoso mover un equipo hasta allí para ese testimonio. Ahora bien, otras de las versiones indican que no estuvo en la consideración porque la relación entre ellos nunca fue buena. Incluso, el australiano en su libro Running With The Bulls escribió: "Debo decir que después de que regresó (de las ligas menores de la MLB) realmente no me sentí a gusto con él. Me resultaba difícil estar cerca, no nos veíamos cara a cara. Estábamos uno al lado del otro en la práctica y eso fue un caso de frustración de los dos".

Sonny Vaccaro, el empresario que fue determinante en el acuerdo entre Michael Jordan y Nike Crédito: twitter.com@TheLifeNYPod

La ausencia de Juanita

Otro de los puntos en los que The Last Dance deja la puerta abierta a suspicacias es la ausencia de la primera esposa de Jordan, Juanita Vanoy, la que todos señalan como el gran sostén de MJ en aquellos años dorados. La versión oficial de Hehir fue: "No estaba interesado en la opinión de sus esposas ni de sus hijos. Hemos contado con los narradores que queríamos y hemos contado la historia desde todos los puntos de vista", explicó. Aunque en los últimos capítulos sí aparecen los hijos mayores de Jordan: Jeffrey Michael, Marcus y Jasmine.

Las versiones son miles, pero casi todos coinciden en la cláusula de confidencialidad que se firmó entre Juanita y Michael cuando se separaron, en 2007. Por el divorcio, Vanoy recibió 168 millones de dólares y ese acuerdo establecía que no se podía revelar nunca ningún aspecto íntimo o personal de ambas partes. Pero tampoco aparece su pareja actual, la cubana Yvette Prieto, con quien en 2014 fueron padres de las gemelas Ysabel y Victoria.

Karl Malone, el pivote de los Jazz, que se negó a participar de The Last Dance Fuente: Archivo - Crédito: AP / Michael S. Green

Y dentro de las particularidades que tuvo The Last Dance, es curioso cómo apenas hay mínimas referencias a Sonny Vaccaro. Según un informe de Yahoo Sports, fue el hombre determinante en el desembarco de Jordan en Nike: fue fundamental para venderle a la empresa no solo la idea de lanzar una línea de zapatillas exclusivas de un jugador, sino también para persuadirla de que debía apostar por el básquetbol, a pesar de que se especializaba en calzado para atletismo. Cuentan que Vaccaro y su socio George Raveling almorzaron con Michael Jordan en Tony Roma's en Los Ángeles durante el campamento de entrenamiento olímpico de 1984. Después Vaccaro le vendió el concepto al agente de Jordan, David Falk, durante una reunión en el hotel Viceroy L'Ermitage Beverly Hills: le ofreció un contrato de 15 millones de dólares por 5 años, una línea de zapatillas con su nombre y le aseguró regalías, un 25% por cada par vendido.

Lo curioso del caso es que Vaccaro, de 80 años, fue entrevistado para The Last Dance, pero no apareció en ningún momento de la historia. Nadie se expidió al respecto y algunos intentan justificar esta cuestión por falta de tiempo en el producto final. Se sabe: la edición de los últimos capítulos se hizo cuando los primeros ya habían sido emitidos. ¿Razón suficiente para dejar sin aire a semejante influencia en la vida de Jordan?

Byron Russell, de los Jazz, no respondió ningún llamado ni mensaje para ser parte del documental Fuente: Archivo - Crédito: Foto AP / Douglas C. Pizac

La vida de Michael Jordan y de aquellos legendarios Bulls, también se puede comprender desde las grandes ausencias.