Liga ACB de España: el presidente de San Pablo Burgos obligó a sus jugadores a hincarse para pedir perdón

Por lo menos vergonzante. Las imágenes que llegan de España son realmente tristes. Una actitud que lejos está de corresponder a un presidente de una institución. Nada lo justifica, ni tampoco se lo puede encuadrar de un desborde por lo delicado del momento. El presidente de Hereda San Pablo Burgos, tras el descenso de su equipo a la Liga LEB Oro (la segunda división del básquetbol de España), bajó a la cancha y obligó a sus jugadores a ponerse de rodillas para pedirle disculpas al público.

El Hereda San Pablo Burgos descendió a la Liga LEB Oro, junto al MoraBanc Andorra en la última jornada de la temporada 2021-22 de la Liga Endesa. Un golpe muy duro para el equipo, que cayó ante Fuenlabrada (83-66), pero no fue lo que quedó en el centro de la escena. Después del partido, los jugadores estaban abatidos y el ambiente era también de tristeza y resignación en las tribunas. No había demasiado ánimo para hacer el tradicional saludo del equipo, que es poner una rodilla en el suelo y golpear el parquet. Un gesto que siempre hicieron después de cada victoria.

Hereda San Pablo Burgos perdió la categoría y se desató un escándalo https://mobile.twitter.com/juanfranradio

Sin embargo, el presidente del club, Félix Sancho, completamente enajenado, salió a la cancha, puso una rodilla en el suelo y a los gritos les exigió a los jugadores que hicieron lo mismo que él para pedirle disculpas al público por el descenso. Semejante actitud fue muy criticada en las redes sociales y muchos opinaron sobre la barbaridad que intentó imponer Sancho. El entrenador de Manresa, Pedro Martínez, publicó en su cuenta de Twitter: “ No se debe pedir perdón cuándo se pierde si has sido un buen profesional. Menos aun, obligar a hacerlo por parte del que toma decisiones . Bien es verdad que tampoco se deben tomar decisiones si no se tiene ni idea”. Muchos medios españoles criticaron la actitud de Sancho, calificaron de vergonzosa su actitud y en el diario Marca aseguraron que se trata de un ‘presidente-emperador’.

Uno de los jugadores más emblemáticos y uno de los capitanes del San Pablo Burgos, Xavi Rabaseda, explicó que la fuente del problema, a su juicio, que los llevó al descenso fue: “Faltó química, no hubo feeling ni con los compañeros ni con el entrenador. Los cambios y tanta rotación provocaron que el equipo no sea una piña y no haya encontrado una manera cómoda de jugar”.

Félix Sáncho habló en Carrusel Deportivo de España y respecto a su actitud dijo: “Yo creo que todo está mal interpretado y sacado de contexto. Hay que diferenciar entre sumisión y pedir perdón a esas 10.000 personas que nos sigue día tras día porque les fallamos partido a partido. Yo creo que en este caso, lo que yo quiero, y que puede ser que se haya mal interpretado, es un gesto de pedir perdón y no una actitud de sumisión ni pretender ningún tipo de humillación. Para mí es bastante honorable pedir perdón cuando alguien se equivoca y el primero que lo hizo fui yo. Fue un momento muy duro, para toda la gente, para mí también y lo único que intenté es pedir perdón”.

Lo más increíble del caso, es que el mismo presidente es el que determinó hacer muchos movimientos en un plantel que en sólo cinco años en la elite del básquetbol español había logrado dos Champions FIBA (2020 y 2021) y una Intercontinental (2021), además de un pasaje para la Copa del Rey y dos para los playoffs de la ACB. Hace solo dos años, en 2020, fue la sensación del reinicio de la Liga ACB en la burbuja de Valencia. En esa etapa final dejó fuera de las semifinales a Real Madrid y se metió entre los cuatro mejores equipos, aunque perdió en las semifinales ante el Barça.

La actitud agresiva y nerviosa del presidente y dueño de casi la totalidad de las acciones del club, resultó tan chocante que los fanáticos se expresaron de esta manera: “Félix Sancho obliga a los jugadores a pedir perdón: impresentable este señor o lo que sea”, decía uno de los posteos; “Vergonzoso. Félix Sancho obliga, a los gritos, a los jugadores del Hereda San Pablo Burgos a pedir perdón”, publicó otro hincha.

Ha sido un viaje maravilloso de 5 temporadas juntos. Solo podemos daros las gracias por acompañarnos siempre, en lo bueno y en lo malo, y sentimos no haber estado a la altura. Sois la mejor afición de España y trabajaremos para devolveros donde os merecéis. #BurgosEsACB pic.twitter.com/XIi1FLCZBF — Hereda San Pablo Burgos (@SanPabloBurgos) May 14, 2022

Rabaseda también se dirigió a la gente y les dejó un mensaje: “Les pido perdón a la afición y a la gente de Burgos por no estar a la altura. El equipo no estuvo bien durante todo el año y en el partido de hoy se nos merecimos ganar ni salvarnos del descenso”.

Otro de los integrantes del plantel, Dani Diez, posteó en su cuenta de Twitter: “Hoy es el día más duro de toda mi carrera, siento mucho no haber podido ayudar a dejar al equipo en la ACB, no os merecemos afición, habéis demostrado ser los mejores y volveréis donde os merecéis. He dado todo lo que tenía pero no fue suficiente. Os quiero Burgos. Volveremos”.