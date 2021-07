Luis Scola se lució, pero la Argentina cayó ante Australia con un triple sobre la bocina

Una derrota dolorosa por cómo fue cierre del partido, pero que dejó puntos positivos de cara a lo que se viene, sobre todo, en algunas individualidades. El seleccionado argentino de básquetbol cayó este domingo a madrugada en la última pelota ante Australia, por 87 a 84, en lo que significó el primer ensayo que disputó en la pretemporada que cumple en Las Vegas, con miras al comienzo de los Juegos Olímpicos de Tokio que comienza el próximo 23 de julo. Luis Scola tuvo un destacado trabajo, pero un triple sobre el final le dio la victoria a los de Oceanía.

El equipo dirigido por el bahiense Sergio Hernández logró remontar 10 puntos de desventaja en el último cuarto, pero en el tramo final del encuentro recibió una daga decisiva que le provocó la derrota. Un tiro de tres puntos del base de San Antonio Spurs, Patty Mills, cuando quedaban apenas nueve décimas para el cierre, le permitió a los oceánicos conseguir el triunfo. La progresión del duelo disputado en el Michelob Ultra Arena del Mandalay Bay de Las Vegas fue con Argentina arriba los primeros dos cuartos 21-20, 47-42. Australia ganó el tercer período y el partido: 59-62 y 84-87.

Luis Scola es defendido por por Aron Baynes. El capitán argentino fue la figura del equipo y del partido Ethan Miller - Getty Images North America

El capitán Luis Scola, quien disputará su quinto juego olímpico (estuvo en Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016), fue la gran figura del equipo de Sergio Hernández, siendo la principal arma ofensiva de Argentina. Terminó con 25 tantos (5-9 en dobles, 4-9 en triples, 3-6 en libres) y ocho rebotes. El base australiano Paty Mills, excompañero de equipo del bahiense Emanuel Ginóbili en los Spurs, contribuyó con 17 unidades, 4 rebotes y 5 asistencias para el ganador. Mientras que el escolta Matisse Thybulle, de Philadelphia 76ers, acumuló 15 puntos, 5 rebotes, 3 recuperos y 2 tapones.

Además de Scola, completaron el quinteto inicial, Facundo Campazzo (12 puntos y 5 asistencias), Luca Vildoza (11 tantos, 2 pases gol y un bloqueo), Gabriel Deck (3 puntos y 7 rebotes) y Francisco Cáffaro (0 tantos y 2 rebotes). Desde el banco aportaron minutos Nicolás Laprovíttola (8 unidades), Nicolás Brussino (6), Leandro Bolmaro (6), Marcos Delía (6), Patricio Garino (4), Máximo Fjellerup (1) y Juan Pablo Vaulet (2).

Facundo Campazzo finalizó el partido con 12 puntos y cinco asistencias. El próximo martes desde las 19, el combinado argentino se medirá ante Estados Unidos, en Las Vegas Ethan Miller - Getty Images North America

Argentina disputará su próximo ensayo en la pretemporada que está desplegando en Las Vegas desde hace casi dos semanas este martes, cuando enfrente a Estados Unidos desde las 19 que, en la previa del duelo del combinado albiceleste, cayó sorpresivamente ante Nigeria, por 90-87. Para este lunes, los de Hernández debían jugar frente a los africanos, pero algunos casos positivos de Covid-19 en las Águilas Verdes provocó la suspensión del partido.

Vale destacar que, en los Juegos Olímpicos, los de Hernández tendrán como adversarios en el grupo C a Eslovenia (el lunes 26, a la 1.40 AM hora argentina); España (el jueves 29, a las 9 AM) y Japón (el domingo 1 de agosto, a la 1.40 AM).

La actuación de Scola

LA NACION