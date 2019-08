Luis Scola en la entrevista con Luis Novaresio Crédito: Caputra de TV

9 de agosto de 2019 • 19:11

Luis Scola, emblema de la Generación Dorada de básquetbol y que próximamente participará del Mundial en China, es también un referente del deporte de nuestro país. A los 39 años, estuvo en Lima y fue parte del seleccionado masculino que conquistó la medalla dorada en los Juegos Panamericanos. Reflexivo y directo, Scola habló de todo en el programa "LNE", conducido por Luis Novaresio y que se emite por A24. El capitán de la selección, entre otros temas que se tocaron en el encuentro, elogió a Lionel Messi y también dio su punto de vista sobre "La mano de Dios" de Diego Maradona.

"Messi es lo mejor que tenemos, me río cuando acá se lo discute, me parece mentira y no lo puedo entender" declaró el basquetbolista al ser consultado sobre la Pulga. Pero Novaresio fue más allá y sobre la respuesta repreguntó: "La grieta en Argentina funciona en todo, con quién te quedas, ¿Messi o Maradona?" . Scola no dudó al responder: "Me identifico más con Messi; igual lo que digo de Messi va mucho más allá del fútbol. Yo pongo a Messi arriba de todo lo bueno que los argentinos tenemos", expresó.

El video de la entrevista

Pero la respuesta no se quedó ahí, ya que siguió elogiando al jugador de Barcelona y entró en un terreno de comparaciones: "Una de las cosas que yo veo de Messi es que no se tira, podría estar tirándose constantemente porque le pegan patadas, lo agarran de la camiseta y sigue corriendo. Eso es muy antiargentino. Pero lo digo como un elogio para él, no como una crítica para el resto", dijo.

También se refirió a "la cultura de la viveza" que tantas veces se aplica en el deporte: "La media trampa, la de ganar con huevos, ganarlo con la camiseta y demás, es un ancla. Esto nos frena; vos no podés ganar con viveza, tenés que ganar con talento, con entrenamiento, con esfuerzo". Cuando el periodista comparó su concepto con "La Mano de Dios", el integrante de la Generación Dorada fue claro: "Eso es exactamente de lo que yo estoy tratando de rebelarme".

Por último, Scola habló del ego y dejó más conceptos interesantes: "El ego es necesario, todo el mundo habla de la humildad como virtud. Yo creo que no es verdad, es algo malo hablando de querer ser el mejor en lo que hacés. A la hora de querer competir con los mejores es imposible que vos vayas a competir pensando que sos peor que ellos, es imposible ganar". Y cerró con una convicción: "Los mejores están convencidos de que son los mejores mucho antes de serlo y siguen convencidos de que son los mejores después de que dejar de serlo".