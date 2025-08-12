Luka Doncic y la estricta dieta que transformó su figura y de la que habla toda la NBA

La evolución es impactante. En cada una de sus apariciones luce como un deportista diferente. Si alguien dudaba de su profesionalismo, él se encargó de apagar todos los cuestionamientos y tomó el control de todo. Su desembarco a Los Angeles Lakers y el golpazo que implicó no haber podido ganar junto a LeBron James resultó la herida perfecta para que Luka Doncic tomase la determinación de hacer un cambio rotundo en su vida que, lógicamente, le permite multiplicar su condición de estrella de la NBA. Porque no sólo modificó todas su rutinas de entrenamiento, sino que además se sometió a un cambio en su alimentación que le permitió, en un puñado de meses, bajar 14 kilos.

Este paso de Doncic es parte de un plan integral. Porque hay demasiado en juego. Se trata de responder a las expectativas, porque la franquicia angelina, con su contratación dio un golpe de efecto en la NBA, pero con el desembolso de 165 millones de dólares por una extensión de tres años, que aposta por el esloveno como la estrella que se quedará con la corona de The King James, representa una apuesta demasiado gigante como para que Doncic continúe deambulando por la cancha con una condición física muy lejos de la ideal y depositando todo en su inmenso talento.

El jugador lo leyó así, porque no era ajeno que lucía fuera de rango de peso. Si bien ahora, con esta nueva fisonomía se desconoce cuántos kilos tiene Doncic, sí se supo que en noviembre de 2024 llegó a estar en 122 kilos cuando el peso oficial que se había registrado en la NBA era de 104. Estos datos se conocieron después de que explotase la relación del jugador con su ex equipo, Dallas Mavericks.

Luka Doncic en acción con la selección de Eslovenia en el Eurobasket x.com/FIBA

Según la prensa eslovena, el cambio es fruto de un plan de trabajo más estructurado. Incluso, informaron que la intención de Doncic no se trató de perder peso, sino reducir la inflamación de su cuerpo. Entonces, el equipo de trabajo que lo asiste, conformado por el fisioterapeuta Javier Barrio, el entrenador Anze Macek y la nutricionista Lucía Almendros, diseñó un programa para el esloveno que hace que sus músculos estén en un estado constante de degeneración y la única forma de garantizar que pueda reconstruir ese tejido es reponiendo sus reservas de proteínas continuamente.

Para eso, consume más de 250 gramos al día, equivalente a cinco pechugas de pollo extragrandes. “La única cantidad que medimos es la proteína, 250 gramos es el mínimo. Si quiere más, puede comer más”, explicó ante los medios eslovenos la nutricionista.

A los 26 años, Doncic se sometió a una serie de estudios que le permitiesen llevar adelante esta dieta. Le analizaron sangre, orina y heces. Se sometió a resonancias magnéticas y ecografías, mientras que otros análisis midieron la presión que ejercían sus pies contra el suelo y cómo se movía su cuerpo en la cancha. Los resultados determinaron su rutina.

En las especificaciones de su alimentación, los carbohidratos son el único macronutriente variable, porque es necesario que evite el gluten, pero sí consume otros carbohidratos ricos en almidón como el arroz y las papas, aunque de forma estratégica, ya que estos mantienen la composición corporal y reduce las molestias digestivas. Según relató Almendros en una charla con un medio de los Estados Unidos, todo se va estudiando para que Luka mantenga un rendimiento óptimo: “Dependiendo del partido, del momento de la temporada y de su condición física, utilizamos los carbohidratos, pero en un momento específico para tener energía en el partido o en el entrenamiento”.

Luka Doncic ya está con la selección eslovena, preparándose para disputar el Eurobasket.pic.twitter.com/JQ7okif1X3 — Ritmo NBA (@RitmoNba) August 5, 2025

Un elemento central de la drástica transformación de Doncic es un ayuno intermitente de 16 horas. Sus comidas se limitan a un periodo de 8 horas, entre el mediodía y las 20, sin ingesta calórica desde las 20.30 hasta el mediodía del día siguiente.

Doncic ingiere sus proteínas a través de una combinación de productos animales magros, principalmente huevos y pollo, y batidos bajos en carbohidratos y sin azúcar, elaborados con leche de almendras. Su ingesta nutricional también es rica en Omega 3, grasas saludables y alimentos antiinflamatorios como frutos secos, bayas y verduras de hoja verde. Como postre come frutas e incluye generosas porciones de verduras para reponer las vitaminas claves que se pierden durante las sesiones de entrenamiento.

Según las revelaciones de los especialistas que acompañan a Doncic, las exigencias para el esloveno se relajan durante la época de competición: por ejemplo, en esta participación en el Eurobasket, le permite tener mayor flexibilidad en los horarios y a la hora de seleccionarlos alimentos, ya que los viajes y el estrés de los partidos hacen más complejo que se puedan respetar todos los parámetros de la dieta en cuestión. Por ejemplo, en la NBA, los vuelos suelen ser por la tarde-noche, por lo tanto, no es tan sencillo para Doncic poder hacer el ayuno de 16 horas, por eso el plan nutricional lo intensifican en los períodos de vacaciones. “No se desactiva el plan, sino que Luka sabe que puede tomarse pequeñas licencias en cuanto a los horarios de las ingestas”, explicó Almendros.

Luka Doncic is here. The real one. Off balance with the nasty footwork hitting this shot against Germany in Eurobasket 🤌



The passing is looking unreal. Speed ramped up a few notches. Just love to see it pic.twitter.com/htbq3z7VOz — The HoopFather (@TheHoopFather) August 8, 2025

Incluso, el propio Luka Doncic, reconoció que necesitaba dar un vuelco, que era imperioso estar en otra sintonía. “Una transformación. Si me detengo ahora habrá sido en vano. Soy muy competitivo y este verano está siendo un poco diferente. Me motivó a ser aún mejor. Era un ahora o nunca. No todo es saltar alto. Creo que soy muy atlético en otras cosas: en el equilibrio, en el control del cuerpo, en lo que hago al frenar, en la desaceleración...“.