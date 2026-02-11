Luka Doncic se suma al grupo inversor que comprará a un equipo italiano que sería parte del proyecto NBA Europa

Los movimientos de la NBA por hacer un desembarco potente en el Viejo Continente no se detienen. Es por eso que algunos protagonistas comienzan a mirar con buenos ojos ser parte del ambicioso proyecto de la liga estadounidense en Europa. En las últimas horas circuló una versión de que Luka Doncic sería parte de un grupo de inversores que buscan comprar a un equipo italiano para llevar una franquicia a Roma.

El plan NBA Europa, impulsado por el comisionado Adam Silver, pone en el centro de la escena al jugador de Los Angeles Lakers, que, según el medio estadounidense The Athletic, será la cara visible de la expansión del básquetbol de los Estados Unidos en Europa.

El grupo que compraría al equipo Vanoli Basket Cremona estaría liderado por Donnie Nelson, exgerente general de Dallas Mavericks y uno de los principales responsables de la llegada de Doncic a la NBA en el draft de 2018. Nelson tendría un acuerdo preliminar para adquirir el club italiano, en una operación que le permitiría acceder a la licencia de la Serie A italiana, requisito indispensable para competir en la futura de la NBA europea.

🇮🇹💣Donnie Nelson is the driving force behind the consortium that wants to bring Rome into NBA Europe.

He is joined by Dirk Nowitzki and Luka Doncic among the investors and Rimantas Kaukenas in management.

The company already has a preliminary agreement to purchase Vanoli… pic.twitter.com/jtBow530nn — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) February 11, 2026

Según The Athletic, Doncic se involucrará como inversor y su presencia le aportará un peso simbólico y mediático a esta iniciativa, al tratarse de uno de los jugadores más influyentes de la NBA.

La idea de potenciar el proyecto en Europa, tiene a varias estrellas como faro visible de la idea. Incluso, se especuló con la participación para esta operación de Dirk Nowitzki, pero el entorno del exjugador alemán negó esa posibilidad. Pero sí figura entre los inversores Rimas Kaukenas, un lituano que brilló en el básquetbol de Italia en los años 2000. Desde el entorno de Doncic evitaron hacer comentarios oficiales, mientras que los directivos del club de Cremona tampoco se pronunciaron públicamente.

La estrategia de trasladar el proyecto deportivo a Roma, a más de 500 kilómetros de Cremona, es levantar una franquicia prácticamente nueva. La normativa de la Serie A impide cambiarle el nombre al club durante los dos primeros años, lo que obligaría a una transición progresiva antes de consolidar la nueva identidad vinculada a la NBA Europa.

NEWS: Luka Dončić is part of an investor group headed by former Dallas Mavericks GM Donnie Nelson that is seeking to bring a team to Rome as part of NBA Europe, sources tell The Athletic. pic.twitter.com/GKPLzUlo7k — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) February 11, 2026

Es más, la idea de ir a Roma se debe a que Adam Silver marcó a la capital italiana como una de las ciudades prioritarias para albergar equipos con licencia, junto a Londres, París, Madrid, Berlín y Milán. Además, Roma no tiene presencia actualmente en la máxima categoría del básquetbol italiano y en la estrategia de negocio de la NBA esta ciudad está calificada como un mercado virgen con gran potencial económico y mediático para el básquetbol profesional.

Según La Gazzetta dello Sport, el grupo inversor planea adquirir los derechos deportivos de Vanoli y quizá de otro equipo europeo para ser parte de las 12 franquicias permanentes del proyecto NBA Europa que se prevé que debute a principios de la temporada 2027-28.