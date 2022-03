Michael Jordan eligió al jugador que cambió el juego de la NBA y no aparece LeBron James

Un juego que no tiene fin, que despierta una infinidad de mirada y opiniones. Todos creen saber quién resultó determinante para la historia de la NBA, qué jugador fue el mojón para la explosión de la liga más poderosa del universo básquetbol. Pero todas las voces se ahogan cuando son los propios protagonistas los que hacen sus valoraciones y en especial cuando uno de ellos, al que todos apuntan como la leyenda más importante asegura que él no fue el hombre clave. Michael Jordan fue contundente acerca de quién modificó todo en la competencia y no se trata de él ni de LeBron James, sino que la estrella elegida es: Earving Magic Johnson.

Su majestad siempre fue muy elegante para evitar la consulta acerca de quién fue el mejor jugador o el que cambió la NBA para siempre. Sin embargo, en el documental “They Call Me Magic” (Ellos me llaman magia), que será sobre la vida de Magic Johnson, es el propio Jordan el que habla sobre el tema y asegura: “Todo el mundo quiere darle crédito a Michael Jordan por cambiar la NBA, pero cuando llegó Magic Johnson, ahí fue cuando cambió el juego”.

La serie de Magic ya se estrenó en el Festival de Cine Sur por suroeste y a partir del 22 abril se podrá ver por Apple TV+. “La razón por la que lo hicimos es porque cuando Michael hizo ‘The Last Dance’, mi teléfono empezó a sonar. Me dijeron: ‘¿Cuándo vas a salir con el tuyo?’ Y obtuvimos algunos grandes inversores, grandes socios, grandes productores, y realmente lo llevaron a otro nivel”, contó Magic

Fue una de las piezas fundamentales de Los Angeles Lakers, el miembro más destacado de lo que se conoció como el Show Time de la NBA. El documental recorrer toda la vida de Magic, desde sus logro deportivos hasta el momento en el que admitió de forma pública que contrajo HIV (en 1991), lo que lo llevó a retirarse de los campos de juego por cuatro años. Volvió en la temporada 1995/1996 y, con el apoyo de sus compañeros de profesión, se convirtió en el primer jugador abiertamente seropositivo en jugar en la NBA.

En el trailer de la serie, Jordan dice: “Magic me impulsó a ser un mejor jugador de básquet”. Jordan aparecen en el primer episodio de la serie que consta de cuatro partes en las que se narra el viaje de Magic desde la creación de la leyenda de Los Angeles Lakers de los 80, recorriendo cada rincón de su vida familiar, para terminar convirtiéndose en un activista comunitario.

Earvin Magic Johnson el elegido por Michael Jordan como el hombre que cambió el juego en la NBA Tim Nwachukwu - Getty Images North America

“Mi familia dijo: ‘¿Qué va a ser diferente de los documentales de Michael Jordan y tú?’ Michael, a quien amo, mi querido amigo, en The Last Dance fue impulsado por sus grandes logros en la cancha de baloncesto. En ‘They Call Me Magic’ se va a ver a mi familia, amigos, todos los involucrados. Cada episodio es un viaje diferente en mi vida. Eso es lo que me enorgullece”, contó Magic en Variety, en una nota firmada por Selomé Hailu.

Y agregó: “Estaba riendo y casi llorando al mismo tiempo, escuchando a mi familia hablar, escuchando a Larry Bird, y cuando Michael dijo lo que dijo, fue realmente increíble. Nunca habíamos escuchado eso de Michael, que él dijera que todos pensaban que había cambiado la liga, que yo era una gran parte de eso...”.

Parece que se acabó la discusión, ya está claro quién es para Michael Jordan, uno hombre que no suele regalar para nada elogios, la pieza clave de la historia de la NBA.