Copa Sudamericana: Juan Carlos Osorio, el DT de América de Cali, pisó a un rival y no fue expulsado

Las imágenes son contundentes. No hay espacio para ningún error o descuido. Lo que sucedió con el entrenador Juan Carlos Osorio es realmente vergonzante. El DT de América de Cali perdió la cabeza y cuando un jugador rival cayó cerca de su zona se acercó simulando estar distraído y lo pisó. Lo más insólito del caso es que el árbitro del partido no pudo advertir la acción y sólo amonestó el técnico.

La serie entre América de Cali e Independiente Medellín por un lugar en la etapa de grupos de la Copa Sudamericana 2022, que se disputó en el estadio Pascual Guerrero, quedó en el centro de la escena por una situación que poco tiene que ver con el fútbol. Incluso, la eliminación de América de Cali, por penales, casi que resultó una anécdota.

❌ Así fue el PISOTÓN de Juan Carlos #Osorio, DT del América, a Mosquera, defensor del Medellín...



¿Merece sanción de la Conmebol si el América clasifica? #SudamericanaEnDIRECTV con @titopuccettic, @SVargasOK, @AdrianMagnoli y @johangomez84. pic.twitter.com/Pi3DsVACiw — DIRECTV SportsCo (@DIRECTVSportsCo) March 17, 2022

La polémica del juego se presentó al minuto 37 del primer tiempo, cuando Juan Carlos Osorio pisó al juvenil Juan David Mosquera, hecho que fue rechazado por la prensa nacional e internacional. Según confirmó la transmisión oficial, Durante todo el primer tiempo Juan Carlos se había estado cruzando palabras con el mediocampista rival. Incluso, contaron que después de esa lamentable actitud que el entrenador volvió a insultar a Mosquera y en una de las tomas de las cámaras se puede advertir que Osorio le grita a Mosquera: “Sos un maricón, sos un maricón”.

Al final del juego y en medio de la celebración de Independiente Medellín, el defensor Andrés Cadavid encaró a Juan Carlos Osorio y le recriminó lo sucedido. Además, los medios locales aseguran que el futbolista le dijo al entrenador: “Por qué no me pisás a mí”, pero el DT no reaccionó.

Tras el partido, ya en la conferencia de prensa Osorio habló del encuentro, pero en ningún momento se refirió a lo que pasó con Mosquera. El DT de América de Cali dijo: “Nos hicieron un gol infantil, fuimos merecedores de más goles, quiero felicitarlos porque nos ganaron, no tengo nada que reprocharles a mis jugadores. Merecimos más que Medellín, en la serie nunca fueron más”, explicó el técnico.