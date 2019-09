Facundo Campazzo en acción ante el equipo nigeriano Fuente: AP

Diego Morini SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de septiembre de 2019 • 12:00

WUHAN, China.- Hay un estilo que respeta el equipo argentino. Hay una esencia que mantiene. Está cómodo allí. Y en la jornada en la que consiguió la clasificación para la segunda etapa de la Copa del Mundo China 2019 la influencia FIBA en sus jugadores se impuso a la formación estadounidense de la que goza Nigeria. La incidencia de la liga ACB, de España, con Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola, Patricio Garino, Nicolás Brussino, Gabriel Deck, Luca Vildoza y Marcos Delía, dejó sin efecto a la cultura universitaria y de NBA de como Aminu, Okogie, Diogu, Uzou y Udoh.

Real Madrid, Badalona y Baskonia por sobre Minnesota, Milwaukee, Utah, Portland... Así se trazaron las estrategias entre la Argentina y Nigeria. La talla y la velocidad del equipo africano, con 9 de sus 12 jugadores nacidos en Estados Unidos, no alcanzó para contrarrestar el control y la defensa intensa que caracterizan a aquellos que pasan por Europa. "Cuando uno llega a la ACB termina de hacerse profesional. No porque no lo sea en la Liga Nacional, sino porque en Europa se da cuenta de qué tipo de básquetbol se juega en el máximo nivel", sostiene Gabriel Deck sobre cómo están configurados los jugadores del seleccionado.

"El equipo sabe a qué juega y en qué momentos debe usar cada una de sus armas. Eso es muy bueno, porque todos nos enfocamos en ejecutar la mejor acción. Cuando logramos entrar en esa sintonía, tenemos que aprovecharlo", explicó Laprovittola, el MVP de la última temporada de España y flamante incorporación de Real Madrid. La Argentina lee primero qué le pide un partido y después ejecuta. El equipo dirigido por Sergio Hernández suele apostar a correr, pero esta vez interpretó que debía modificar su estrategia y tender más al control, un sello característico del básquetbol FIBA.

Laprovíttola intenta jugar ante la marca de Nigeria Fuente: AP

El análisis de Facundo Campazzo sobre el duelo de estilos expuso el ADN del conjunto argentino, adaptado a la ocasión: "Nigeria es peligroso en el uno contra uno, muy atlético, muy potente, y tiene puntos en cada una de las posiciones. Pero la táctica no es su fuerte, entonces buscamos atacarlo por ese lado. Intentamos hacer un doble esfuerzo para defender en los uno contra uno y para cargar en los rebotes, dos rubros que manejamos bien", manifestó el MVP de la final de la liga española.

Agustín Cáffaro, Máximo Fjellerup y Tayavek Gallizzi son los integrantes del plantel que no tienen roce europeo. El resto del grupo se curtió en el Viejo Continente. Luis Scola estuvo 10 años en la NBA, pero primero dominó Europa en Tau Cerámica, de España. Campazzo, Laprovittola y Deck forman parte de Real Madrid. Luca Vildoza y Patricio Garino son hombres de Baskonia. Nicolás Brussino se potenció en Tenerife y ahora es jugador de Zaragoza, mientras que Marcos Delía pasó por Murcia y Badalona. Lucio Redivo, que no actuó ante Nigeria, es uno de los artilleros de Breogán, de España.

Desde la conducción se baja una idea acorde a lo que los basquetbolistas incorporan en Europa. Sergio Hernández es un entrenador versátil que planificó un juego equilibrado entre el vértigo y el control. Su carrera en la Liga Nacional, en la posee un récord de seis títulos de campeón, y sus experiencias en España (Cantabria) y Brasil (Uniceub) le dieron herramientas que le permiten saber atacar las debilidades de los rivales.

La identidad del equipo argentino está clara y sus jugadores tienen curtido el cuero de tanto andar por las rutas de Europa.