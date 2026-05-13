Un futbolista brasileño sufrió una impactante lesión durante un partido en la liga de Ecuador

Este martes, el jugador brasileño Romario da Silva sufrió una impactante lesión en el encuentro disputado entre Olancho FC y Motagua por el triangular del torneo Clausura de la Liga de Ecuador cuando, al intentar frenar a un rival, el futbolista sufrió una fractura expuesta en el tobillo izquierdo.

En las imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales se ve el momento en que el delantero de Montagua intenta cortar un contragolpe encabezado por Marlon Ramírez, pero trastabilla, quedándole su pierna izquierda trabada con el césped.

La lesión de Romario Da Silva

La desafortunada jugada devino de un mal rechazo de Jhen Clever Portillo quien, al fallar en el golpe, obligó a Da Silva a ocupar su posición, lo que llevó a la dura lesión del jugador brasileño.

El desconsuelo de un compañero de Da Silva

En el piso y tras percatarse de la gravedad del golpe, Ramírez empezó a levantar las manos, exigiendo el ingreso de los médicos al campo de juego, quienes no tardaron en asistir al delantero de Motagua.

Durante la transmisión de TV, también se pudo ver la consternación de los compañeros de Da Silva y del equipo rival, quienes ayudaron en la asistencia del jugador.

El momento de la atención al jugador brasileño

Al final, el brasileño fue retirado del estadio en una camilla y luego transportado en ambulancia hacia un centro médico local.

En lo que iba de la competición, Da Silva había disputado 23 encuentros en el torneo con Motagua y había anotado tres goles. La fractura que sufrió el delantero le demandará entre seis y ocho meses de recuperación.

Así retiraban al delantero de Motagua

La escalofriante fractura que sufrió un jugador de Gremio

Similar a la jugada que protagonizó Da Silva, en marzo de este año una grave lesión conmocionó al fútbol brasileño. Marlon, lateral izquierdo de Gremio de Porto Alegre, sufrió una fuerte fractura en su tobillo derecho y se le salió de lugar por completo. La lesión causó sorpresa y dejó estupefactos a sus compañeros y rivales, que solo podían tomarse la cabeza y pedir a los gritos un médico.

El momento de la fractura de Marlon

Fue durante el partido del tricolor con Vitória por la séptima fecha del campeonato brasileño. Marlon volvía a jugar tras perderse el último partido contra Chapecoense por una infección viral. Durante el segundo tiempo, el jugador de 28 años tenía la pelota y salió mal parado tras una disputa con Caíque. Ambos cayeron al piso, pero el lateral izquierdo tuvo la particularidad de caer sobre su pie derecho y que todo el peso de su cuerpo impactara allí.

De forma casi inmediata Marlon se tomó la pierna y comenzó a señalarla, aunque sin gritar. Mientras se revolcaba de dolor, sus compañeros lo observaban impresionados. El árbitro hizo señas para que un médico se acercara al lugar y lo asista de urgencia.

Willian, uno de los compañeros de Marlon, se puso a llorar en la cancha. Otros se tomaron la cabeza sin poder creer lo que veían. Caíque se quedó a un costado, mientras varios compañeros lo abrazaban y él permanecía en shock. En las tribunas podía verse a parte del público tapándose la cara o rezando.

Minutos después, una ambulancia ingresó al campo de juego. Inmovilizaron la pierna del jugador y lo trasladaron al Hospital de Porto Alegre, donde fue intervenido quirúrgicamente.