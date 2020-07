"Las vidas negras importan", el lema de la campaña antirracista mundial nacida en Estados Unidos, se destaca en el parque de las canchas del complejo de ESPN y Disney donde la NBA reanuda su actividad. Fuente: AP

Con tanta tribuna vacía en los estadios activos del mundo que están albergando acción, con tanto suplente bien separado de sus compañeros, lo más llamativo en la vuelta, aunque aún no oficial, de la NBA luego de la suspensión por Covid-19 fue el mensaje pintado en negro sobre la madera de las canchas: "Black lives matter", "las vidas negras importan".

La liga de básquetbol de Estados Unidos se ha plegado a la campaña antirracista que ha inundado al país, por gestión de los jugadores, que aceptaron definir la temporada estando todos juntos, y aislados de la sociedad, en un predio que es parte de Disney World, cerca de Orlando. También, en este contexto, tienen cierto impacto las caras descubiertas de los suplentes, sin obligatoriedad de tapabocas, en las tres primeras filas de las gradas, cuando una enorme parte del planeta está manejándose con barbijos. Eso sí: los relevos ya no están apiñados en sillas contiguas en el court-side.

Con los 22 planteles remanentes de los 30 habituales -fueron marginados de esta reanudación los que ya no tenían posibilidades reales de ser campeones-, la NBA desarrolla su actividad en la "burbuja" del complejo deportivo de ESPN que está utilizando también la liga de fútbol MLS. De ese aislamiento fueron autorizados a salir provisoriamente algunos jugadores, como Zion Williamson y Patrick Beverley, para que atendieran cuestiones personales urgentes.

El joven Bol Bol, figura de Denver en el primer día de amistosos Crédito: NBA

Este miércoles empezó la serie de siete días de partidos amistosos que precede al regreso de la competencia, que tendrá lugar el jueves de la próxima semana. En su primer amistoso, cada equipo juega cuartos de 10 minutos y no de 12, para no sobreexigir a los basquetbolistas tras tanta inactividad.

Los resultados iniciales fueron Los Angeles Clippers 99 vs. Orlando Magic 90, Denver Nuggets 89 vs. Washington Wizards 82 y New Orleans Pelicans 99 vs. Brooklyn Nets 68. Este jueves habrá dos encuentros: New Orleans vs. Utah Jazz y Los Angeles Lakers vs. Clippers.

Los movimientos del llamativo Bol Bol

En Denver se destacó Bol Bol, un longilíneo sudanés de 20 años hijo de una figura de la NBA, el ya fallecido pivote Manute Bol, que medía 2,29 metros. Bol Bol, con plasticidad y una versatilidad que le permite jugar bajo los aros, pasar el balón y ejecutar triples, contribuyó al triunfo con 16 tantos, 10 rebotes y ¡6! bloques, en 32 minutos sobre los 40 jugados, con varias jugadas espectaculares de campo a campo.

La pelota naranja estuvo cuatro meses sin picar en las canchas de la NBA. Fuente: AFP