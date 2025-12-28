NBA: las trompadas entre José Alvarado y Mark Williams y la figura que rompió un código y desató una trifulca

La noche del sábado en la NBA no tuvo paz. Se jugaron diez partidos de la temporada regular y hubo dos peleas en partidos diferentes. El primer cruce violento se dio entre José Alvarado, de New Orleans Pelicans, y Mark Williams, de Phoenix Suns, un incidente con mucha diferencia de altura entre los dos. Por este encontronazo, ambos se fueron expulsados. El otro se desencadenó entre jugadores de los Bulls y los de Milwaukee Bucks por una actitud que provocó Giannis Antetokounmpo y que alteró los ánimos de los basquetbolistas del equipo de Chicago.

En New Orleans se estaba jugando un partido muy luchado entre los Pelicans y Phoenix Suns. Restaban poco más de dos minutos para la finalización del tercer cuarto y atacaba el equipo de Arizona, que iba ganando 87 a 83. Fue en ese momento en que José Alvarado, jugador de los locales, empujó a Mark Williams, interpretando que durante una cortina había levantado el brazo. La actitud no le gustó al puertorriqueño, que empujó al pivot rival. Por este episodio, uno de los árbitros le cobró infracción defensiva.

Sin embargo, Williams respondió, por lo que decidió hacer lo mismo contra Alvarado. Esto enfureció al basquetbolista de los Pelicans, que con su estatura de 1,83 metros se le plantó al grandote de 2,13 metros. Primero lo sujetó de la camiseta y lo empujó hacia su lado. Luego empezaron a volar las trompadas entre ambos y el boricua llegó a conectarle un golpe en la cara al jugador de los Suns. De inmediato, todos se metieron a frenar la refriega.

La pelea entre Alvarado y Williams en la NBA

Por el episodio, los árbitros del partido decidieron expulsar a Alvarado ya Williams por conducta antideportiva. El jugador de Puerto Rico se fue corriendo al vestuario con intenciones de buscar a su oponente en algún sector de la zona mixta. Sin embargo, nada sucedió.

Tras el encuentro, ninguno de los dos estuvo disponible para atender a los medios de comunicación para contar la versión de lo sucedido, mientras que los cuerpos técnicos reconocieron no haber revisado las imágenes al cierre del encuentro.

El partido entre las dos franquicias de la conferencia del oeste terminó con el triunfo de Phoenix Suns por 123 a 114. De este modo, los de Arizona se ubican séptimos en la tabla de posiciones, en zona de play in, mientras que los de New Orleans figuran últimos.

Pero la noche de la NBA tuvo otro confrontamiento. En la victoria de Milwaukee Bucks sobre Chicago por 112 a 103, hubo enojo por parte de los basquetbolistas de los Bulls.

Cuando los segundos pasaban para que finalice el partido, Giannis Antetokounmpo tomó la pelota y se fue corriendo hacia su aro. Saltó e hizo una volcada espectacular, conocida como windmill jam. Cuando sonó la chicharra, el primero que fue a buscar al griego fue Nikola Vucevic. Luego se acercó Coby White y ambos le recriminaron al jugador de los Bucks que había quebrado los códigos de la última jugada, algo que no está escrito, pero se respeta mucho en la NBA.

Tras los reclamos, algunos quisieron separar, pero hubo algunos jugadores que cruzaron empujones y palabras, aunque el incidente no pasó a mayores y por ahora no se anunciaron sanciones desde la liga.

Bulls were livid after Giannis' windmill dunk to end the game.



Antetokounmpo just walked away like nothing happened 😂pic.twitter.com/cqeg2jxbN6 — NBA Memes (@NBAMemes) December 28, 2025

Una vez finalizado el partido, Coby White fue uno de los más críticos: “No debería haber volcado la pelota. Es una falta de respeto al juego. Le dije ‘hermano, sos mejor que eso’. El partido ya estaba terminado, es una cuestión de respeto”.

Lejos de pedir disculpas, Giannis, que regresó tras ocho partidos por una lesión, defendió su decisión con un mensaje directo, poniendo el foco en la situación deportiva de los Bucks. “Estamos undécimos en el Este. Tenemos que encontrar una identidad. No somos los campeones, ¿por qué deberíamos dejar correr el reloj y hablar de juego limpio? Estamos peleando por nuestras vidas”, explicó. Y fue más allá: “Si seguimos perdiendo, probablemente la mitad del equipo no va a estar acá. No vamos a entrar a playoffs. Yo solo quiero estar sano y ayudar a mi equipo a ganar. Si esa volcada sirve para que todos se despierten y entiendan que hay que ensuciarse las manos, que así sea”.