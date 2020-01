Kevin Love de Cleveland Cavaliers frente a los Oklahoma City Thunder Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de enero de 2020 • 17:51

Parece que la situación es insostenible. Lo que parecía podía sostenerse en la intimidad, no tiene más contención. En medio de un partido Kevin Love dejó en claro que no quiere estar más en Cleveland Cavaliers. El ala pivote estrella de la NBA no dudó en caminar la cancha en un ataque de su equipo, pareció desentendido del juego, pidió la pelota y le pasó el balón con furia a un compañero.La molestia del jugador está vinculada a promesas incumplidas de los dueños de los Cavaliers: tras la salida de LeBron James conformar un equipo para poder luchar por la conquista del anillo.

Esta reacción de Love generó una gran controversia en toda la competencia y según el prestigioso periodistas de The Athletic, Shams Charania, el jugador tuvo un intercambio de palabras muy duro con el general manager de la franquicia, Koby Altman, con sus compañeros, miembros del staff técnico y miembros de la organización como testigos.

La situación tensa se vivió sobre el cierre del segundo cuarto, pero Love, que cerró una planilla con 12 puntos, hasta se desentendió defensivamente durante el último cuarto cuando faltaban poco más de tres minutos y Oklahoma City Thunder ganaba 112-97. "Se comparten muchas falsedades... pero he aprendido que vivimos en un mundo donde la gente recuerda las acusaciones y no las refutaciones. Déjalos pintar la imagen que quieran. El hecho es que amo a mis compañeros de equipo", publicó Love en sus redes sociales junto a una foto con Sexton, uno de sus compañeros.

No es la primera vez que Love muestra toda su incomodidad con la franquicia. El 31 de diciembre último fue multado con 1.000 dólares por golpear una silla del banco de los suplentes en un tiempo muerto del encuentro ante Toronto Raptors. Y antes del cierre de la temporada anterior ya había tenido un fuerte cruce con el manager Altman, quien amenazó a Love con sancionarlo económicamente y la respuesta del jugador habría sido: "No hay problema. Tengo mucho dinero".