Otro escándalo de los campeones de la NBA: cuatro expulsados, peleas adentro de la cancha y en la tribuna y un camarógrafo aplastado

Cada partido de la temporada 2026 de la NBA, en especial, sobre el cierre de la etapa regular, parece estar cargado de una especial tensión. No es un episodio nuevo, sin embargo, la competencia parecía tener controlado este tipo de situación, aunque hay un reverdecer de violencia y eso inquieta a las máximas autoridades de la liga. Es que anoche en el duelo entre Oklahoma City Thunder y Washington Wizard cuatro jugadores terminaron expulsados durante el segundo cuarto del partido tras una pelea que comenzó en la cancha se trasladó a las tribunas e involucró al público y a un camarógrafo que trabajaba cerca de la línea de fondo.

Apenas 28 segundos faltaban para el cierre del primero tiempo del juego que terminó ganando Oklahoma por 132-111 para que el estadio Capital One Arena fuese el escenario de una secuencia escandalosa: Jaylin Williams, alero de los Thunder, y Justin Champagnie, de los Wizards, quedaron cara a cara, comenzaron con algunos empujones y todo escaló con velocidad, porque intervino Ajay Mitchell, de Oklahoma, se enfrentó con Champagnie y eso desencadenó en locura generalizada que alcanzó las primeras filas de espectadores y causó la caída de varios jugadores sobre un operador con su cámara que hasta generó el corte de la transmisión desde ese sector.

Un escándalo en la NBA

El árbitro John Goble tomó la determinación de castigar a Williams y Champagnie con dos faltas técnicas a cada uno, lo que determinó la expulsión automática de ambos y Mitchell y Cason Wallace (Thunder) obtuvieron una falta técnica y también fueron expulsados “por no haber sido pacificadores y agravar la pelea”, según explicó Goble.

Anthony Gill, de Washington, aunque participó inicialmente en la pelea, no recibió sanción: “Se observó que Wallace empujó a Gill hacia la pelea y, tras caer al suelo, no se percibió que Gill realizara ninguna acción antideportiva para merecer una penalización”, le dijo el árbitro a The New York Times.

“Estuve en desacuerdo con su juicio después de hablar con ellos y de ver las imágenes en el descanso”, dijo Mark Daigneault, el entrenador de Oklahoma. Mientras que el pivote de los Thunder, Isaiah Hartenstein agregó: “No creo que los tres debieran haber sido expulsados, y sólo uno de los Wizards fue sancionado. Al final del día, ese es el trabajo de los árbitros: asegurarse de que esto no llegue a ese punto. Nosotros sólo tenemos que confiar en ellos y seguir adelante”.

Didn't catch it on video, but it looked like Justin Champagnie shoved Ajay Mitchell in the face after getting into it with Jaylin Williams. That led to this. pic.twitter.com/DOW88cagtL — Justin Martinez (@Justintohoops) March 21, 2026

Esta determinación de castigar con severidad a Oklahoma, parece tener un sustento, ya que los campeones de la NBA ya llevan tres situaciones similares en la temporada. El 27 de enero último, el base Lu Dort y Jeremiah Fears, de New Orleans Pelicans, protagonizaron un incidente después del partido, por lo que fueron multados 25.000 dólares cada uno. En marzo, Dort fue expulsado tras tirar Nikola Jokic, de Denver Nuggets, un cruceque también involucró a Williams y derivó en faltas técnicas para Williams y el serbio.

“Somos un equipo físico. Cada vez que jugamos, siento que hay una presión extra en los rivales. No vamos retroceder frente a nadie. Tenemos un grupo apasionado y cada partido se juega al máximo. A veces, eso se vuelve físico”, dijo Hartenstein.

Shai Gilgeous-Alexander, la estrella de los Thunder, habló sobre la reacción de su compañero, Mitchell y dijo: “Nunca lo había visto así. Pero al mismo tiempo, no me sorprende su reacción. Es un chico duro, tanto dentro como fuera de la cancha. No esperaría que retrocediera en ninguna situación”. Mientras que el entrenador de los Wizard, Brian Keefe, explicó que vio desde lejos la pelea, aunque valoró la actitud de sus jugadores en esa situación: “Solo sé que nuestros muchachos se apoyaron mutuamente, y eso siempre lo aprecio”.