Qué es el “Vas Madness”, la insólita práctica que explota en Estados Unidos para ver básquetbol con licencia médica

Aunque resulte increíble, la llegada de March Madness, la locura de marzo, en la que se define quiénes van al Final Four por el título de la NCAA, es decir qué equipos lucharán por el título del básquetbol universitario en los Estados Unidos, genera un fenómeno absolutamente extraño. Porque la locura por ver esta definición empuja a los fanáticos locales a programar un plan muy particular: someterse a una vasectomía para poder tener un puñado de días libres y así sentarse tranquilos delante del televisor.

La llegada del March Madness implica que hay 68 equipos, liderados por los cabezas de serie Duke, Arizona, Michigan y Florida, que empezaron a luchar por estar en la Final Four que se disputará el 4 y 6 de abril en Indianápolis. El fanatismo por esta definición es tan grande que millones de personas participan en sus pronósticos, y hasta algunos estudios que se realizaron en los Estados Unidos revelaron que se generan más de 1.151 millones de dólares en pérdidas por horas improductivas.

No es un fenómeno nuevo. Desde 2008 que este tipo de prácticas quirúrgicas va en aumento en la época de los playoffs del March Madness, tanto que las vasectomías se disparan hasta en un 50%. Incluso, las clínicas emplean este período como un plan de promoción: “Hacete una vasectomía y quédate en tu casa cuatro días de baja en el sofá viendo básquetbol por prescripción médica”.

Doctors offices are really out here pushing men to have Vasectomies during March Madness??



“Schedule your Vasectomy for March 24 and be home for the games” pic.twitter.com/6Wuwa9keDV — Brett Hanfling (@Brett_Hanfling) February 23, 2024

Frente a esta locura, se bautizó a este fenómeno como la “Vas Madness”, (Locura de Vasectomías), con ofertas de lo más insólitas, porque las clínicas ofrecen en el pack de la operación unos cupones de pizzas y unas bolsas de hielo para aliviar el dolor en los genitales con el escudo y colores de tu universidad.

Según la web científica Science Alert, muchos consideran una buena inversión los 600 dólares de costo de la operación -con el kit de regalo- por unos 15 minutos de intervención. La vasectomía es un procedimiento en el que se ligan o cortan los conductos deferentes que transportan los espermatozoides, impidiendo el embarazo.

Promoción de la clínica de urología de Oregon para el "Vas Madness"

La locura por someterse a esta práctica comenzó cuando dos clínicas de Oregón se fusionaron en 2008 y publicaron un anuncio promoviendo los beneficios de programar una vasectomía en marzo. “Usted va por un pequeño corte, una vasectomía y sale con órdenes del médico para sentarse y ver básquetbol sin parar. Si pierde esta oportunidad, va a terminar recuperándose durante un fin de semana ¡mirando el maratón de ‘Desperate Housewives’!”, decía la voz del comercial que promovía esta intervención.

La promoción del Centro de Urología de Alabama para que los fanáticos puedan ver la definición del básquetbol universitario

A este comercial le siguieron varios promoviendo la práctica. Incluso, un programa deportivo de radio en Washington D.C., tiene un concurso anual llamado Vasectomy Madness, en el que el premio es una vasectomía gratis.

“Los grandes eventos deportivos son un momento popular para que los hombres programen una vasectomía porque les aconsejamos que descansen durante dos o tres días después del procedimiento”, explicó el médico James Dupree, de Michigan Medicine.

El urólogo Paul Turek charló con el medio KFF Health News y reveló que hace unos años, cinco amigos se reunieron en San Francisco, donde él tiene una de sus clínicas, programaron sus vasectomías en marzo, se realizaron la práctica ambulatoria y se quedaron una semana en un hotel de la ciudad para recuperarse mirando la definición de la NCAA.