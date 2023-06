Quimsa y Boca lucharán por el título en las finales de la Liga Nacional de Básquet: el análisis de un entrenador y el jugador más “viejito” del torneo

escuchar

Es momento de escribir nuevas páginas en el libro de la Liga Nacional de Básquetbol. Y la competencia que León Najnudel creó hace 38 años sumará un nuevo capítulo: la final de la temporada 2022/2023. Los protagonistas ya están definidos y habrá muchísimos condimentos para que esas hojas se llenen con emociones y sensaciones. Quimsa y Boca lucharán por ese título tan deseado, pero el camino que afrontarán no será nada fácil, en una serie al mejor de siete juegos. La ventaja de la localía será para la Fusión, y todos los encuentros serán emitidos por TyC Sports a partir de este martes.

Este año habrá un nuevo campeón. El equipo que levante el trofeo destronará a Instituto, el último ganador. Al mismo tiempo, ambos ya conocen lo que es quedarse con el título. Los santiagueños lo lograron una sola vez. Sin embargo, en sus espaldas cargan la pesada mochila de haber sido subcampeones en tres ocasiones, y como si fuera, de manera consecutiva en las últimas dos Ligas. El Xeneize, por su parte, buscará su cuarta corona, aunque más allá de su rica historia en la competencia, regresa a una final luego de 16 temporadas.

Sobre esta definición, con LA NACION hablaron un entrenador con la calma y la sapiencia suficiente para saber afrontar estos momentos de turbulencia y dos basquetbolistas experimentados. Uno de ellos es el más longevo de la competencia. Los tres explicaron cómo se preparan, cómo fueron mejorando a lo largo del año y las adversidades que superaron para llegar hasta la final.

Este martes, en el estadio Ciudad de Santiago del Estero comienza a disputarse la final de la Liga Nacional entre dos equipos que ya saben lo que es ser campeón Liga Nacional de Básquet

La revancha de la Fusión

El equipo santiagueño finalizó en el segundo lugar de la etapa regular. Por terminar en ese puesto evitó la reclasificación y comenzó a disputar los playoffs desde los cuartos de final. Allí eliminó a Regatas de Corrientes (3-0) y en semifinales sacó a Gimnasia de Comodoro Rivadavia (3-0). Esto le permitió ser el primero de los finalistas de la competencia y gozará de la ventaja de la localía en esta instancia. Quimsa ya fue campeón de la Liga Nacional en la temporada 2014/15, y en sus 17 temporadas en la máxima competencia del básquetbol argentino jugará su cuarta final. Una de ellas la perdió en 2007/2008. Esta temporada va por la revancha, ya que viene de ser el subcampeón de los dos últimos torneos.

Pero lo de la Asociación Atlética Quimsa no es una casualidad y quienes defenderán este proceso de cuatro años en esta definición ante el Xeneize serán sus figuras. Leandro Ramella es el entrenador que arribó en febrero de este año en reemplazo de Manuel Córdoba, y explicó qué tuvieron que ajustar para llegar a este lugar de privilegio: “Me encontré con un equipo bastante rodado y había que acomodar algunas situaciones basquetbolísticas y otras de roles, para tratar de que el equipo sea más competitivo y eso intentamos hacer, pero siempre fue un gran plantel con buenos jugadores, que por ahí no estaban satisfechos con sus propios rendimientos”

Quimsa barrió a Gimnasia de Comodoro Rivadavia en semifinales y jugará la final de la Liga por tercera vez consecutiva Liga Nacional de básquet

En ese camino, Quimsa debió mejorar partido a partido para finalizar segundo en la tabla. Ramella analizó: “Principalmente hubo mucha predisposición de los jugadores, eso fue fundamental. Luego, que ellos encuentren la dinámica colectiva que nos ayude a todos, y que cada uno pueda entender el rol que yo quería darle a cada uno y aceptarlo, todo para darle lo mejor al equipo. En ese aspecto fuimos creciendo de a poco. Cuando llegué, ganamos un par de partidos, pero fue por el nuevo aire, por la renovación; nuestro clic fue en los playoffs, ahí los jugadores pusieron su cabeza fuerte y muchos demostraron que querían llegar a esta instancia”.

El descanso en esta parte dura de la liga tiene una importancia absoluta. Quimsa tuvo el privilegio de tener más días, debido a que pudo barrer sus series. De todos modos, el manejo de la ansiedad, según cuenta el DT de la Fusión, no fue una tarea sencilla: “Los primeros dos días dimos libre y descansamos. Era mejor no saber el rival, sino la cabeza no te permite descansar. Que la otra serie haya llegado a un quinto juego nos ayudó porque nos dio margen de relajación. Y a partir de saber quién es el rival, la tensión por la instancia que vamos a jugar y la parte emocional se pone más al límite, entonces ahora tenemos que estar tranquilos para resolver situaciones y no sentirnos relajados”.

Leandro Ramella asumió en Quimsa en febrero de este año y metió al equipo en la final de la Liga Liga Nacional de Básquet

Se viene Boca en una final al mejor de siete partidos ,y Ramella advierte: “Me imagino una serie muy larga, porque son dos grandes equipos y no creo que ninguno tenga tanta superioridad sobre el otro”. Además, ya sabe qué tipo de rival tendrá enfrente y también tiene sus claves para enfrentarlo: “Boca es un grandísimo rival, con un gran cuerpo técnico, con jugadores de mucha jerarquía. No tiene un plantel muy largo y tiene una rotación más corta, pero con mucha jerarquía en cada puesto. Nunca pierden la línea de juego y siempre juegan en un ritmo bajo más allá del resultado. Por otra parte, nosotros tenemos un equipo largo, con 10 jugadores que pueden jugar, y para ganar esta serie tenemos que levantar el nivel de intensidad y sacar provecho de esa situación. Nuestro juego tiene que pasar por el desgaste del rival”, cerró el marplatense.

Una de las figuras que tiene Quimsa es Mauro Cosolito. El santafesino, de 34 años, forma parte del equipo santiagueño desde hace cuatro años y sabe todo lo que el club hizo en este tiempo para estar siempre entre los primeros: “Desde que estoy acá se mantuvo siempre la misma gestión de trabajo. Es un gran club, se trabaja muy bien y a nivel nacional e internacional siempre representamos al país y a la Liga de la mejor manera. El proceso de trabajo es clave, hay muchísima constancia y dedicación”.

Mauro Cosolito, una de las figuras que tiene Quimsa Liga Nacional de Básquet

Camino a la final, el alero se mostró feliz por el lugar que alcanzaron: “Estamos contestos de estar de nuevo en una final , queremos que se juegue ya, pero sabíamos que la otra serie iba a ser disputada. Los primeros días descansamos, después empezamos a entrenarnos con lo nuestro, a seguir conociéndonos, ajustando detalles y ahora con las ganas de que empiece a rodar la pelota. El descanso fue muy positivo para ponernos bien físicamente, aunque por ahí se hace larga la espera”.

Cosolito integró el equipo que cayó en las dos últimas finales con Quimsa. La de 2020/2021, disputada en la burbuja ante San Lorenzo, y la de 2021/2022 ante Instituto. Sin embargo, reveló que como equipo no sienten el peso de las definiciones perdidas: “Para salir campeones hay que estar en las finales, y nosotros estuvimos. Además, fueron circunstancias diferentes; contra San Lorenzo hicimos todo, pero esto no es por merecimiento. Al año siguiente ajustamos cosas, fuimos el primero de la etapa regular, volvimos a perder y nos dolió. Hoy estamos en otra final y con muchas ganas de revancha”.

Sobre Boca, el basquetbolista de Quimsa sabe de lo que hay que cuidarse, y advirtió cómo se le tiene que jugar al Xeneize: “Ellos tienen jerarquía, experiencia y mucha capacidad anotadora, eso es lo principal. También tenemos que lograr que no manejen el ritmo de juego; si los dejás dominar el ritmo, vas a perder. Nosotros, para ganar, tenemos que hacerlo dinámico, correr más y jugarles intenso”, cerró.

Boca, el histórico que vuelve a la final

El Xeneize terminó quinto en la etapa regular de la Liga y su camino en playoffs debió comenzarlo con la reclasificación. En esa instancia barrió a Peñarol de Mar del Plata. Luego venció a Oberá Tenis Club, también en tres partidos. En semifinales, debía medirse ante Instituto y no iba a ser nada fácil. Adelante estaba el 1 de la competencia y el último campeón. Sin embargo, luego de estar 0-2, pudo revertir la serie y se quedó con el pase a la final con el 3 a 2.

Sin dudas, Boca es uno de los históricos del básquetbol argentino. Lleva 34 temporadas en la máxima categoría y cuenta con tres títulos en la Liga Nacional (1996-97, 2003-04 y 2006-07). Ahora, regresa a la final luego de 16 años. Y en su plantel actual hay un basquetbolista que estuvo en las dos últimas conquistas del Xeneize. Quien lleva ese privilegio en sus espaldas es Martín Leiva, que con 43 años es el jugador más longevo en actividad en la liga. El pivot sabe lo que significa estar en esta instancia a esta altura de su vida: “Es mucho tiempo, creo que son 24 de carrera, pero lo tomo con mucha felicidad”.

Boca sacó a Instituto, primero de la etapa regular, para poder llegar a la final. El Xeneize buscará su cuarto título @leandrobgomez

El nacido en Buenos Aires ya tiene seis títulos de Liga Nacional, cuatro con Peñarol y los dos mencionados con Boca, club del que es hincha y su alegría no la oculta: “Llegar a la final con mi edad y seguir en vigencia lo tomé con mucha felicidad; lo primero que hice fue llamar a Diana, mi mujer, y contarle la felicidad por la que atravieso, y también por el esfuerzo familiar que hacen todos. Que esto me pase con Boca hace que recuerde los momentos de gloria del club en los que pude estar; sentir eso de estar arriba y en el club que soy hincha, es diferente; que me pase eso, con el fanatismo que les trasladé a mis hijos y que heredé de mi viejo, es muy importante”, expresó.

Sobre su edad, es el propio Leiva el que hace chistes sobre eso y también involucra a sus compañeros: “Las bromas con la edad me las hago yo solo, tiro muchos chistes para descomprimir un poco. A veces no tomo dimensión de tener 43; sigo jugando y estoy muy bien físicamente. A veces cuando me hacen algún chiste siempre digo que no me jodan, porque estoy por cumplir 60... pero tampoco que se hagan los jóvenes los demás, porque hay algunos que ya están cerquita”, dijo entre risas.

Martín Leiva, el pivot de 43 años continúa vigente y buscará ganar su tercer título con la casa de Boca, club del que es hincha Liga Nacional de Básquet

La importancia de la experiencia de Leiva pasa por el mensaje que les deja a los más jóvenes y su rol en el equipo: “A los más chicos siempre los ayudo en el día a día. Trato de hablarles un poco de lo que se ve en la cancha, les transmito la experiencia de tantos años. Por ejemplo, ahora estamos viviendo un momento de nervios y ansiedad y de cosas que viví mucho tiempo, e intento vislumbrar lo que uno ya sabe que va a pasar”. En cuanto a lo deportivo, su desempeño no es el mismo que el de otros años, pero de todos modos se mantiene vigente: “No pierdo mi naturaleza deportiva; obviamente tengo menos minutos, pero siempre estoy a disposición del equipo con la agresividad y con la energía de ser un líder positivo”, subrayó.

La temporada de Boca fue de menor a mayor y el pivot describió todas las complicaciones por las que pasaron, como la pérdida de la localía por refacciones en el estadio y también cómo se produjo la mejora para llegar a la final: “Al principio estaba un poco en el aire de que éramos un gran equipo, con grandes jugadores, con experiencia. Pero también se hablaba de la edad, y a medida que transcurría la Liga, pasamos muchas cosas; esos fueron los callos que nos fueron formando a lo que somos hoy. Tuvimos la ida de un entrenador, no podíamos jugar en nuestra cancha, y ahí perdimos la identidad, siempre nos entrenábamos en diferentes lugares. Una vez que regresamos a La Bombonerita recuperamos la identidad y a partir de ahí construimos lo que somos. Se dio todo: la cancha, la gente que nos acompañó y sigue; imaginate que hay hinchas que no pueden entrar a la cancha, y eso se ve, y nos da la tranquilidad y el empuje que el equipo necesita en el partido”. Leiva no se quiso olvidar del clic que tuvo el equipo en la temporada, que fue gracias al entrenador: “Carlos Duro nos encontró la vuelta, tuvo mucho que ver con la levantada, dio en la tecla con cada jugador, nos potenció y por eso estamos acá”, aseguró.

Martín Leiva aporta su experiencia afuera y adentro de la cancha Liga Nacional de Básquet

Para que Boca llegara hasta la final debió dejar en el camino a Instituto, en una serie que tuvo cinco partidos cargados de intensidad. Y su rival, Quimsa, tuvo mucho más tiempo de descanso. Sobre eso, Leiva explicó su manera de verlo: "No creo que haya tema de cansancio. Obvio que algo va a pesar, ellos tiene plantel largo, nosotros también y la ausencia de "Coco" (Leonardo) Mainoldi por lesión la vamos a sentir. Nosotros pasamos muchas situaciones en la liga con lesiones y supimos reponernos, por ahí eso puede sumar un poco más, pero los playoffs son diferentes, va a ser partido a partido, cuando uno gana, el cansancio está, pero se vive de diferente forma. Yo sé que se habla de que somos grandes, pero en esta instancia hay que olvidarse del cansancio e ir partido a partido".

La final entre el Xeneize y la Fusión será al mejor de siete juegos y el basquetbolista de Boca, al igual que Cosolito y que Ramella, se imagina un escenario similar: “Será una serie larga, con estilos parecidos de juego. Yo siempre digo que las finales no se juegan, se ganan, no se entra a ver qué pasa, pero tendremos que hacerlos sentir incómodos. Los partidos van a ser todos diferentes y una linda final para ver.... pero mucho más linda para jugar”. Por último, expresó por qué el equipo de la Ribera puede ser el campeón: “Llegamos a esta instancia en una armonía muy linda. Estamos todos juntos jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, le gente y eso es muy importante, y lo fuimos consiguiendo durante todo el año y esa unión hace que se logren cosas importantes y en este caso llegar a una final después de 16 años, ojalá que más allá de creer y todo lo que pasó podamos coronarlo”, concluyó.

Quimsa o Boca. Ambos tienen material para que la final sea apasionante. La Fusión y el Xeneize ya se ganaron el pasaje a la próxima Basketball Champions League Américas, pero antes de eso afrontarán un largo sendero repleto de obstáculos que ellos mismos se pondrán el uno hacia el otro para alcanzar la gloria. La Liga Nacional define a un campeón.

El programa de la final

Primer juego: martes 6/6 a las 21.05, Quimsa vs. Boca, en el estadio Ciudad de Santiago del Estero. TyC Sports.

Segundo juego: jueves 8/6 a las 22.10, Quimsa vs. Boca, en el estadio Ciudad de Santiago del Estero. TyC Sports.

Tercer juego: lunes 12/6 a las 21.10, Boca vs. Quimsa, en La Bombonerita. TyC Sports.

Cuarto juego: miércoles 14/6 a las 21.10, Boca vs. Quimsa, en La Bombonerita. TyC Sports.

Quinto juego: viernes 16/6 a las 21.10, Quimsa vs. Boca, en el estadio Ciudad de Santiago del Estero. TyC Sports. (*)

Sexto juego: lunes 19/6 a las 21.10, Boca vs. Quimsa, en La Bombonerita. TyC Sports. (*)

Séptimo juego: jueves 22/6 a las 21.10, Quimsa vs. Boca, en el estadio Ciudad de Santiago del Estero. TyC Sports. (*)

(*) en caso de ser necesario