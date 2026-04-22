Otra noche descomunal de LeBron James: los Lakers estiraron ventajas en la serie ante Houston Rockets, por la NBA

Resulta imposible dimensionar lo que hace adentro de una cancha. Y mucho más cuando se trata de imponerse en el momento más caliente de la temporada. Pero él no se detiene a pensar que tiene 41 años, que lleva 23 temporadas en el lomo y que da casi 20 años de ventaja contra la mayoría de los rivales, simplemente amplía su legado y demuestra que su nombre será indeleble en la NBA. LeBron James tuvo otra noche de colección en el segundo partido de la serie eliminatoria entre Los Angeles Lakers y Houston Rockets (101-94) para poner a la franquicia angelina arriba por 2-0.

Con 28 puntos, ocho rebotes y siete asistencias jugando 39 minutos, volando para volcar la pelota y con un despliegue físico infernal, The King alcanza otra dimensión. Todo esto en un equipo disminuido en su potencial por las ausencias de Luka Doncic y Austin Reaves. En ese escenario es que LeBron leyó a la perfección que debía sumir él la empresa de mantener la ventaja de los Lakers y que todos debían encolumnarse detrás del organigrama táctico bien planteado por el entrenador JJ Redick.

LEBRON STARRED IN GAME 2 🌟



👑 28 PTS

👑 8 REB

👑 7 AST



LAKERS TAKE A 2-0 SERIES LEAD! pic.twitter.com/TxXDpKiPpd — NBA (@NBA) April 22, 2026

“El cansancio solo está en la mente. Soy muy perseverante con el entrenamiento de mi cuerpo, la rehabilitación de mis músculos, la alimentación, y el mantenimiento de una salud impecable durante todo este proceso, porque siempre he querido tener una larga carrera, o estar en este ámbito el mayor tiempo posible", dijo LeBron tras la victoria del segundo partido de la serie.

Incluso, el periodista Dave McMenamin, de ESPN, contó que The King cambió el tono interno antes de los playoffs. Además, reveló que hubo una reunión del equipo en San Francisco después de que los Lakers perdieran sus dos primeros juegos tras las lesiones de Doncic y Reaves.

McMenamin también explicó que varias fuentes del equipo describieron un cambio notable en LeBron después de ese suceso. “LeBron, a partir de ese momento, volvió a asumir el rol de líder y el rol principal. Y básicamente, su tono, su enfoque, su atención al detalle desde ese momento hasta el final de la temporada regular, durante la semana de preparación, durante el torneo de play-in y luego hasta el Juego 1, fue el de síganme”.

La volcada infernal de LeBron James

Además, el periodista de ESPN contó que internamente consideran que: “Si se mantienen en este modo, y LeBron ciertamente va a dar el ejemplo de cómo mantenerse en este modo, sienten que tienen un plan de juego que puede llevarlos más lejos en los playoffs”.

El entrenador de los Lakers, JJ Redick, fue uno de los primeros que se enfocó en lo que LeBron está haciendo en esta postemporada: “Demostró un gran liderazgo en todo momento. Hablamos toda la semana sobre estar conectados ofensivamente y confiar en el pase. Él nos lideró en eso en la primera mitad, consiguiendo 10 asistencias, y luego pudo hacer algunas jugadas importantes para que pudiésemos anotar en el tramo final”.