Ryan Kalkbrenner, el rookie de la NBA que se adueñó de una increíble estadística en sus primeros 10 partidos

El novato Ryan Kalkbrenner convirtió el primer tiro de su carrera en la NBA. Luego encestó el segundo. Y el tercero. Y el cuarto. Y el quinto. Eventualmente, erró. Sucedió, pero no muy seguido. En sus primeros 10 partidos en la liga de básquetbol de Estados Unidos, el jugador de 23 años que actúa en Charlotte Hornets acertó 80,7% de la suma de sus tiros de dos y tres puntos, 42 sobre 52. Esa efectividad en ese rubro en los primeros diez juegos de una carrera no había sido conseguida por nadie en la historia del mejor básquetbol del mundo.

El mejor registro anterior entre los jugadores que hicieron al menos 50 tiros en sus primeros diez compromisos en la NBA fue el de 72% logrado por el chino Yao Ming en Houston Rockets, con 36 de 50. Dereck Lively, de Dallas Mavericks, comenzó su carrera con 70,5% en diez presencias, 36 de 51.

Ryan Kalkbrenner también colabora en la defensa con un promedio de 2.3 tapones por partido Chris Carlson - AP

“Es solo un crédito para mis compañeros de equipo, que me permiten tener tiros fáciles”, expresó Kalkbrenner, que mide 2,13 metros. “No es mi papel tomar tiros difíciles, así que, por supuesto, tengo un porcentaje decente. Pero mis compañeros hacen un muy buen trabajo encontrándome en pases cuando estoy completamente abierto. Así que estoy contento de culminar algunos de ellos”, profundizó.

¿“Algunos de ellos”? Convierte una gran mayoría. Comenzó con cinco de cinco en su debut y esa estadística no bajó mucho desde entonces. “Tiene una gran manera de ser. Su proceso es preciso. Está enfocado en impactar en el juego lo mejor que pueda”, lo halagó el entrenador de Charlotte, Charles Lee.

Pero no debería ser una sorpresa la eficiencia de Kalkbrenner: el pivote tampoco falló mucho en la universidad. Lideró la Conferencia del Este del básquetbol universitario (NCAA) en porcentaje de tiros de campo en cada uno de sus últimos cuatro años con la camiseta de Creighton Bluejays y estuvo a unos pocos tiros de ganar el título de campeón de esa zona cinco veces (fue segundo en su conferencia en la primera de sus cinco temporadas universitarias). Terminó ese ciclo con 65,8%; nadie superó eso en la lista de los 200 mejores en tiros de campo en la División I masculina. Ni Kareem Abdul-Jabbar, ni David Robinson, por ejemplo.

Kalkbrenner acertó 20 de 22 lanzamientos jugando por Creighton contra Texas-Rio Grande Valley en un partido de la temporada pasada. El único jugador en la historia de la División I masculina de la NCAA con un registro mejor que tomara al menos 20 tiros fue Bill Walton, que elaboró una obra maestra de 21 sobre 22 para UCLA en 1973 contra Memphis.

Pero en la NBA los rivales son mucho más grandes, y las defensas, mucho más fuertes que en la universidad. Kalkbrenner no se dejó intimidar. En una serie de cuatro partidos del 25 al 30 de octubre hizo 21 de 22 desde el campo, con la siguiente ecuación: ocho aciertos, luego un fallo, y después 13 tiros válidos consecutivos. El único error fue un intento que fue bloqueado por Alex Sarr, de Washington Wizards. La distancia combinada de esos 21 tiros acertados fue de unos nueve metros, y casi todos llegaron al aro. Su promedio hasta aquí, es de 9.2 puntos por partido.

Ryan Kalkbrenner fue elegido en la trigesimocuarta posición del Draft de la NBA de 2025 por los Charlotte Hornets Nell Redmond - FR171573 AP

Lee comentó: “Creo que sabíamos lo que íbamos a obtener cuando seleccionamos a Ryan. Pero nos sigue impresionando defensivamente, contestando en el aro, ayudándonos a dominar la pintura o proteger la pintura”.

Kalkbrenner, seleccionado en la segunda ronda del Draft 2025 de la NBA, sabe que todavía está aprendiendo. Pero está claro que los Hornets podrían haber conseguido una ganga, simplemente basado en su efectividad. “Los juegos vienen rápido, y ganes o pierdas, tienes que ser capaz de pasar la página. No puedes emocionarte demasiado cuando ganas y juegas bien”, reconoció Kalkbrenner. “No puedes desanimarte demasiado cuando es un mal juego y no juegas bien. Los partidos vienen rápido. El próximo rival no va a sentir lástima por ti porque estás jugando mal, o tuviste un mal juego, o lo que sea”.

La estadística más loca de su inicio de diez juegos podría ser esta: falló apenas tres tiros en cinco encuentros fuera de casa para comenzar su carrera. Está lanzando un increíble 23 de 25 (92%) en tiros de dos puntos en partidos como visitante, con un fallo en su único intento de tres puntos también. Kalkbrenner expresó: “Para ser honesto contigo, preferiría que nadie supiera mi nombre y que estuviéramos 9-0 o lo que sea. Quiero decir, me alegra estar jugando bien. Pero solo quiero ganar.”