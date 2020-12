La Liga Nacional vuelve desde este viernes con la fecha 9 y con nuevos protocolos sanitarios

Tras la suspensión por la explosión de casos de covid entre los equipos que integraban las "burbujas" de la Liga Nacional, la competencia doméstica recibió la autorización de las autoridades sanitarias para retornar a la actividad desde este viernes 4 de diciembre. El comunicado oficial confirmando el regreso es muy claro acerca de cómo se encarará esta nueva etapa: "El Comité de Crisis AdC-CABB informa que La Liga Nacional volverá a disputarse a partir de este viernes 4 de diciembre.La temporada 2020/21 se retomará adaptando el protocolo sanitario al Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) y con la responsabilidad individual de cada institución y de cada participante que integre las delegaciones de los clubes".

Este regreso implica una actividad muy intensa para poder cumplir con los calendarios, por lo tanto, la vuelta a la competencia se dará con la fecha 9, con los equipos de la Conferencia Norte y la Conferencia Sur jugando nueve partidos desde las 11, en Obras y Ferro, las dos sedes que estaban designadas antes de la suspensión. A partir del domingo 6 de diciembre se disputarán partidos cruzados entre ambas conferencias y se extenderá hasta el 23 de diciembre con la 10° fecha de la segunda etapa de la Liga.

Los equipos serán los responsables del cuidado de sus jugadores y cada deportistas deberá extremar las medidas sanitarias para evitar nuevos contagios. Los hoteles que ocupan los planteles ya no son los designados por la organización, sino que cada equipo se encarga de esa logística, lo que implica que ya no estarán en ese "modo burbuja". Sólo deben asegurarse que no compartan el mismo alojamientos más de dos delegaciones.

Las fechas 6, 7 y 8 de la Conferencia Sur (que no se pudieron jugar por los contagios) serán reprogramadas para enero de 2021. Los encuentros que no se disputaron de la fecha 5 están pendientes de resolución por el Tribunal de Disciplina de AdC. Luego de finalizar esta primera etapa, en enero se continuará para que cada equipo complete los 38 partidos de su temporada regular en formato de mini sedes, que no fueron resueltas.

La idea preliminar de las autoridades de la ADC es sostener el formato de playoffs al mejor de 5 partidos y una final a 7 juegos. Sin embargo, no descarta, si la situación sanitaria los apremia, reducir los partidos de postemporada en eliminatorias de tres encuentros y una definición a 5 partidos.

