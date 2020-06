Stephen Jackson fue jugador de la NBA entre 2000 y 2014, era íntimo amigo de Floyd y hoy pide pena de muerte para el policía que lo asesinó Fuente: AP

El mundo del deporte continúa conmovido por el asesinato de George Floyd que desató una una ola de protestas generalizada en los Estados Unidos . Mientras se suceden los mensajes y las declaraciones de figuras mundiales contra el racismo y crece el reclamo de justicia por la muerte del ciudadano afroamericano a manos de la policía en Minneapolis, su amigo íntimo Stephen Jackson, ex jugador de la NBA, solicitó la pena de muerte con un crudo mensaje que expone a fondo la segregación racial en el país nortamericano.

En una entrevista con el programa radial 'The Breakfast Club', el ex basquetbolista de Indiana Pacers y Golden State Warriors, entre otros equipos, aseguró que le pidió a los fiscales la pena capital para Derek Chauvin, el policía que está detenido y acusado de asesinato en tercer grado por la muerte de Floyd.

"Sinceramente, quiero la pena de muerte para los policías. La única forma en que la gente sentirá que hay justicia, y la única forma en que esta policía dejará de matar gente a plena luz del día como si no fuera nada, es si también ellos comienzan a morir ", explicó Jackson, quien definía como un "hermano gemelo" a Floyd.

"Sé que no vamos a obtenerla, pero voy por ella. Es la única forma en la que pueden dejar de matarnos. Si ven a uno de los suyos sentados en la silla y lo fríen por algo que hicieron, sabrán que podrían ser ellos ", agregó el ex alero que fue jugador profesional de la NBA entre 2000 y 2014 y también tuvo pasos por New Jersey Nets, San Antonio Spurs, Atlanta Hawks, Charlotte Bobcats, Milwaukee Bucks y Los Angeles Clippers.

Más allá de su deseo, según la legislación del estado de Minesota, el asesinato en tercer grado es aquel que causa la muerte de la persona de manera no intencionada a través de un acto eminentemente peligroso y puede conllevar una pena de cárcel de no más de 25 años.

Días atrás, después de la detención del agente Chauvin, el propio Jackson realizó un mitin con la prensa para poner el ojo sobre el accionar de la policía: "Estoy aquí porque no van a degradar al personaje de George Floyd, mi gemelo. Muchas veces, cuando la policía hace cosas que saben que están mal, lo primero que intentan hacer es taparlo y sacar a relucir sus antecedentes, para que parezcan los toros que lo que hicieron fue digno. ¿Cuándo fue digno un asesinato? Pero si es un hombre negro, está aprobado", declaró el amigo personal de Floyd.

"No puedes decirme, cuando ese hombre tiene su rodilla en el cuello de mi hermano, quitándole la vida, con la mano en el bolsillo, que esa sonrisa en su rostro no decía: 'Estoy protegido'. No pueden decirme que no sentía que era su deber asesinar a mi hermano y que sabía que iba a salirse con la suya, no puedes decirme que esa no era la expresión de su rostro", explicó el exbasquetbolista, acompañado en ese momento con el actor Jamie Foxx y los jugadores Karl-Anthony Towns y Josh Okogie.