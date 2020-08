Juan Ignacio "Pepe" Sánchez, un estudioso del deporte, pone sus conocimientos y su trabajo gratuitamente al servicio de los seleccionados juveniles argentinos sub 15 a sub 19. Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Gómez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de agosto de 2020 • 00:37

Alguna vez lo intentó la Asociación del Fútbol Argentino con campeones de México 1986: Diego Maradona, Sergio Batista, Julio Olarticoechea, José Luis Brown, Oscar Garré, Marcelo Trobbiani, Héctor Enrique. Todos trabajaron en seleccionados (mayores y juveniles); incluso Jorge Burruchaga como manager. Pero las experiencias en general no salieron bien, a pesar de que Batista consiguió la medalla dorada olímpica en Pekín 2008.

El básquetbol tiene su Generación Dorada, y empieza a incidir desde fuera del parquet en los equipos nacionales, aun cuando dos (Luis Scola y Carlos Delfino) de los 12 integrantes del grupo campeón en Atenas 2004 siguen activos y uno -Scola- continúa siendo un bastión del buque insignia de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB). Juan Ignacio Sánchez, "Pepe", el estupendo base de aquel conjunto que conquistó laureles en Grecia hace casi 16 años (se cumplirán el viernes de la próxima semana), trabaja ahora con los planteles juveniles, entre sub 15 y sub 19. Un estudioso del deporte al servicio de los jugadores del futuro.

Sánchez es uno de los 12 campeones olímpicos de Atenas 2004; ahora está nuevamente vinculado con la Confederación Argentina de Básquetbol.

"Siento que hoy tengo la experiencia y la fuerza para hacerlo. Era ahora... Intento plasmar un programa que asegure que las cosas básicas que definen a un atleta de elite estén presentes en las formativas", manifestó el bahiense, designado coordinar nacional en seleccionados formativos.

En rigor, el ex jugador de NBA está desempeñando esa función desde hace un mes, y gratuitamente. Por eso se reunió, vía teleconferencia, con Fabián Borro, presidente de CABB; Sergio Hernández, director técnico del equipo masculino mayor, y Gregorio Martínez, su par en el femenino. "Quiero rescatar lo que se venía haciendo y enriquecerlo con conocimiento y planificación. Diseñaremos un plan basado en el proceso interno y no en la competencia puntual, con foco en la acumulación de trabajo en las concentraciones, sumado al virtual cuando no sea presencial", detalló el ex base de Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks y Detroit Pistons, en declaraciones citadas por Télam.

El Dow Center, un moderno complejo bahiense impulsado por Pepe Sánchez y que estará a disposición de los seleccionados juveniles de CABB.

Mucho antes de ser designado en este cargo, Sánchez fue el factótum de Dow Center, el moderno complejo que en Bahía Blanca albergará concentraciones de seleccionados argentinos con variadas instalaciones. En tanto, Hernández, que dirigió en su momento a Sánchez en el conjunto nacional, celebró la nominación de Pepe: "Me gusta que sea desde la idea de equipo, que se forme uno con cada uno en su rol específico".

Su colega Martínez fue presentado por CABB como entrenador del femenino. "Esta llegada es un anhelo de otros tiempos, apareció en un momento que ya no esperaba y me genera un orgullo inmenso. El plan es ampliar la base de elección de jugadoras y ayudar en la formación del alto rendimiento. Para eso ya estamos siguiendo a más de 60 mayores de 17 años. El sueño es París, el objetivo es construir un equipo respetado y competitivo. Y, en el camino, no renunciamos a nada", aludió a los Juegos Olímpicos de 2024.