Este sábado empezará el Mundial de básquet China 2019, en el que participarán 32 seleccionados. La Argentina debutará frente a Corea del Sur, a las 9.30 de Buenos Aires, por el grupo B, que completan Nigeria (rival el próximo lunes, a las 5.30) y Rusia (adversario el miércoles venidero, a las 9.30).

De los cuatro equipos, los dos mejores accederán a la segunda etapa de la lucha por el título, arrastrando todos los puntos que hayan conseguido contra sus tres rivales de la primera rueda. En esa instancia, compondrán otra zona de cuatro conjuntos, en la que se enfrentarán con los dos nuevos adversarios. De cada uno de los cuatro grupos (16 seleccionados) de esa rueda, avanzarán los dos primeros, y así quedarán determinados los ocho cuartofinalistas.

El objetivo principal del seleccionado argentino es acceder a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, para lo cual debe ser uno de los dos mejores equipos de América en el Mundial. China 2019 clasificará también a dos de Europa, uno de África, uno de Asia y uno de Oceanía; Japón, el local, ya tiene asegurado su lugar.

La selección argentina, lista para el debut. Fuente: AP

Los partidos de la Argentina serán televisados por la TV Pública y TyC Sports además de DirecTV Sports, que transmitirá los 92 encuentros del certamen (canales 610 y 1610 -alta definición-) y por DirecTV Go (www.directvgo.com).

Para el partido del estreno estaba en duda la presencia de Facundo Campazzo, que se esguinzó el tobillo derecho este lunes, en el penúltimo amistoso de preparación (85-64). El base cordobés, la máxima figura del equipo dirigido por Sergio Hernández y capitaneado por Luis Scola, mejoró con fisioterapia, y este viernes entregó buenas señales en el último entrenamiento, por lo que se espera que esté presente ante Corea del Sur, el rival menos poderoso en la zona B.

La jornada inicial de China 2019 ofrecerá otros siete encuentros: Angola vs. Serbia (4.30), Polonia vs. Venezuela (5), Rusia vs. Nigeria (5.30), Irán vs. Puerto Rico (5.30), Filipinas vs. Italia (8.30), Costa de Marfil vs. China (9) y España vs. Túnez (9.30).