Dos jugadores de la NBA se fueron a las manos y desataron una batalla campal con piñas, empujones y cinco expulsados

La NBA fue escenario de un brutal episodio este lunes, cuando se enfrentaron Detroit Pistons y Charlotte Hornets en el Spectrum Center de Carolina del Norte. Durante el tercer cuarto, un choque en una jugada llevó a un cruce entre dos jugadores, quienes comenzaron a forcejarse, al punto de que tuvieron que intervenir otros integrantes de los planteles y efectivos de seguridad del estadio, lo que desató una batalla campal. En total, hubo cuatro basquetbolistas y un entrenador expulsados.

A falta de poco más de siete minutos para el final del tercer cuarto, Jalen Duren, de Detroit Pistons, estaba con el balón en su poder e intentó acercarse a la canasta, sin embargo, fue embestido por Moussa Diabaté, quien le cometió falta. En ese momento, ambos jugadores forcejearon y se enfrentaron cara a cara intercambiando comentarios. Acto seguido, el estadounidense empujó a su rival y se desató una hecatombe.

Jugadores de ambos equipos comenzaron a empujarse y sujetarse en medio de la cancha, que quedó completamente colapsada por personas que intervinieron para contener la pelea. Pero, de todos modos, los protagonistas siguieron con la disputa y, en lugar de calmarse, elevaron la apuesta.

Brutal pelea en la NBA: hubo cinco expulsados

Tobías Harris, de Ditroit, estaba agarrando a Diabaté, cuando el francés le pegó a Duren. El jugador de los Pistons se alejó y Miles Bridges, de Charlotte, se le fue encima y arremetió con un manotazo. Así, la pelea escaló en violencia.

Incluso, en un momento se metió en el enfrentamiento Isaiah Stewart, un jugador con antecedentes de peleas, quien, en ese momento, no estaba ni siquiera en la cancha, sino que apareció desde afuera. Ingresó y le metió una piña a Diabaté, luego de que el francés atacara a su compañero, Duren.

Tras el violento episodio, Duren, Stewart, Diabaté y Bridges fueron expulsados del partido, que se reanudó más tarde. No obstante, en el último cuarto vio la tarjeta roja Charles Lee, entrenador de los Charlotte Hornets. En ese momento se vivió una nueva escena de tensión porque el DT comenzó a gritarle a los árbitros por no cobrar una falta después de que Grant Williams, alero de los Hornets, chocara contra Paul Reed. Sin embargo, segundos después se retiró de la cancha.

Al momento de la pelea, Pistons ganaba 70-62 en un partido en el que, a pesar de ser parejo, estaba controlado. Finalmente se terminaron llevando la victoria por 110-104.

Los antecedentes

En 2021 y con sólo 19 años, Stewart estuvo en el centro de una pelea ni más ni menos que con LeBron James. En esa ocasión, el cruce inició por un codazo en un bloqueo del experimentado basquetbolista de Los Angeles que dejó sangrando la ceja de su rival, quien perdió el control y quiso buscarlo para la venganza. En tanto, ambos jugadores fueron expulsados por la acción.

Stewart, además, tuvo otra pelea en la NBA, en marzo de 2025, cuando se fue a las manos con Marcus Sasser, de Minnesota Timberwolves, y la disputa terminó afuera del rectángulo de juego contra butacas que están detrás de uno de los aros. En ese partido volvió a ser expulsado.