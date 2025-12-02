Tras la quiebra, Del Plata define su futuro y mantiene la programación

Tras conocerse la semana pasada la quiebra de Radiodifusora del Plata SA. (Radio del Plata), tras años de crisis económica, fuentes de la emisora confiaron que la emisora seguirá al aire (ya que sólo se puede cortar la transmisión de una radio si el Enacom decide quitarle la frecuencia al administrador) con la programación actual hasta mediados de febrero. Recordemos que la grilla diaria de la AM 1030 está integrada por Nuria Am, Alfredo Scoccimarro, Diego Schurman, Daniel Mollo, Chiche Gelblung y Luis Ventura, entre otros.

Radio Con Vos aseguro su programación 2026

Luego de la reestructuración que hizo en agosto pasado, Radio Con Vos terminó de definir su programación diaria que comenzará en febrero próximo. Si bien no habrá grandes cambios, se destaca el regreso a una tira diaria de Diego Iglesias algunos ciclos tendrán nuevos horarios. El exCQC conducirá la denominada primera mañana de la FM 89.9, qué ira de 6 a 8 (actualmente Walter Garbarino y Noelia Dans hacen Mañana con Vos de 6.30 a 8), luego de 8 a 12 seguirá Ernesto Tanenbaum y su equipo con ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (actualmente de 8 a 11); de 12 a 14 será el nuevo horario de Reynaldo Sietecase con La inmensa minoría, para darle paso a Alejandro Bercovich que seguirá con Pasaron cosas hasta las 17 como ahora. En el cierre de la tarde, de 17 a 19, seguirá Romina Manguel con No dejes para mañana. Desde las 19 hasta la medianoche continuarán diferentes ciclos periodísticos unitarios.

Desde hace varios días se rumorea de que Gustavo López -por motivos de carga horaria y proyectos en el canal deportivo ESPN- no querría continuar con #Lopez910, ciclo que se emite de 10 a 14, en la segunda mañana de la AM 910, sino volver a hacer su clásica tira deportiva entre las 12 y las 14. Luego de charlas con las autoridades de la AM del Grupo América, se resolvió que López continúe con su ciclo de cuatro horas hasta febrero y, una vez que se relance la programación 2016, estaría solo de 12 a 14. Mientras tanto La Red está en proceso de búsqueda de un conductor de perfil deportivo para el horario de 9 a 12. Recordemos que 2026 será un año importante no solo para radio La Red, sino para aquellas radios que hacen transmisiones de fútbol ya que del 11 de junio al 19 de julio se disputará el Mundial.



