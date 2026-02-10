Murió Fabián Borro, el ex presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol

Fabián Borro, el ex presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), murió este martes, a los 64 años, tras luchar durante muchos meses contra una enfermedad. Fue un hombre que dejó una huella en la dirigencia del básquetbol argentino y regional. Abogado y dirigente, su paso por las principales instituciones del deporte marcó las decisiones estructurales del básquetbol nacional y continental, despertando todo tipo de miradas y cuestionamientos.

Su figura era la de un hombre fuerte, de decisiones concretas y que desató muchas controversias. Borro asumió como presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol en diciembre de 2019, tras imponerse en las elecciones con la lista “CABB entre todos”, y gobernó la entidad hasta su muerte, habiendo sido reelecto para un segundo mandato que se extendía hasta 2023. Fue un personaje que siempre estuvo cerca de la entidad madre del básquetbol argentino porque también fue vicepresidente de CABB durante la gestión de Germán Vaccaro, presidente de la institución entre 2008 y 2014, el año en el que renunció debido a una mala administración por la que se le abrió una causa penal y fue inhabilitado para ejercer cargos en la Confederación Argentina de Básquetbol.

Fabián Borro también era el presidente de FIBA Américas desde 2023 Twitter

La llegada de Borro a la presidencia de la CABB representó el cierre de un ciclo de intervención y normalización, a cargo de Federico Susbielles, impulsado por la Federación Internacional (FIBA) y respaldado por la Generación Dorada, luego de años de conflictos internos en la CABB. El desembarco de Borro nuevamente en la Confederación no contó con el apoyo de las máximas figuras del básquetbol, como Emanuel Ginóbili, Andrés Nocioni, Luis Scola, Alejandro Montecchia... Incluso, el entrenador Sergio Hernández, que era el técnico de la selección argentina y había logrado el subcampeonato mundial en China 2019 renunció a su cargo ante la llegada de Borro a la conducción de la CABB.

Algunos jugadores mostraron una posición clara y en desacuerdo frente al posible desembarco de Borro en la Confederación, como fue el caso de Facundo Campazzo, que en su momento, publicó en su cuenta de X: “Estoy preocupado por lo que pasa en CABB. No podemos perder lo que se consiguió con tanto esfuerzo. Sigamos por el mismo camino. Queríamos transparencia y honestidad, y la encontramos! Apoyo al 100% por esta gestión de @fsusbielles”.

Ante este escenario, la agrupación que postuló a Borro (CABB Entre Todos) emitió un comunicado en el que le dedicaron palabras a los exjugadores que había criticado la posibilidad de que fuera el presidente de la Confederación: “El apoyo de algunos jugadores que viven en el extranjero al actual proceso de selección se contrasta con el estado de las federaciones y del básquet en el país. La preocupación de gente importante por intentar impedir un acto democrático y transparente es llamativa. Ojalá se hubiesen levantado voces tan prestigiosas para impedir los tarifazos sufridos por los clubes de barrio y de pueblo en estos últimos años”.

Durante su gestión como presidente de CABB, la selección argentina vivió un momento de profunda crisis. El controvertido paso de Néstor García como DT pareció vaticinar lo que sucedería después, porque la aparición en escena de Pablo Prigioni para encabezar el proceso de recambio generacional comenzó con un gran traspié, ya que el conjunto nacional no pudo clasificarse al Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia de 2023 y se quedó afuera de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Con su amigo Néstor Che García, exentrenador de la selección argentina

En el plano internacional, Borro fue elegido como presidente de FIBA Américas en mayo de 2023 para el período 2023-2027, cargo desde el cual también integraba la Junta Central de FIBA, el máximo órgano de gobierno de la Federación Internacional.

Su trayectoria como dirigente nacional en el deporte comenzó en el club Obras Sanitarias, del que fue presidente desde 2000 hasta asumir en la CABB, posición que mantuvo incluso durante su paso por otras dirigencias y que lo mantuvo como una figura clave del club aurinegro. En 2013 asumió la presidencia de la FeBAMBA, cargo que ejerció hasta su elección en la CABB.

En agosto de 2014 fue elegido presidente de la Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC) sucediendo a Eduardo Bazzi, en un cargo que ocupó hasta 2019. Su primer mandato abarcó de 2014 a 2018, y fue reelecto en febrero de 2019 para el período 2019-2023.

Generó tanto apoyo como críticas dentro del ambiente, contó siempre con el apoyo de la mayoría de los dirigentes de diferentes provincias, pero fue muy cuestionado por sus formas de conducir por muchos otros. Incluso, lo señalaron por no haber realizado la mejor tarea para que la Liga Nacional del básquetbol tuviese un mayor desarrollo.

Su carrera se extendió también fuera del deporte: desde 1981 trabajó en Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), donde ocupó el cargo de director de apoyo logístico, combinando así responsabilidades públicas y deportivas durante décadas.