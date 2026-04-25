Bayern Munich perdía 3-0, puso a las estrellas que había dejado en el banco y ganó por 4-3 en la Bundesliga

De ir perdiendo por 3-0 al irse al descanso a terminar ganando por 4-3 en el campo del Mainz 05: Bayern Múnich, campeón matemáticamente de la Bundesliga desde el pasado domingo, estrenó su título este sábado con un partido que terminó convirtiéndose en una montaña rusa de emociones.

En vísperas de la visita del martes al Paris Saint-Germain, por la ida de las semifinales de la Champions League, el conjunto bávaro viajó a orillas del Rin excesivamente relajado para este duelo de la 31ª jornada, en el que el DT Vincent Kompany hizo rotaciones pensando en el juego de la capital francesa.

Harry Kane encabeza el festejo de Bayern Múnich en Mainz: marcó el gol de la victoria por 4-3, tras ingresar desde el banco cuando el campeón de la Bundesliga estaba 0-3 KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

El local aprovechó que la mayoría de los habituales titulares del campeón estaban en el banco de suplentes y a la media hora ya se había adelantado con los goles de Dominik Kohr y Paul Nebel, a lo que añadió un tercer tanto en el descuento de la primera mitad, obra del surinamés Sheraldo Becker. Todo parecía apuntar a una pequeña cura de humildad para el gigante bávaro, que despertó sin embargo después del descanso para reconducir la situación.

Harry Kane y Michael Olise, inicialmente suplentes, ingresaron en el inicio de la segunda mitad y Jamal Musiala lo hizo a los 12 minutos. Los tres fueron determinantes para la victoria. El senegalés Nicolas Jackson, de cabeza en un centro de Konrad Laimer, inició la “Operación Remontada”, que continuó con un disparo ajustado al palo de Olise.

Cuando el duelo entraba en la recta final, Bayern Múnich protagonizó ya su brillante adelantamiento, primero con el empate parcial anotado por Musiala, a 10 minutos del final, y con el definitivo 4-3 de Kane, tres minutos más tarde, para la victoria visitante.

Lo mejor de Mainz 05 - Bayern Múnich

El delantero inglés, máximo anotador de esta Bundesliga, sumó su 33º gol en esta edición del campeonato, aproximándose a ocho del récord en una misma temporada, que ostenta el polaco Robert Lewandowski (41 en la 2020-2021, también con el Bayern). Pero no la tendrá fácil, ya que al Bayern le quedas tres partidos por disputar antes del final del certamen, ante Heidenheim, Colonia y Wolfsburgo.

Además, Bayern Múnich suma ahora 82 puntos y su principal aliciente en ese item en lo queda de la Bundesliga es saber su puede igualar el récord de 91 unidades en una misma temporada, que estableció el mismo equipo en la temporada 2012-2013. Para ello deberá ganar los tres juegos que le restan.