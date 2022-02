Beijing 2022: las canchas de curling, en la misma piscina donde Michael Phelps ganó 8 oros en Beijing

BEIJING - El hielo puede parecer simplemente hielo. Pero no en el curling. Las planchas de hielo creadas para competiciones de élite como los Juegos Olímpicos son el producto de un minucioso proceso bajo la dirección de un equipo de especialistas que se ajustan a las exigencias particulares de garantizar que una pesada piedra, ayudada por el furioso barrido de una escoba, se deslice con gracia por una pista.

Incluso en las mejores condiciones, en instalaciones construidas para este deporte, el trabajo es estresante. En Pekín, ha sido una historia totalmente distinta.

El hielo creado para competiciones de élite como los Juegos Olímpicos es el producto de un minucioso proceso bajo la dirección de un equipo de especialistas.

Los expertos mundiales en la creación de un hielo digno del curling olímpico se enfrentaron a un reto más desalentador que cualquier otro al que se hubieran enfrentado: convertir una piscina de tamaño olímpico en el Centro Acuático Nacional en pistas de hielo listas para los mejores curlers del mundo. “Nunca se había hecho antes”, dijo Hans R. Wuthrich, técnico jefe de hielo de los Juegos de Pekín, sus cuartos Juegos Olímpicos y sólo una de las muchas competiciones de élite de su larga carrera.

Las autoridades chinas se han jactado de que Pekín es la única ciudad que ha albergado tanto los Juegos de Verano como los de Invierno, una hazaña lograda, en parte, gracias al reciclaje de las instalaciones construidas para los Juegos Olímpicos de 2008. Las pruebas de curling se celebran en el natatorio con el exterior en forma de panal, que en 2008 se conocía como el Cubo de Agua y donde Michael Phelps ganó ocho medallas de oro para Estados Unidos. Para los Juegos de Invierno, ha sido rebautizado como el Cubo de Hielo. Pero prepararlo no fue tan sencillo como cambiarle el nombre.

El Cubo de Agua en los Juegos de Pekín 2008; allí, el nadador estadounidense Michael Phelps ganó ocho medallas doradas y estableció un nuevo récord

El primer reto fue construir la infraestructura para sostener el hielo. La piscina se llenó con un sistema de andamiaje metálico rematado por una capa de hormigón.

Luego vino la fabricación del hielo y un primer obstáculo: el agua del grifo del Cubo tenía una lectura de 375 partes por millón de sólidos totales disueltos, como sales, minerales e iones. Esa cantidad es aceptable para el agua potable, pero si se congela, no es lo suficientemente buena como para el curling. Las impurezas afectan a la capacidad de hacer las láminas lo más planas posible.

Un sistema de humidificadores libera una niebla constante en la periferia del hielo.

El equipo utilizó sistemas de filtración para limpiar el agua. Pero cuando terminaron, era demasiado pura para el consumo humano. “Si la bebieras de verdad”, dijo Mark Callan, el técnico de hielo adjunto para los eventos de curling, “te quemaría las entrañas”.

En el exterior, el agua se congela de arriba a abajo, creando una superficie muy irregular. En el interior, “hay que ir muy despacio”, dijo Callan, “y dejar que se congele el agua de abajo a arriba”. Una vez que se congelan las capas superiores, se añade pintura blanca, logotipos y otras marcas. En total, el hielo tiene 10 centímetros de grosor, o casi cuatro pulgadas.

El siguiente obstáculo era el aire. El edificio estaba demasiado seco, “lo cual es un poco irónico”, dijo Callan, “estando en una piscina”. El equipo instaló un sistema de humidificadores que liberaban una niebla constante alrededor de la periferia del hielo. Pero eso no fue suficiente. Wuthrich se enorgulleció de la solución: llenar de agua caliente una piscina más pequeña situada no lejos del hielo. “Todo el mundo piensa que estamos absolutamente locos”, dijo en un post en Twitter, junto con una fotografía mostrándolo.

Mark Callan, el técnico adjunto de hielo para los eventos de curling.

Incluso después de que el hielo esté congelado según sus especificaciones, los técnicos siguen cuidando los detalles, controlando el hielo y la atmósfera que lo rodea a nivel granular: demasiado caliente, demasiado frío, demasiada humedad, demasiado poca humedad, insuficiente textura para que la piedra se deslice. Cualquier desviación puede tener un impacto enorme en la competición. “Trabajamos con una milésima de pulgada de precisión”, dijo Wuthrich después de que su equipo terminara el hielo para una ronda de partidos femeninos.

La precisión del trabajo contradice la idea de que, en lo que respecta a los deportes olímpicos, el curling es fácil. El deporte es ampliamente accesible, y en los clubes de aficionados, los participantes van a tomar una cerveza y a pasar un buen rato. Pero a nivel olímpico, se rige por el atletismo y la estrategia, y la capacidad de leer y conocer el hielo es clave para ganar. Tanto como las escobas y las piedras, se trata del hielo.

“Es un juego de habilidad, no un juego de azar”, dijo Callan. “Así que si no puedes proporcionar condiciones consistentes, entonces empiezas a anular el nivel de habilidad, y se convierte más en un juego de azar - y es nuestro trabajo asegurarnos de que ese no sea el caso”.

Una pequeña piscina llena de agua caliente ayuda a garantizar el nivel adecuado de humedad.

Wuthrich y Callan -junto con un tercer técnico de hielo, Shawn Olesen- se vieron atraídos por esta carrera de nicho por su pasión por el curling. Tienen trabajos de día. Wuthrich, que vive en Manitoba, tiene una empresa de jardinería y un vivero; Callan, que vive en Glasgow (Escocia), es el director de ventas de la empresa que fabrica las piedras que se utilizan en los eventos de curling de élite extrayendo granito de una isla de Escocia. Aunque el trabajo les satisface, también reconocen la presión que conlleva.

“Es la cúspide de todo, y como fabricante de hielo, es lo mismo”, dice Wuthrich sobre los Juegos Olímpicos. “Tienes que estar alerta todo el tiempo. Si ocurre cualquier pequeña cosa, tienes que arreglarlo. Tienes que hacerlo lo mejor posible, porque la gente se ha esforzado durante 20 años para llegar a este evento”.

Una noche, antes de la última ronda de partidos del día, los tres técnicos -junto con un equipo de casi dos docenas de voluntarios chinos, la mayoría de ellos estudiantes universitarios- realizaron su rutina de preparación del hielo. El equipo utilizó un rascador de hielo para igualar los carriles. Callan llevaba una mochila con un bote de agua y un pulverizador que parecía una regadera. Pavoneándose de espaldas sobre las pistas, roció gotas de agua para crear la textura que permite a las piedras moverse por la superficie plana y girar. Luego sacaron un artilugio llamado “rock mover”, que les permitía rastrillar una línea de piedras rizadas por el hielo para simular el juego. Querían que el hielo se rompiera para los jugadores.

En un último paso, Callan salió con una sola piedra y la probó. Según los términos de su contrato, tienen que proporcionar un hielo en el que una piedra pueda moverse entre 1,5 y 1,5 metros en 24 o 25 segundos. Su objetivo es mantener la temperatura de la superficie del hielo a unos 23 grados Fahrenheit.

Los días son largos y cada vez más largos. Llegaron a Pekín hace un mes, y ya se han disputado más de una docena de días de competición, con hasta tres rondas de juegos por día. En el trabajo, Wuthrich camina unos 10 kilómetros al día; como hace la textura de los guijarros, Callan hace 12 kilómetros.

Empiezan todas las mañanas a las 6. Últimamente, los problemas se han ido acumulando, por lo que a menudo trabajan hasta la 1 de la madrugada. El lunes por la noche, mientras el equipo femenino de Corea del Sur se esforzaba por conseguir una ventaja de 5 puntos sobre Japón, Wuthrich se alejó del hielo y se sentó un momento. Se imaginó en su casa de Manitoba, con sus dos labradores negros acurrucados a su lado. Saboreó la idea, pero volvió a entrar, donde los curlers estaban inmersos en la competición, trazando estrategias y gritando.

Sus ojos estaban puestos en el hielo.