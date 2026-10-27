Benjamín Agüero le tiró un palito a Harry Kane tras ganar el Balón de Oro: la foto que publicó

Tras una intensa temporada deportiva que incluyó una Copa del Mundo y en medio de una gran expectativa y un sinfín de especulaciones, finalmente el lunes 26 de octubre se realizó, en el teatro The London Palladium de Londres, la entrega del Balón de Oro 2026. La ceremonia comenzó con retraso y no contó con la presencia de Lionel Messi, uno de los firmes candidatos. Finalmente, hacia el final de la noche, Ronaldo Nazário subió al escenario para presentar la categoría más esperada de la noche, la de Mejor Jugador. El ganador fue el inglés Harry Kane y, si bien muchos se alegraron y lo consideraron merecedor del reconocimiento por sus logros con el Bayern Múnich y la selección inglesa, otros estuvieron en desacuerdo. Uno de ellos fue Benjamín, el hijo de Sergio “Kun” Agüero, quien lanzó una fuerte indirecta para el delantero.

El nieto de Diego Armando Maradona reaccionó al resultado de los premios entregados por la revista France Football. No hizo un descargo, sino que una foto en sus historias de Instagram fue más que suficiente porque, como dice el dicho: “Una imagen vale más que mil palabras”. ¿Qué publicó? Una jugada del partido de la semifinal del Mundial entre la Argentina e Inglaterra en la que se pudo ver a Kane en el piso extendiendo la pierna para quitarle la pelota a Lionel Messi.

La foto que publicó Benjamín Agüero luego de que Harry Kane ganara el Balón de Oro (Foto: Instagram @aguerobenja19)

Si bien el inolvidable partido del 15 de julio terminó con victoria albiceleste por 2 a 1 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, con esta publicación el joven dejó en claro que para él, el argentino, de quien es muy cercano, debió haber ganado su noveno Balón de Oro.

Lionel Messi y Benjamín Agüero tras la final del Mundial de Qatar

Pero lo cierto fue que, antes de que se conociera el resultado, Harry Kane ya se posicionaba como uno de los tres máximos candidatos junto a Kylian Mbappé y Lamine Yamal por lo realizado en el período comprendido entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026. Además del premio mayor, el inglés, que jugó 65 partidos con Bayern Munich y la selección de Inglaterra, recibió el premio de Goleador de la temporada. Marcó un total de 73 goles y dio ocho asistencias.

El jugador del Real Madrid, en tanto, fue el segundo futbolista más votado y el del FC Barcelona, que por tercer año consecutivo fue reconocido como mejor jugador Sub 21, quedó en la tercera posición. En cuanto al resto del Top 10, en cuarto lugar quedó Rodri (Manchester City/Barcelona) y en quinto Lionel Messi (Inter Miami), seguido por Khvicha Kvaratskhelia (PSG), Ousmane Dembélé (PSG), Erling Haaland (Manchester City), Michael Olise (Bayern Múnich) y Fabián Ruiz (PSG).

Harry Kane se llevó el Balón de Oro 2026 FRANCK FIFE - AFP

Con respecto al resto de las categorías, los ganadores fueron: Mejor jugadora: Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses); Mejor entrenador masculino: Luis De la Fuente (Selección de España); Mejor entrenador femenino: Pere Romeu (Barcelona); Mejor arquero: Unai Simón (Athletic Bilbao); Mejor arquera: Cata Coll (Barcelona); Mejor club masculino: París Saint Germain (Francia); Mejor club femenino: Barcelona (España), y Mejor jugadora Sub 21: Vicky López (Barcelona). La distinción de goleadora de la temporada fue para Charlyn Corral (Pachuca) y el Premio Sócrates, para Bukayo Saka (Arsenal).