Beto Alonso: “El mejor River de la historia fue el del 86”

El anillo viaja en su meñique derecho hace casi 40 años y Norberto Alonso promete que lo acompañará hasta el último de sus días. ‘Tomá, nadie más que vos merece llevarlo’ , cuenta que le dijo Anita, la esposa de Labruna, la tarde que el Beto despidió al futbolista y se convirtió en leyenda. “Era de Ángel, sí, y yo le hice grabar la L y la A, nuestras iniciales, y la palabra River al medio. De alguna manera, él sigue conmigo”, revela en una comunión riverplatense que desafía al tiempo.

-En River hay dos estatuas, la de Labruna y la de Gallardo. ¿No falta la tuya?

-Preguntale a los dirigentes. Preguntale a los dirigentes… Uno, que está en la comisión, me dijo: ‘La segunda, después de la de Labruna, es la tuya...’

Alonso no rodea las preguntas, las ataca. No disimula, ni finge a sus 72 años. El ídolo que pagó todas las deudas, el gran restaurador. Él es la conexión entre el título de 1975, que llegó para terminar con la maldición (se cumplen 50 años), y la Copa Libertadores y la Intercontinental de 1986 que finalmente le permitió a River conquistar el campo internacional. El único en las dos orillas, una condición inigualable. “Yo no gané todo solo… Hablar de mí me resulta incómodo. Si quedé solo en ese trayecto entre el ‘75 y mi retiro es porque estuve tocado por la varita mágica”, encuentra como explicación. Consciente de que ha sido un predestinado.

Norberto 'Beto' Alonso, figura emblemática del Club Atlético River Plate, con motivo del 50° aniversario del campeonato Metropolitano de 1975, título que marcó el fin de una sequía de 18 años sin consagraciones y el inicio de una nueva era en la historia del club. Manuel Cortina

-¿Cuál fue el mejor River? ¿El del ’86 o los años dorados de Gallardo con las Libertadores de 2015 y 2018?

-Claro que nuestro River fue el mejor de la historia, el del ’86, porque fue una selección. El ‘Bambino’ [Veira] agarró y dijo ‘quiero a éste, a éste, éste y éste’. Armó una selección con los muchachos del ’86, más el Tolo [Gallego] y yo del ’78 y los uruguayos Enzo [Francéscoli], Nelson Gutiérrez y Alzamendi. Era una selección a la que no le podía ganar nadie. Y fuimos campeones del mundo, algo que nunca más pudo conseguir River. Uno, como hincha, esa es la copa que quiere, la del mundo, la Intercontinental o como se llame ahora… En River tenés que estar para ganar todo, eso te exige River.

-El River del ‘86 no representaba tu estilo.

-El que juega bien, se adapta a cualquier estilo.

-¿Te gustaba como jugaba ese River?

-Yo te hago la pregunta: ¿Labruna era un gran goleador? Sí. ¿Y el ‘Bambino’ Veira era un jugadorazo? Sí. Entonces el ‘Bambino’ tenía la marca de River. Los dos fueron la marca de River. No hay tanto misterio, además, el ‘Bambino’, muy vivo, formó una selección. Y éramos compañeros de verdad, porque si no podía jugar yo, jugaba Morresi porque la rompía. Estaba Ramón Centurión, un jugador impresionante que quizás no entró tanto en la gente porque no había nacido en River… Pero si vos me decís Centurión, Funes, Luque… y, no sé con quién me quedo: cabeceaba bien, le pegaba con las dos piernas, era fuerte, contra él rebotaban como rebotaban contra el Búfalo [Funes].

El Beto Alonso y la Copa Libertadores que ganó en 1986, en uno de los innumerables homenajes que le destinó River Mauro Alfieri

-Saliste campeón del mundo en Japón, contra Steaua Bucarets, y ese fue tu último partido oficial. ¿Nunca te arrepentiste de retirarte a los 33 años?

-Se especuló con un regreso al año siguiente, en 1987, y hubo alguna propuesta de Japón, pero yo ya sentía que estaba bien, que retirarme era lo correcto. Y que mejor manera era imposible.

La entrevista avanza en un bar del barrio de Devoto. De repente, a la distancia se descubren: Carlos Babington está sentado cuatro mesas más allá. Se paran, se buscan, se abrazan. Intercambios de ocasión y unas bromas. Alonso le muestra algunas fotos que le trajo LA NACION. Una es de 1980, de un amistoso ‘Capital vs. Provincia’, y ahí están parados René Houseman, Miguel Ángel Brindisi, Diego Maradona, Alonso y Babington. Sí, todos titulares en la misma formación. ‘El Inglés’ exclama: “¡¿Quién fue el técnico que teniendo a Alonso y a Babington puso a Maradona de 10?!”. Ríen, vuelven a abrazarse y prometen llamarse.

-¿Qué relación tuviste con Maradona?

-Yo lo quise mucho a Diego. En algunos momentos él estaba con cinco o seis amigos que son esos que Diego nunca supo controlar y decirles ‘Flaco, este es mi deber, mi responsabilidad...’ porque hay amigos que te llevan a la falopa y a todo eso. De la selección lo sacaron mal a Diego, pero muy mal. Yo me puse tan triste cuando se iba de la Quinta Salvatori, donde concentrábamos en José C. Paz… Lloraba. Los suplentes los volvíamos locos a los titulares, Menotti se enoja y cortaba las prácticas… Cuando se estaba yendo de la concentración fui y le dije: ‘Diego, quedate tranquilo que la vas a romper en todos lados. Quedate tranquilo que éste [Menotti] no entiende nada…’.

En una galería de recuerdos, Norberto Alonso observa una foto en uno de los duelos con Maradona en los 80 Manuel Cortina

-Para que entrara Maradona, alguien debía salir. ¿Larrosa, Valencia, Villa…? ¿O Alonso?

-No, ninguno, sacá a un defensor. O, ¿para qué me llevó a mí si no me iba a poner? Porque si no me vas a poner, yo prefiero que no me lleves. Yo estaba pasando un momento bárbaro.

-La leyenda urbana cuenta que te pusieron los militares en la lista. ¿Menotti no te quería?

-Yo solo digo que estaba en un gran momento en River y me llevó a la selección para no ponerme. Y mirá que algo aporté, porque si no hacíamos ese gol… [Se refiere al gol de Bertoni, el 2-1 contra Hungría en el debut, en los minutos finales, con participación suya en la jugada previa con Luque].

-Decías que Maradona no pudo desprenderse de ‘los amigos del campeón’. ¿Vos cómo hiciste?

-Les decía ‘no puedo’, ‘tengo que ir al entrenamiento’, ‘me tengo que concentrar’… buscaba algo para despegarme, alejarlos… sino te complican. Mis amigos eran los de Los Polvorines, y siempre tuve suerte, buena gente alrededor. Y además me casé muy joven, nunca boludié.

"Mastantuono tiene que aprender a no estacionarse sobre la derecha", dice el Beto Alonso sobre al nueva joya de River Manuel Cortina

-Te dirigió Menotti y también Bilardo en la selección…

-… ya sé que me van a preguntar: ninguno de los dos.

-No, no era la pregunta. La consulta es si le ves a Scaloni algo de ellos, o de otros técnicos que tuviste.

-A este pibe lo veo muy correcto. Tiene un cuerpo técnico de pibes muy correctos, como Aimar, Ayala, Samuel, gente de bajo perfil. En un cuerpo técnico tienen que saber mucho de fútbol, claro, y acá hay exjugadores que fueron defensores, volantes y creativos… se nota que se ponen el oído, se escuchan, y eso es humildad.

-Después de los títulos del ’78 y del ’86, la Argentina no pudo defender el título. Ahora la selección llega en alza al próximo Mundial. ¿Pueden ir por el bicampeonato?

-Claro que pueden repetir el título con los jugadores que tienen. Están en un nivel top. Y además, Brasil se cae a pedazos y de Europa hay poco… ponele España.

-Hace un tiempo, De Paul aseguró que la actual es la mejor selección campeona del mundo, en la comparación entre 1978, 1986 y 2022.

-Dijo una pelotudez tan grande… Yo no voy a criticar a la última ni a los del ‘86 porque soy argentino, pero ahora hay pibes que no conectan, que no saben lo que dicen, entonces por ahí repiten… Una boludez dijo.

"Le dije a Brito que no venda a De la Cruz; nunca recuperamos a un jugador así", dice el Beto Alonso, que extraña al uruguayo Manuel Cortina

-¿Tenés recuerdos, camisetas, la medalla de campeón mundial?

-No, no… mudanzas, amigos de lo ajeno… Una vez me entraron a afanar y en ese robo hasta se llevaron la medalla del mundial ’78. No quedó nada. Sí hay algunas cosas que se las dimos al museo de River, pero yo no tengo nada.

-¿Con qué futbolista de una época diferente a la tuya te hubiese gustado jugar? Y vale Messi.

-Le tendrían que preguntar a los demás si no hubiesen querido jugar conmigo, jaja. Me hubiese gustado jugar con Pelé, con Cruyff, con Beckenbauer… con los mejores. Una época en la que había futbolistas de una enorme calidad, hoy no quedan muchos jugadores que inventen dentro de la cancha como sucedía en aquellos tiempos.

-Y de los actuales, ¿con ninguno? ¿Con Mastantuono, por ejemplo?

-No. Con Ortega, con Aimar… Lo que pasa es que en mi época salían jugadores porque había potrero, hoy hay menos talento.

-¿Entonces Mastantuono es una excepción?

-Le pega muy bien a la pelota.

-¿Como el Beto Alonso?

-Sí.

Para Alonso, Lionel Messi estuvo a la altura de Maradona: "Sería una falta de respeto no hablar bien de Messi" Manuel Cortina

-¿Es la mejor aparición que viste en River?

-Ehhhh... es un jugador diferente. Tendría que salir de la punta, este chico tiene que aprender a no estacionarse sobre la derecha y moverse por todo el frente de ataque. Si a mí me marcaba el 5, me lo llevaba entre los centrales de ellos y quizá yo no jugaba, pero había creado espacios para mis compañeros.

-¿Se está apresurado la gente con Mastantuono, los medios exageramos?

-Sí, sí, puede ser, la gente se ilusiona, empiezan las comparaciones, ‘que es como Alonso…’ y no es completo. Paraaaa… a mí comparame con Pelé, jaja.

-No hemos hablado de Messi, ni lo mencionaste. ¿Llegará al próximo Mundial?

-¿Qué edad tiene?

-Va a cumplir 38, y en el Mundial tendría 39.

-Messi atrae a sus compañeros, es como un llamador y entonces la pelota debe pasar por él, tiene que pasar por Messi y… ¿qué pasa con los otros muchachos? Pero hizo mucho por el fútbol argentino, sería una falta de respeto no hablar bien de Messi. Pero la selección no debe estar para un nombre, sino para un equipo. Fue un crack, fue un monstruo, a la par de Diego… Pero, y mirá que no es para polemizar… pero a mí me gustó siempre el fútbol brasileño, recuerdo cuando jugaron con los cinco números 10 en México ‘70… Esos no te dejaban tocar la pelota.

-¿Te hubiese gustado ser dirigido por…?

-Me gustaría haber conocido a (Carletto) Ancelotti, que me hubiese dirigido.

-¿Y por quién pagarías una entrada del fútbol argentino?

-No, por nadie, no voy, no la pago. Frente al televisor sí, me siento para ver a Lamine Yamal, para mí, hoy, el mejor jugador del mundo. Y antes, me gustaba ver jugar a Ronaldinho porque se divertía, jugaba con una sonrisa.

La pasión por River no se detiene ni un minuto para el Beto Alonso Manuel Cortina

-¿River te ilusiona? ¿Gallardo encontró el punto del equipo?

-Es un equipo todavía en construcción. Agarraron confianza un par de jugadores e hicieron un par de goles, pero volvió a caer con Platense y Universitario. Entonces todavía no sabemos quién es River.

Norberto Alonso, en sus comienzos con la camiseta del millonario, en 1972; fue en un clásico entre Boca y River en la Bombonera Archivo LA NACION

-¿Tenés diálogo con Gallardo? ¿Lo ves, se cruzan?

-No, no… No. Cuando volvió a River le desee toda la suerte el día que lo presentaron, pero no voy a comer como con Demichelis, al que incluso acompañé a la cancha de Boca y entonces podía hablar con los jugadores.

-¿Se menciona que llegarán más refuerzos? Te preocupa, porque a River ya han llegado muchos jugadores, entre el último mercado de Demichelis y ya van dos de Gallardo…

-Me preocupa por el club, por River. Se ilusiona la gente, los hinchas, pero cambiar, cambiar y cambiar no sé si es bueno. El promedio de edad en algunos puestos es un poco alto, hay muchos jugadores que ya están por dejar el fútbol…

-Enzo Pérez, probablemente. Pero acaso, ¿River no lo extraña a Enzo cuando no juega?

-A mí me gusta cuando hacen la dupla con el colombiano Castaño, porque uno corre, y el otro, espera. En el mediocampo no hay un diferente, o dos, no, no hay uno distinto donde se teje el juego. No hay un Alonso o un Jota Jota López. Y perdimos a De la Cruz… nunca recuperamos a un jugador así. Yo le dije a Jorge [Brito] que vendiera a cualquiera, menos a De la Cruz… Es un jugador de ida y vuelta, para mí el mejor que tenía River. Y en la defensa, como 6, no hay ningún zurdo…

-A Demichelis lo echaron, más allá de una salida disimulada en una especie de homenaje.

-Lo limpiaron…

El homenaje de River a 50 años de su debut

-¿Fueron injustos o el ciclo estaba agotado?

-No sé porque en esa parte dirigencial yo no me meto. A mí no me preguntan… Yo no me meto donde no me llaman. Un día, Demichelis me dijo: ‘Beto, tengo afiladito a Simón de 4’. Y yo le dije: ‘Mirá Martín, una cosa es que faltando 15 minutos te cubra el puesto por una lesión, pero no tiene oficio de 4…’ Él lo veía en los entrenamientos, que se yo. Mirá, hay jugadores que no pueden jugar en River, esa es la verdad. Y River tiene que traer un 9, porque no hacemos un gol de cabeza ni cuando los otros están durmiendo. Driussi no es 9. Una cosa era el esquema de Gallardo cuando tenía a Borré, a Julián, a Beltrán, cuando tenía a los tipos que presionaban arriba, y otra cosa es ahora, que parecen todos adormecidos, que no salen a presionar porque no pueden. El 9 tiene que tener un poco de suerte y un asistidor, y hoy no hay.

-¿Qué expectativas tenés para el Mundial de Clubes?

-Lo veo muy difícil… y yo no quiero ir a salir cuarto. Va a estar muy bravo. Después que no me vengan a criticar, yo no miento… Lo veo difícil, y si bien en el fútbol no hay una única verdad, habrá que ver cómo llegas física, emocional y futbolísticamente. Es difícil. Como hincha, ojalá ganemos, pero… Siempre hay que tener fe sino, ni viajás.

-Cruzate de vereda. Boca ha atravesado turbulencias, ¿cómo evaluás la gestión de Riquelme?

-Hay tipos que están capacitados y otros que no.

-¿Y Riquelme en qué grupo está?

-Menos diez… mejor que siga. Para ser presidente tenés que saber de fútbol, sí, pero también saber de otras cosas. Tenés que ser un empresario y saber de fútbol. Hay pibes que están preparados, como Milito, Zanetti y Verón que sí pueden estar liderando un club. Siempre hay que capacitarse.

-¿Y tiene tiempo Riquelme para aprender?

-Noooooo, qué va a tener tiempo.