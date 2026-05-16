Top 14 de URBA: CASI venció sobre el final a CUBA, Hindú se impuso a Alumni y SIC volvió a golpear
En la 8ª fecha del certamen de Buenos Aires, la Academia ganó un clásico en Villa de Mayo y el Elefante sacó adelante un reto exigente
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CASI se impuso a CUBA en el mejor partido de la 8ª jornada del Top 14 y se mantuvo en lo alto de la tabla de posiciones. El clásico jugado en Villa de Mayo fue cambiante en el resultado y generoso en el tanteador, y lo ganó la Academia con una acción sobre el desenlace, por 38 a 37.
Con 32 puntos, Atlético está en lo más alto del campeonato de la Unión de Rugby de Buenos Aires a la par de Hindú, que superó como visitante a Alumni por 23 a 17. Otros dos equipos están muy cerca, a una unidad: San Isidro Club suma 31 después de una nueva victoria muy amplia, de 39-21 frente a Regatas Bella Vista, en Boulogne, y Newman sufrió más que lo previsto para doblegar como local a La Plata, cosa que consiguió por apenas 16 a 15.
En apenas ocho jornadas, los cuatro primeros se distanciaron 12 y 11 puntos del quinto clasificado, hoy Regatas Bella Vista, en un torneo cuya etapa clasificatoria premiará con cuatro cupos, los de las semifinales. CASI, Hindú, SIC y Newman se alejaron demasiado, para esta altura de la competencia, del resto. Están a más de dos triunfos con bonus de margen, es decir, en el peor de los casos no serán alcanzados ni siquiera hasta la 10ª jornada. Pero el Top 14 es todavía muy joven y no transcurrió siquiera un tercio de su período de clasificación, el previo a los playoffs.
Compacto de SIC 39 VS. Regatas Bella Vista 21
Casi como en otra carrera en la tabla, el resto gana y pierde, pero ninguno tiene más triunfos que caídas. Regatas quedó demasiado lejos de SIC esta tarde. Los Matreros es una revelación, que en este sábado gris y fresco golpeó como visitante a Champagnat con un inesperado 30 a 9, y se acomoda ya sexto. Otro resultado impactante es el que consiguió Los Tilos fuera de su cancha, al golear a domicilio a Buenos Cricket & Rugby por 48 a 22. Y el que empezó a dar signos vitales tras un pésimo comienzo es Belgrano, que superó como local a Rosario por 27 a 21.
Noticia en desarrollo
Los resultados de la 8ª fecha
- Champagnat 9 vs. Los Matreros 30 (B)
- Alumni 17 (B) vs. Hindú 23
- Newman 16 vs. La Plata 15 (B)
- SIC 39 vs. Regatas Bella Vista 21
- Belgrano 27 vs. Rosario 21 (B)
- Buenos Aires 22 vs. Los Tilos 48 (B)
- CUBA 37 (B) vs. CASI 38
Las posiciones
- CASI, con 32 puntos
- Hindú, con 32
- SIC, con 31
- Newman, con 31
- Regatas Bella Vista, con 20
- Los Matreros, con 18
- Alumni, con 17
- Rosario, con 16
- CUBA, con 15
- Los Tilos, con 15
- Belgrano, con 14
- Champagnat, con 12
- Buenos Aires C&RC, con 10
- La Plata, con 9
La 9ª jornada (sábado 23/5, 15.30)
- Los Matreros vs. CUBA
- CASI vs. Buenos Aires
- Los Tilos vs. Belgrano
- Rosario vs. SIC
- Regatas Bella Vista vs. Newman
- La Plata vs. Alumni
- Hindú vs. Champagnat
La 8ª fecha de la primera A
- Curupaytí vs. Pucará
- San Luis vs. Lomas
- Olivos vs. Hurling
- GEBA vs. San Andrés
- San Albano vs. Universitario de La Plata
- San Cirano vs. Pueyrredón
- Francesa vs. San Fernando
La 8ª jornada de la primera B
- Argentino vs. Banco Nación
- Don Bosco vs. Círculo Universitario de Quilmes
- San Martín vs. Liceo Naval
- Monte Grande vs. Italiano
- Mariano Moreno vs. San Patricio
- Manuel Belgrano vs. Liceo Militar
- Delta vs. Vicentinos
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