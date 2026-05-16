Top 14 de URBA: CASI venció sobre el final a CUBA, Hindú se impuso a Alumni y SIC volvió a golpear

CASI se impuso a CUBA en el mejor partido de la 8ª jornada del Top 14 y se mantuvo en lo alto de la tabla de posiciones. El clásico jugado en Villa de Mayo fue cambiante en el resultado y generoso en el tanteador, y lo ganó la Academia con una acción sobre el desenlace, por 38 a 37.

Con 32 puntos, Atlético está en lo más alto del campeonato de la Unión de Rugby de Buenos Aires a la par de Hindú, que superó como visitante a Alumni por 23 a 17. Otros dos equipos están muy cerca, a una unidad: San Isidro Club suma 31 después de una nueva victoria muy amplia, de 39-21 frente a Regatas Bella Vista, en Boulogne, y Newman sufrió más que lo previsto para doblegar como local a La Plata, cosa que consiguió por apenas 16 a 15.

Santiago Neyra se esfuerza al máximo por bloquear una patada de Felipe Ezcurra; Alumni vs. Hindú fue un partido trabado, que el Elefante ganó sin brillo pero contra un rival pesado. Santiago Filipuzzi

En apenas ocho jornadas, los cuatro primeros se distanciaron 12 y 11 puntos del quinto clasificado, hoy Regatas Bella Vista, en un torneo cuya etapa clasificatoria premiará con cuatro cupos, los de las semifinales. CASI, Hindú, SIC y Newman se alejaron demasiado, para esta altura de la competencia, del resto. Están a más de dos triunfos con bonus de margen, es decir, en el peor de los casos no serán alcanzados ni siquiera hasta la 10ª jornada. Pero el Top 14 es todavía muy joven y no transcurrió siquiera un tercio de su período de clasificación, el previo a los playoffs.

Compacto de SIC 39 VS. Regatas Bella Vista 21

Casi como en otra carrera en la tabla, el resto gana y pierde, pero ninguno tiene más triunfos que caídas. Regatas quedó demasiado lejos de SIC esta tarde. Los Matreros es una revelación, que en este sábado gris y fresco golpeó como visitante a Champagnat con un inesperado 30 a 9, y se acomoda ya sexto. Otro resultado impactante es el que consiguió Los Tilos fuera de su cancha, al golear a domicilio a Buenos Cricket & Rugby por 48 a 22. Y el que empezó a dar signos vitales tras un pésimo comienzo es Belgrano, que superó como local a Rosario por 27 a 21.

Noticia en desarrollo

Los resultados de la 8ª fecha

Champagnat 9 vs. Los Matreros 30 (B)

vs. Los Matreros Alumni 17 (B) vs. Hindú 23

vs. Hindú Newman 16 vs. La Plata 15 (B)

vs. La Plata SIC 39 vs. Regatas Bella Vista 21

vs. Regatas Bella Vista Belgrano 27 vs. Rosario 21 (B)

vs. Rosario Buenos Aires 22 vs. Los Tilos 48 (B)

vs. Los Tilos CUBA 37 (B) vs. CASI 38

Las posiciones

CASI , con 32 puntos

, con Hindú , con 32

, con SIC , con 31

, con Newman , con 31

, con Regatas Bella Vista , con 20

, con Los Matreros , con 18

, con Alumni , con 17

, con Rosario , con 16

, con CUBA , con 15

, con Los Tilos , con 15

, con Belgrano , con 14

, con Champagnat , con 12

, con Buenos Aires C&RC , con 10

, con La Plata, con 9

La 9ª jornada (sábado 23/5, 15.30)

Los Matreros vs. CUBA

CASI vs. Buenos Aires

Los Tilos vs. Belgrano

Rosario vs. SIC

Regatas Bella Vista vs. Newman

La Plata vs. Alumni

Hindú vs. Champagnat

La 8ª fecha de la primera A

Curupaytí vs. Pucará

San Luis vs. Lomas

Olivos vs. Hurling

GEBA vs. San Andrés

San Albano vs. Universitario de La Plata

San Cirano vs. Pueyrredón

Francesa vs. San Fernando

La 8ª jornada de la primera B