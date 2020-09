Boca mostró interés por Fabricio Bustos, lateral de Independiente Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Boca e Independiente parecen estar unidos por los destinos de este mercado de pases. Ya habían entrado en contacto hace un mes en lo que terminó siendo el frustrado deseo del Rojo por contar con Iván Marcone. También se habían acercado posiciones para que Silvio Romero se mudara a Boca, algo que tampoco se concretó. Ahora es la institución xeneize la que tendría otra vez los ojos puestos en Avellaneda, en busca de reforzar un puesto al que quiso jerarquizar con peso internacional, pero no lo logró.

El nombre es el de Fabricio Bustos, el lateral derecho que, de la mano de Jorge Sampaoli, disputó encuentros con la selección argentina. Varias semanas esperó Boca la respuesta del chileno Mauricio Isla sobre la propuesta de Juan Román Riquelme, líder del Consejo de Fútbol, pero terminó dando una negativa y continuó su carrera en Flamengo, de Brasil. Entonces, surge la necesidad de ir en busca de otro nombre que a Miguel Ángel Russo, evidentemente, le agrada.

¿En qué contexto? El 30 de junio del año que viene termina el contrato de Julio Buffarini y aún no lo renovó: se le ofreció un nuevo vínculo que el cordobés no aceptó. ¿Por qué? Según explican desde el club, estaría dando vueltas una oferta proveniente desde Europa, continente que el defensor no pisó a sus 32 años.

Es por eso que, más que nunca, en Boca estarían pensando en sumar un lateral. Sin embargo, otra vez, parece una operación que llevará días y no hay certezas de que termine con éxito. Porque si bien desde la Ribera estarían dispuestos a ofrecer a Agustín Rossi (este miércoles falleció su papá) con la intención de producir un trueque, conscientes de las urgencias en el arco que tiene el técnico Lucas Pusineri, desde el Rojo exigirían, además, a Marcone.

Las insistencias por contar con el volante central fueron una de las causas por las que Boca debió desistir de contratar a Cecilio Domínguez (se terminó yendo a la MLS) y, sobre todo, a Silvio Romero, el último goleador de la Superliga: con el futbolista estaban los números acordados, pero Independiente pidió constantemente a cambio la totalidad de la ficha de Marcone, sumado a otras cuestiones, como la deuda que en Avellaneda mantienen con el xeneize.

Ahora, según trascendió, desde el Consejo habrían dado el sí para que Marcone vaya a préstamo por un año, tal como lo solicitó la directiva de Independiente. Sin embargo, sólo lo aceptaría si se incluye una obligación de compra de varios millones de dólares si el futbolista, hoy suplente en el plantel de Miguel Russo, cumple ciertos objetivos. Por la realidad económica que atraviesan los Diablos Rojos, no parece viable ese punto. ¿Otra dificultad en la operación? Hace unos días, Bustos renovó el contrato hasta 2022 con Independiente y, por lo tanto, le mejoraron el contrato y elevaron la cláusula de rescisión.

Ya quedó demostrado que las buenas relaciones que existen entre gente del Consejo de Fútbol y los dirigentes de Independiente no hacen más factibles las operaciones. Se verá ahora. Por lo pronto, se avecina otra novela.