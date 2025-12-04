Días, horarios, TV y árbitros: así se juegan las semifinales del Torneo Clausura 2025

La Liga Profesional (LPF) oficializó cómo se disputarán las semifinales del Torneo Clausura 2025 con los cruces Boca Juniors vs. Racing y Gimnasia vs. Estudiantes de La Plata, los cuatro clubes que siguen en carrera por el penúltimo título de la temporada 2025.

La instancia se abrirá el domingo con el choque entre el xeneize y la Academia, programado para las 19 en la Bombonera con arbitraje de Darío Herrera, quien la semana pasada impartió justicia en la definición de la Copa Libertadores en la que Flamengo se coronó campeón sobre Palmeiras. El lunes, en tanto, se disputará el clásico plante entre el Lobo y el Pincha desde las 17 en el estadio Juan Carmelo Zerillo con Facundo Tello como colegiado.

Boca Juniors y Racing abrirán la semifinales del Clausura en la Bombonera Santiago Filipuzzi - LA NACION

La LPF aclaró que el clásico de La Plata se disputará el feriado del 8 de diciembre por “pedido de los Organismos de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires” a raíz de que el fin de semana se realizarán “dos conciertos multitudinarios y una carrera de TC” y se les imposibilitaba brindar seguridad.

En ambos cruces, en caso de igualdad en los 90 minutos habrá un suplementario de media hora. De persistir el empate, el ganador se definirá por penales.

Darío Herrera dirigirá el clásico entre Boca y Racing en la Bombonera Anibal Greco - La Nación

Cronograma de las semifinales del Torneo Clausura 2025

Domingo 7 de diciembre

19: Boca (1A) vs. Racing (3A) (TNT Sports / ESPN Premium)

Árbitro: Darío Herrera.

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro.

Árbitro asistente 2: Sebastian Raineri.

Cuarto árbitro: Sebastian Martínez

VAR: Silvio Trucco.

AVAR: Fabrizio Llobet.

Lunes 8 de diciembre

17: Gimnasia (7B) vs. Estudiantes (8A) (TNT Sports / ESPN Premium)

Árbitro: Facundo Tello.

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo.

Árbitro asistente 2: Diego Bonfá.

Cuarto árbitro: Sebastian Zunino.

VAR: Lucas Novelli.

AVAR: Gastón Suárez.

Así quedó el cuadro de las semifinales del Torneo Clausura 2025, tras los cuartos de final Canchallena

La final, tal se oficializó, será el sábado 13 de diciembre en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El equipo campeón disputará una semana después el Trofeo de Campeones vs. Platense, ganador del Apertura, y se clasificará a la Copa Libertadores 2026 con el cupo de ‘Argentina 2′.

En el caso de que el ganador del certamen sea Boca, liberará el cupo que logró a la Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual y se favorecerán el Bicho, River e Independiente. En el caso de que el conjunto del barrio porteño de La Paternal acceda a la etapa de grupos de la Libertadores, le dejará su espacio en el repechaje al Millonario, que por ahora juega la Copa Sudamericana 2026.

Como el elenco de Marcelo Gallardo dejaría su plaza en la Sudamericana, la misma decantaría en el Rojo porque es el que sigue en el escalafón anual. A Independiente también le sirve, paradójicamente, que Racing dé la vuelta olímpica porque liberará su boleto a la Sudamericana 2026, al que accedería.