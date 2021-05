Andy Ruiz. Vuelve el gordo que conmovió al mundo, cayó en la depresión y fue rescatado por Canelo Alvarez

Es otro hombre y aspira a ser un mejor boxeador. Lejos de la fornida y descuidada figura con que sorprendió al inglés Antony Joshua en junio de 2019 y produjo uno de los batacazos más estruendosos de la historia del boxeo mundial, el mexicano Andy Ruiz retornará oficialmente a los cuadriláteros, luego de dos años, este sábado. La cita para demostrar con hechos lo que su cuerpo, fortalecido y con 30 kilos menos presume, será ante el veterano Chris Arreola, en Carson, California, y dará comienzo a una realidad nueva, exigente y definitiva, bajo el ala protectora del múltiple campeón Saúl “Canelo” Álvarez.

Andy Ruiz Jr. y su noche consagratoria en el Madison, cuando sorprendió a Anthony Joshua

El carácter y el profesionalismo del “Canelo” pueden ser el mejor aliado para la recuperación boxística de Ruiz, quien nunca tuvo un compromiso y una condición física acorde a su talento. “Si Andy está con nosotros es porque confiamos en lo que puede dar. Es un talentoso que hay que recuperar”, afirmó “Canelo”. Sin embargo, el motivo principal por el cual se le abrió las puertas de equipo al boxeador de Valle Imperial, California, fue la constante discriminación que sufre por su aspecto físico. Algo similar a lo que él aún sufre en México por ser colorado.

A los 31 años y un récord de 33 triunfos (23KO) y dos derrotas, Ruiz sabe más que nadie que el rigor y el profesionalismo de actual campeón mundial mediano lo pueden devolver a los primeros planos. Su figura, actualmente, es más influyente que la de promotores como De La Hoya, Al Haymon y Bob Arum. Prueba de esto fue ruptura con su promotora Golden Boy Promotions y a la transmisora DAZN a pesar de haber firmado un contrato de 11 peleas por 385 millones de dólares garantizados.

En las últimas semanas, el boxeador estadounidense de ascendencia mexicana mostró su evolución física y su velocidad con vídeos en las redes sociales, en los que se aprecia que es un pugilista más ágil y potente. El enfrentamiento contra el veterano Chris Arreola (ESPN televisa la velada desde las 20) servirá para que refrende el trabajo hecho durante los últimos meses en Guadalajara y San Diego, California, junto al entrenador Eddy Reynoso y el propio Canelo. “Verán un Andy diferente, rápido, alguien que está más dedicado en este deporte, no como antes que estaba bien gordo y no me importaba entrenar duro. Estamos al cien por ciento, no aún donde quiero, pero no donde estaba antes”, expresó Destroyer Ruiz, minutos después de que se sometiera al pesaje.

El mensaje elocuente en la remera de Andy Ruiz: "Ya no quiero estar gordo"

Después de hacer historia en el mundo del boxeo como el primer campeón mexicano en la división de peso pesado frente a Anthony Joshua en junio de 2019, Andy Ruiz convirtió su vida en una torre de vértigo desprejuiciado. Su cuenta bancaria sobrepasó los 10 millones de dólares en ganancias y su figura de gordito simpático fue motivo de atracción en el programa de Kimmel, uno de los más vistos en la televisión norteamericana. Además, realizó un viaje a Ciudad de México para ver al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde fue recibido con honores.

Sin embargo, la vida de celebridad conspiró contra su futuro deportivo. Y lo que tan rápido y sorpresivo llegó, se esfumó en fiestas, alcohol, mujeres y depresión. La mala preparación para enfrentar a Joshua en la revancha que se desarrolló en Arabia Saudita devino en una dura derrota, que terminó con su sueño y el de todos los inmigrantes latinos que vieron en él un personaje inspirador, capaz de vencer los prejuicios y la discriminación. Ese Andy no tuvo inventario ni para defender la dignidad del guerrero que debía ser y no fue.

Hoy su renovada imagen responde directamente al vínculo afectivo y contractual que tiene con Saúl “Canelo” Álvarez y su entrenador, Eddy Reinoso, quienes lo obligaron a tomar más compromiso por su carrera y a fijarse nuevos objetivos. “Cuando perdí los cinturones me sentía vacío, le mandé un mensaje por Instagram a Canelo y le dije que quería cambiar mi vida. Y acá estamos. Llegué a pesar 310 libras y ahora ya bajé 50 libras. Quiero volver a ser campeón mundial”, expresó Ruiz. ¿Cómo se traduce en kilos lo que le pasó a su cuerpo respecto de aquellos combates con Joshua? Bajó unos 22 kilos de los 140 que llegó a tener.

La noche de la sorpresa mundial

Producto de la disciplina y el esfuerzo, este sábado, en el Dignity Health Sports Park de California, se enfrentará a Chris Arreola, un californiano de 40 años que tiene sus mismos orígenes migratorios y suma un récord de 38 triunfos (33 KO) seis derrotas y un empate. Nada hace suponer un desenlace poco feliz. Las apuestas tienen a Ruiz arriba en una proporción 3 a 1. Bastante menos de lo que él estaba abajo con Joshua, cuando lo enfrentó por primera vez en el Madison Square Garden y rompió con todos los pronósticos, en 2019.

Si bien el compromiso ante Arreola se intuye atractivo por ser dos boxeadores con sangre mexicana, no requiere demasiada complejidad desde lo boxístico. Aunque sí será determinante para su destino profesional, después de haberse ganado el respeto y las reverencias de una industria tan oportunista e impiadosa, que fabrica héroes de acuerdo con los resultados. Ganar lo ubicará de nuevo en el camino de los reyes de categoría pesado. Pero una derrota, rápidamente, decantará en un producto desechable y olvidable. Porque lo importante no es la vuelta en sí, sino cómo se vuelve.