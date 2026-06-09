Un equipo femenino argentino jugará por primera vez el Mundial de fútbol gaélico

Un desconocido deporte gana cada vez más terreno en Argentina y está a punto de tener un hito clave: un equipo femenino participará por primera vez del mundial. Se trata del fútbol gaélico, una disciplina de equipo originaria de Irlanda —donde es muy popular—, que es una mezcla de fútbol, rugby y handball, con reglas propias. “Vamos a dejar todo”, dijo a LA NACION Keilys Guerra, una de las jugadoras de la selección, que se encargó de difundir este juego a través de videos en las redes sociales.

El deporte es muy nuevo en el país (Foto: Gentileza Keilys Guerra)

Un deporte muy nuevo en el país

El Mundial de fútbol gaélico tendrá lugar en la ciudad de Waterford, Irlanda, del 10 al 18 de julio, organizado por la Gaelic Athletic Association (GAA) World Games. Será la primera vez que en esta disciplina un equipo femenino vaya a representar al país, ya que se trata de un deporte que llegó hace muy pocos años a la Argentina y solo hay dos equipos de mujeres que lo practican.

“El fútbol gaélico es un deporte muy nuevo acá en Argentina. Oficialmente, se juega desde 2015, empezó con el masculino, y el femenino gaélico se juega hace dos o tres años aproximadamente”, precisó Keilys, de 25 años, estudiante de Economía en la UBA y agente inmobiliaria.

“En su país de origen es un deporte muy conocido. El hurling y el fútbol gaélico en Irlanda llenan estadios de 50.000 personas. Acá no es tan conocido, pero estamos trabajando un montón con las chicas para darle un poco más de conocimiento y exposición”, aseguró la jugadora del Hurling Club de Hurlingham.

Cómo son los puntos en el fútbol gaélico

Para quien no lo conoce, el fútbol gaélico puede entenderse como una mezcla de varias disciplinas: los jugadores pueden patear, pasar con la mano y picar la pelota, que es similar a la del fútbol. Se enfrentan dos equipos de 15 jugadores cada uno (aunque el mundial es nueve vs nueve) y no se puede correr con el balón en la mano más de unos pasos sin picarlo o pasarlo.

Tiene un sistema de puntación de uno y tres puntos según donde entre la pelota en el poste en forma de “H”. Es un deporte rápido y físico, pero menos violento que el rugby. Se permite cierto contacto, como cargas hombro con hombro, y combina habilidades de varios deportes: precisión, resistencia, coordinación y fuerza.

La llegada del fútbol gaélico a la vida de Keilys

Al ser un deporte incipiente en Argentina, al fútbol gaélico no es fácil acceder. Sin embargo, la casualidad llevó a esta disciplina a la vida de Keilys. “Toda mi vida hice deporte: fútbol, tenis, vóley. Y el año pasado estaba con un amigo de Paraguay que vino de vacaciones y me dijo: ‘che, vos que querés competir y tenés estas habilidades, ¿por qué no te metés en este deporte?’. No lo había conocido nunca. Probé y la verdad que me encantó y a las chicas también les gustó cómo jugaba, me eligieron para el equipo”, comentó.

La conexión fue inmediata. Todas las aristas del juego le interesaron a la estudiante de Economía. “Es un deporte muy dinámico; no solamente jugás con los pies, sino también con las manos. Tenés contacto, pero tampoco mucho. A mí siempre me gustó el deporte de contacto. No podés taclear, pero podés empujar, podés desde el hombro, desde la cadera, y también corrés un montón”, aseguró.

Hay solo dos equipos femeninos en el país (Foto: @hurlingclub.gaelicos)

A partir de este amor que sintió por el fútbol gaélico, la joven se comprometió a darle difusión en redes sociales para que más personas conozcan este juego que da sus primeros pasos en el país. A través de videos explicativos sobre las reglas o sobre la preparación para el mundial, la creadora de contenido ganó popularidad y espera que la masividad se traduzca en más mujeres practicando este y que más argentinos apoyen al equipo en la próxima competición.

“Desde que lo arranqué a jugar pensé: ‘¿por qué no le damos exposición a esto que es algo histórico?‘”, aseguró sobre la participación mundialista. “Nuestra idea como equipo es que se conozca y que tengamos más competencia, porque actualmente solo hay dos equipos femeninos en Argentina: uno en San Isidro y otro en Hurlingham”, agregó.

El mundial de disputará del 10 al 18 de julio

El primer mundial del equipo femenino

Si bien el equipo de mujeres de fútbol gaélico va a participar por primera vez del mundial, el equipo masculino lo viene haciendo desde 2015 y en ese primer año se consagró campeón en el Mundial de Abu Dhabi, en la categoría reservada para el resto del mundo. “Fue tremendo porque también era la primera vez que un equipo argentino iba con una representación”, contó Keilys, que buscará junto a sus compañeras imitar esa senda ganadora que entregó aquel equipo.

El equipo se prepara para el mundial de Waterford 2026

Al ser un deporte amateur, las jugadoras deben ultimar la preparación física y táctica para el mundial mientras se ocupan de sus otras tareas cotidianas. “Tenemos nuestra vida, no vivimos esto, tenemos laburos y estudios. Entrenamos martes, jueves y sábado, y después lunes, miércoles y viernes vamos al gimnasio. En los entrenamientos de gaélico son tres horas de técnica y táctica. Y los fines de semana, hacemos más partidos”, contó Keilys y dejó una certeza para la participación del torneo: “Vamos a dejar todo”.

Al viaje a Irlanda irán unas 12 jugadoras, ya que algunas tuvieron que darse de baja por cuestiones económicas. “Calculamos que son 3.000 dólares por persona. Todo lo financiamos nosotros porque no hemos conseguido sponsor. Entonces vamos bastante justitas. Contamos solo con tres personas para hacer cambios. Es un juego que se cambia mucho porque es muy cansador”, se lamentó Keilys y agregó que junto con las jugadoras, irán dos entrenadoras y parte del equipo masculino va a estar también asistiendo tácticamente al seleccionado femenino.

Unas 12 jugadoras irán al mundial en Irlanda (Foto: @hurlingclub.gaelicos)

Más allá de los resultados, esta primera participación mundialista representa un antes y un después para el fútbol gaélico femenino argentino. Las jugadoras no solo llevarán la camiseta a la máxima cita de la disciplina, sino también el esfuerzo de años de crecimiento, pasión y compromiso por un deporte que sigue ganando espacio en el país. Con la experiencia acumulada y el orgullo de haber abierto un nuevo camino, la selección regresará sabiendo que este fue apenas el primer capítulo de una historia que promete seguir escribiéndose en los escenarios más importantes del mundo.