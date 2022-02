Boxeo: Castaño se lesionó y pidió la postergación de su revancha con Charlo en Los Ángeles

El argentino Brian Castaño, campeón superwelter OMB, sufrió un pequeño desgarro en un bíceps y solicitó que se postergue cuatro semanas su pelea unificatoria con el estadounidense Jermell Charlo, programada para el 19 de marzo en la Crypto Arena de Los Angeles, pero todavía no fue anunciada la cancelación.

Premier Boxing Champions (PBC), la empresa organizadora de la cartelera, no se expresó oficialmente sobre el tema y también llamó la atención un tuit del presidente de la OMB, el puertorriqueño Francisco Valcarcel, quien publicó en su cuenta oficial: “¿Castaño vs. Charlo? Parece que ninguna unificación se llevará a cabo. ¿A quién se puede culpar? Probablemente a Castaño”.

A lo que el equipo del pugilista argentino respondió también desde su cuenta oficial: “Clarificación: pedimos que la revancha con Charlo se postergue 4 semanas , ya que @briancastanobox estará recuperado para pelear en abril”, aclarando que “Nunca dijimos mayo ni julio” en referencia a una nueva fecha.

Clarificación: pedimos que la revancha con Charlo se postergue 4 semanas, ya que @briancastanobox estará recuperado para pelear en abril. Nunca dijimos mayo ni julio. — El Team (@ElTeamEnTW) February 17, 2022

Y agregaron: “Todo lo que podemos decir por ahora es: Brian Castaño desea fuertemente tener una revancha frente a Charlo. Punto. Continúa entrenando duro para poder combatir en aproximadamente cuatro semanas después de la fecha original del 19/3. Ningún boxeador debería ser culpado por haber tenido una lesión”.

Castaño sufrió la lesión hace diez días en un entrenamiento en Los Ángeles y no evolucionó como se esperaba, por lo que requerirá de cuatro semanas adicionales para llegar en óptimas condiciones a la ansiada revancha con el estadounidense. Las negociaciones están en marcha, pero no son sencillas por lo que no se puede hablar de una fecha concreta y hasta se rumorea que la revancha podría quedar frustrada.

Castaño, campeón superwelter OMB, y Charlo, monarca de la categoría para el CMB, la AMB y la FIB, sostuvieron un emocionante combate el 17 de julio pasado en San Antonio, Texas, con un fallo controversial de empate que pareció favorecer al norteamericano. Las tarjetas de esa noche fueron de 114-114 (Tim Cheatham), 114-113 (Steve Weisfeld) a favor de Castaño y una insólita 117-111 para Charlo (Nelson Vázquez).

Los mejores momentos de Castaño vs. Charlo

La Crypto Arena, antes denominada Staples Center, escenario que utilizan los Los Angeles Lakers y Los Angeles Clippers en la NBA y Los Angeles Kings en hockey sobre hielo, además de montar espectáculos musicales.